Opening Gaps Breaker Block ICT Indicator MT5

Eröffnungslücken + Breaker Block ICT-Indikator MT5

Der ICT-Indikator "Opening Gaps + Breaker Block" für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das tägliche Kurslücken identifiziert und sie direkt auf dem Chart in Unterstützungs- und Widerstandszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit umwandelt.

Unterstützungsbereiche werden zunächst in Grau angezeigt, während Widerstandsbereiche in Rot erscheinen. Wenn der Kurs eines dieser Niveaus entscheidend durchbricht und hält, ändert der Indikator die Farbe der Zone automatisch in lila und bestätigt damit die Bildung eines Breaker Blocks und eine Verschiebung der Marktstruktur.

Hauptmerkmale des Opening Gaps + Breaker Block ICT-Indikators MT5

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften des Indikators:

Funktion Beschreibung Kategorie ICT - Liquidität - Smart Money-Konzepte Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Fortführung & Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Märkte Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe

Indikator-Erläuterung

Der ICT-Indikator MT5 für Opening Gaps + Breaker Block basiert auf dem ICT (Inner Circle Trader)-Prinzip, bei dem Kurslücken als Liquiditätszonen betrachtet werden. Das Marktverhalten zeigt häufig, dass diese Lücken wieder aufgegriffen oder gefüllt werden, was sie zu kritischen Bezugspunkten für künftige Kursbewegungen macht.

Durch die Überwachung des Gap-Verhaltens und die Erkennung, wann sich ein Gap zu einem Breaker Block entwickelt, hilft der Indikator Händlern, sowohl Trendumkehrungen als auch Trendfortsetzungen mit größerer Genauigkeit zu antizipieren.

Bullisches Szenario

In einem zinsbullischen Marktumfeld kann der Indikator eine Kurslücke auf dem GBP/CHF-Chart erkennen, die zunächst als Widerstand wirkt und rot markiert ist. Sobald der Kurs dieses Niveau durchbricht und sich stabilisiert, wandelt der Indikator die Zone in eine Unterstützung um und hebt sie in Lila hervor, was einen bestätigten zinsbullischen Breaker Block signalisiert.

Baisse-Szenario

In einem bärischen Szenario, z. B. auf dem 15-Minuten-Chart des EUR/GBP, kann der Indikator eine Unterstützungslücke erkennen. Nach einer Korrekturbewegung bricht der Kurs unter das Niveau und verwandelt die vorherige Unterstützung in Widerstand. Die Zone wird dann violett eingefärbt, was die Bildung eines bärischen Breaker Blocks bestätigt.

Anpassungseinstellungen

Händler können mehrere Parameter anpassen, um den Indikator mit ihrem Handelsansatz in Einklang zu bringen:

New Day Opening Gap Duration - Legt das Analysefenster für tägliche Gaps fest.

New Day Opening Gap - Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Gaps des aktuellen Tages

New Week Opening Gap Duration - Legt den Zeitrahmen für die wöchentliche Gap-Erkennung fest

New Week Opening Gap - Schaltet die Visualisierung der wöchentlichen Eröffnungslücke um

Endgültige Zusammenfassung



Der Opening Gaps + Breaker Block ICT Indicator MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das automatisch New Day Opening Gaps (NDOG) und New Week Opening Gaps (NWOG) erkennt und sie als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markiert.

Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die ICT- und Smart Money-Konzepte anwenden. Er bietet einen strategischen Vorteil, indem er potenzielle Marktumkehrungen und Fortsetzungszonen genau identifiziert und damit sowohl das Handels-Timing als auch die Entscheidungsfindung verbessert.