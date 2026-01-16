Opening Gaps Breaker Block ICT Indicator MT5

Indicador TIC de Brechas de Apertura + Bloque de Ruptura MT5

El Indicador ICT Opening Gaps + Breaker Block para MetaTrader 5 es una herramienta analítica avanzada diseñada para identificar gaps de precios diarios y transformarlos en zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad directamente en el gráfico.

Las zonas de soporte se muestran inicialmente en gris, mientras que las zonas de resistencia aparecen en rojo. Cuando el precio rompe decisivamente a través de uno de estos niveles y se mantiene, el indicador cambia automáticamente el color de la zona a púrpura, confirmando la formación de un Bloque de ruptura y un cambio en la estructura del mercado.

Características principales del Indicador TIC MT5 de Brechas de Apertura + Bloque de Ruptura

A continuación se muestra un resumen de las principales especificaciones del indicador:

Característica

Descripción

Categoría

ICT - Liquidez - Conceptos de dinero inteligente

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel

Avanzado

Tipo de Indicador

Continuación y Reversión

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Intradía

Mercados

Divisas, Criptomonedas, Acciones, Materias Primas

Explicación del Indicador

El Indicador de Apertura de Gaps + Bloque de Ruptura ICT MT5 está construido alrededor del marco ICT (Inner Circle Trader), donde los gaps de precios son tratados como zonas de liquidez. El comportamiento del mercado muestra con frecuencia que estos gaps son revisitados o llenados, convirtiéndolos en puntos de referencia críticos para la futura acción del precio.

Al monitorizar el comportamiento de los gaps e identificar cuándo un gap se convierte en un Bloque de Ruptura, el indicador ayuda a los operadores a anticipar con mayor precisión tanto los cambios como las continuaciones de tendencia.

Escenario alcista

En un entorno de mercado alcista, el indicador puede detectar una brecha de precios en el gráfico GBP/CHF que inicialmente actúa como resistencia y está marcada en rojo. Una vez que el precio rompe por encima de este nivel y se estabiliza, el indicador convierte la zona en soporte y la resalta en púrpura, señalando un Bloqueo de Ruptura alcista confirmado.

Escenario bajista

En un escenario bajista, como en un gráfico de EUR/GBP de 15 minutos, el indicador puede identificar un hueco de soporte. Después de un movimiento correctivo, el precio rompe por debajo del nivel, convirtiendo el soporte anterior en resistencia. La zona se colorea de púrpura, confirmando la formación de un Bloque de Ruptura bajista.

Ajustes de personalización

Los operadores pueden ajustar varios parámetros para alinear el indicador con su enfoque de negociación:

  • Duración de la Brecha de Apertura del Nuevo Día - Especifica la ventana de análisis para las brechas diarias .
  • Brecha de Apertura del Nuevo Día - Activa o desactiva la visualización de la brecha del día actual .
  • Duración de la Brecha de Apertura de la Nueva Semana - Establece el marco temporal para la detección de brechas semanales
  • Brecha de apertura de la nueva semana - Activa o desactiva la visualización de la brecha de apertura semanal

Resumen final

El Indicador ICT MT5 de Brechas de Apertura + Bloque Rompedor es una potente herramienta de trading que detecta automáticamente las Brechas de Apertura de Nuevo Día (NDOG) y las Brechas de Apertura de Nueva Semana (NWOG), marcándolas como niveles clave de soporte y resistencia.

Diseñado para los operadores que aplican los conceptos ICT y Smart Money, este indicador ofrece una ventaja estratégica al identificar con precisión los posibles retrocesos del mercado y las zonas de continuación, mejorando tanto la sincronización de las operaciones como la toma de decisiones.

