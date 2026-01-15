Trader Dashboard EA
- Experten
- Nguyen Chung
- Version: 1.0
KOSTENLOSES TRADER DASHBOARD EA (MT5)
Ein leistungsfähiges On-Chart-Dashboard für MetaTrader 5, das es Händlern ermöglicht, Trades sofort mit einem Klick zu eröffnen und zu verwalten.
Dieser EA wird 100% KOSTENLOS als ein liebevolles Geschenk für die Trading-Community veröffentlicht.
Entwickelt für Trader, die eine schnelle Ausführung, ein klares Handelsmanagement und weniger manuelle Fehler wünschen.
Hauptmerkmale
1-Klick-Handelspanel
Handeln Sie direkt aus dem Chart mit großen, einfachen Schaltflächen:
-
KAUFEN/VERKAUFEN
-
KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT
-
KAUFSTOPP / VERKAUFSSTOPP
Perfekt für den schnellen Einstieg, ohne das Standard-MT5-Orderfenster zu öffnen.
Intelligentes Risiko & automatische Lotberechnung
-
Setzen Sie Ihr Risiko %
-
Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf:
-
Kontostand / Freie Marge
-
SL-Punkte
-
Broker Min/Max-Lot-Regeln
-
Dies hilft Ihnen, konsistent und sicher zu handeln.
SL/TP-Kontrolle & Massenaktualisierung
Legen Sie SL/TP vor der Eröffnung von Aufträgen fest:
-
SL-Punkt
-
TP-Punkt
Und aktualisieren Sie alle offenen Positionen ganz einfach:
-
SL / TP nach Punkten aktualisieren
-
Oder nach Preisniveau aktualisieren
Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Ihren Gewinn schützen oder das Risiko in Sekundenschnelle reduzieren möchten.
Schnellschluss-Funktionen
Notfall-Schaltflächen für das Handelsmanagement:
-
ALLE schließen
-
Nur KAUFEN schließen
-
Nur SELL schließen
-
Nur PROFIT-Geschäfte schließen
-
Nur LOSS-Geschäfte schließen
Schnell, sicher und effizient.
Gewinnübersicht Dashboard
Die Registerkarte Zusammenfassung zeigt Ihre Handelsleistung an:
-
Heute P/L
-
Woche P/L
-
Monat P/L
Einschließlich Anzahl der Geschäfte und Gewinnprozentsatz.
Liste der Positionen & Pending Orders (im Chart)
Ein übersichtliches Panel listet auf:
-
Offene Positionen (Einstiegskurs, Lot, SL/TP, Gewinn)
-
Schwebende Aufträge (Limit/Stop)
Jedes Element enthält eine X-Schaltfläche für:
-
Sofortiges Schließen einer Position
-
Sofortige Löschung einer schwebenden Order
Eingebaute visuelle Handelswerkzeuge (optionale Extras)
Dieser EA enthält auch nützliche Chart-Tools zur Unterstützung der Entscheidungsfindung:
-
Raster Preisniveaus
-
Orderblock-Scan & Zeichnung (Multi-Timeframe)
-
TP/SL-Linien
-
Kerzen-Countdown-Timer
Sicherheitsfunktionen
-
ON/OFF Trade-Schaltfläche (AllowTrade-Toggle)
-
Wenn der Algo-Handel deaktiviert ist, zeigt der EA eine deutliche Warnmeldung an
-
Hilft, versehentliche Trades zu verhindern
Anmerkungen
-
Funktioniert am besten auf MT5 Hedge-Konten
-
Auf Netting-Konten sind einige Hedge-Funktionen eingeschränkt (EA behandelt diesen Modus separat)
-
Bitte aktivieren Sie Algo Trading für volle Funktionalität
100% KOSTENLOS
Dieser Dashboard EA ist komplett KOSTENLOS für Trader, die wollen:
- schnellere Ausführung
- einfacheres Handelsmanagement
- saubere Chart-Überwachung
- sichereres manuelles Handeln
Genießen Sie es, und fühlen Sie sich frei, um Feedback zu teilen!