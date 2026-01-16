Opening Gaps Breaker Block ICT Indicator MT5

Eröffnungslücken + Breaker Block ICT-Indikator MT5

Der ICT-Indikator "Opening Gaps + Breaker Block" für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das tägliche Kurslücken identifiziert und sie direkt auf dem Chart in Unterstützungs- und Widerstandszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit umwandelt.

Unterstützungsbereiche werden zunächst in Grau angezeigt, während Widerstandsbereiche in Rot erscheinen. Wenn der Kurs eines dieser Niveaus entscheidend durchbricht und hält, ändert der Indikator die Farbe der Zone automatisch in lila und bestätigt damit die Bildung eines Breaker Blocks und eine Verschiebung der Marktstruktur.

Hauptmerkmale des Opening Gaps + Breaker Block ICT-Indikators MT5

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften des Indikators:

Funktion

Beschreibung

Kategorie

ICT - Liquidität - Smart Money-Konzepte

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschritten

Indikator-Typ

Fortführung & Umkehrung

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday-Handel

Märkte

Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe

Indikator-Erläuterung

Der ICT-Indikator MT5 für Opening Gaps + Breaker Block basiert auf dem ICT (Inner Circle Trader)-Prinzip, bei dem Kurslücken als Liquiditätszonen betrachtet werden. Das Marktverhalten zeigt häufig, dass diese Lücken wieder aufgegriffen oder gefüllt werden, was sie zu kritischen Bezugspunkten für künftige Kursbewegungen macht.

Durch die Überwachung des Gap-Verhaltens und die Erkennung, wann sich ein Gap zu einem Breaker Block entwickelt, hilft der Indikator Händlern, sowohl Trendumkehrungen als auch Trendfortsetzungen mit größerer Genauigkeit zu antizipieren.

Bullisches Szenario

In einem zinsbullischen Marktumfeld kann der Indikator eine Kurslücke auf dem GBP/CHF-Chart erkennen, die zunächst als Widerstand wirkt und rot markiert ist. Sobald der Kurs dieses Niveau durchbricht und sich stabilisiert, wandelt der Indikator die Zone in eine Unterstützung um und hebt sie in Lila hervor, was einen bestätigten zinsbullischen Breaker Block signalisiert.

Baisse-Szenario

In einem bärischen Szenario, z. B. auf dem 15-Minuten-Chart des EUR/GBP, kann der Indikator eine Unterstützungslücke erkennen. Nach einer Korrekturbewegung bricht der Kurs unter das Niveau und verwandelt die vorherige Unterstützung in Widerstand. Die Zone wird dann violett eingefärbt, was die Bildung eines bärischen Breaker Blocks bestätigt.

Anpassungseinstellungen

Händler können mehrere Parameter anpassen, um den Indikator mit ihrem Handelsansatz in Einklang zu bringen:

  • New Day Opening Gap Duration - Legt das Analysefenster für tägliche Gaps fest.
  • New Day Opening Gap - Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Gaps des aktuellen Tages
  • New Week Opening Gap Duration - Legt den Zeitrahmen für die wöchentliche Gap-Erkennung fest
  • New Week Opening Gap - Schaltet die Visualisierung der wöchentlichen Eröffnungslücke um

Endgültige Zusammenfassung

Der Opening Gaps + Breaker Block ICT Indicator MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das automatisch New Day Opening Gaps (NDOG) und New Week Opening Gaps (NWOG) erkennt und sie als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markiert.

Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die ICT- und Smart Money-Konzepte anwenden. Er bietet einen strategischen Vorteil, indem er potenzielle Marktumkehrungen und Fortsetzungszonen genau identifiziert und damit sowohl das Handels-Timing als auch die Entscheidungsfindung verbessert.

Empfohlene Produkte
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Trend Direction ADX Indikator Trend Direction ADX ist Teil einer Reihe von Indikatoren, die zur Charakterisierung der Marktbedingungen verwendet werden. Fast jede Strategie funktioniert nur unter bestimmten Marktbedingungen. Daher ist es wichtig, die Marktbedingungen jederzeit charakterisieren zu können: Trendrichtung, Trendstärke, Volatilität usw. Trend Direction ADX ist ein Indikator, der zur Charakterisierung der Trendrichtung verwendet wird: Aufwärtstrend Abwärtstrend schwankend Trend D
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ für MT5 – ohne Neulackierung und Verzögerung. – Der Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bullische Hammer- und bärische Sternschnuppenmuster im Chart: – Bullischer Hammer – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärischer Sternschnuppenmuster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der In
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Indikatoren
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTISCHER HANDEL MIT PRÄZISEM RISIKOMANAGEMENT HANDELN SIE MIT MATHEMATISCHER SICHERHEIT - KENNEN SIE IHREN EXAKTEN STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT BEVOR SIE EINSTEIGEN Dieser Indikator analysiert mehr als 5.000 Tage Kursverlauf, um Sie zu informieren: Genaue Einstiegsniveaus (Sigma-Bänder, die bei der
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Universal Soul Reaper ist ein atmosphärischer Marktfluss-Oszillator, der das Preisverhalten als einen Zyklus spiritueller Energie interpretiert. Anstatt nur auf den reinen Preis zu reagieren, visualisiert er den Seelenzustand des Marktes und zeigt an , wann die Dynamik erwacht, sich stabilisiert oder nachlässt. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und stellt drei miteinander verwobene Einheiten dar: den Ektoplasmischen Schleier , die Geistgrenze und den Seelenkern . Zusammen bilden
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Dreifacher SuperTrend Histo Indikator berechnet drei Supertrends, um den Trend als Histogramm darzustellen. Ein Wechsel der Farbe von rot nach grün bedeutet KAUFEN , von grün nach rot bedeutet VERKAUFEN . Beschreibung der Meth
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
Indikatoren
Mario Order Block Indicator Übersicht Der professionelle Orderblock-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das automatisch institutionelle Orderblöcke identifiziert und auf Ihrem Chart anzeigt. Auf der Grundlage von Smart-Money-Konzepten hilft dieser Indikator Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, in denen institutionelle Händler bedeutende Aufträge platziert haben. HauptmerkmaleAutomatische Erkennung von Orderblöcken
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Zeit und Preis bei ICT. Dieser Indikator bietet einen umfassenden Überblick über ICT-Killzones, Silver Bullet-Zeiten und ICT-Makros und verbessert so Ihre Handelserfahrung. In diesen Zeitfenstern sucht der Preis entweder nach Liquidität oder nach Ungleichgewichten und Sie finden oft die energischsten Preisbewegungen und Wendepunkte. Merkmale: Automatische Anpassung: Die ICT Killzones passen sich auf intelligente Weise an das von Ihnen verwendete Chart an. Für Forex-Charts folgt sie de
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf. Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen m
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indikatoren
Dieser Indikator wird verwendet, um die relative Stärke des Handels auf dem Chart mit den anderen ausgewählten Symbolen zu vergleichen. Durch den Vergleich der Kursbewegung jeder gehandelten Sorte auf der Grundlage desselben Basistages werden mehrere Trendlinien unterschiedlicher Richtungen sichtbar, die die starke und schwache Beziehung zwischen den verschiedenen gehandelten Sorten widerspiegeln, so dass wir ein klareres Verständnis des Markttrends erhalten. Sie können diesen Indikator beispie
Rainbow Collection
Minh Truong Pham
Indikatoren
Neigungen sind ein zunehmend wichtiges Konzept in der technischen Analyse. Am einfachsten ist es, sie auf der Grundlage von Kursen zu berechnen, aber auch auf der Grundlage von technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten und dem RSI. In der technischen Analyse verwendet man im Allgemeinen den RSI, um bevorstehende Umkehrbewegungen innerhalb einer Spanne zu erkennen. Im Falle des Blue-Indikators berechnen wir die Steigung des Marktpreises und dann den RSI dieser Steigung, um Umkehrpha
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
DominoSync DoubleSix: Ein fortschrittlicher Indikator für zuverlässigen Handel DominoSync DoubleSix ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, zuverlässigere Einstiegssignale zu identifizieren, indem er mehrere Zeitrahmen analysiert und Kerzen mit geringem Volumen oder atypischen Spannen herausfiltert. Die Einstiegssignale werden im Histogramm des Indikators angezeigt, was eine klarere und weniger aufdringliche Analyse auf dem Preis-Chart ermöglicht. Was DominoSync DoubleSix Einzig
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO Version，modleling muss " Every tick based on real ticks" wählen ) Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kontaktieren Sie mich bitte zuerst, und ich werde Sie mit professionellen Antworten und Dienstleistungen versorgen 1. Übersicht FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortsc
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Refined Order Block Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator für MT5 Der Indikator Refined Order Block (OBR ) wurde für ICT- und Smart-Money-Strategien entwickelt und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler auf der MetaTrader 5 (MT5 )-Plattform. Er identifiziert und hebt wichtige Kursniveaus hervor, indem er bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun markiert. Diese Niveaus stellen potenzielle Preisumkehrzonen dar, die oft durch große institutionelle und Bankaufträge beeinflusst werden. Wenn der
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Market structure indicator bos choch for MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT5 Der Marktstrukturindikator (BOS-CHOCH) ist ein ICT-ähnliches Tool für den MetaTrader 5 (MT5). Er identifiziert sowohl primäre als auch sekundäre Change of Character (CHOCH)-Ereignisse und Breaks of Structure (BOS) über mehrere Ebenen hinweg, was ihn für ICT- und Smart Money-Händler äußerst wertvoll macht. Durch die Vereinfachung der Analyse des Kursverhaltens verbessert dieser Indikator die Interpretation der Marktstruktur und hilft Händlern, genauere Handel
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
3 (1)
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension