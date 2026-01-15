KOSTENLOSES TRADER DASHBOARD EA (MT5)

Ein leistungsfähiges On-Chart-Dashboard für MetaTrader 5, das es Händlern ermöglicht, Trades sofort mit einem Klick zu eröffnen und zu verwalten.

Dieser EA wird 100% KOSTENLOS als ein liebevolles Geschenk für die Trading-Community veröffentlicht.

Entwickelt für Trader, die eine schnelle Ausführung, ein klares Handelsmanagement und weniger manuelle Fehler wünschen.

Hauptmerkmale

1-Klick-Handelspanel

Handeln Sie direkt aus dem Chart mit großen, einfachen Schaltflächen:

KAUFEN/VERKAUFEN

KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT

KAUFSTOPP / VERKAUFSSTOPP

Perfekt für den schnellen Einstieg, ohne das Standard-MT5-Orderfenster zu öffnen.

Intelligentes Risiko & automatische Lotberechnung

Setzen Sie Ihr Risiko %

Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf: Kontostand / Freie Marge SL-Punkte Broker Min/Max-Lot-Regeln



Dies hilft Ihnen, konsistent und sicher zu handeln.

SL/TP-Kontrolle & Massenaktualisierung

Legen Sie SL/TP vor der Eröffnung von Aufträgen fest:

SL-Punkt

TP-Punkt

Und aktualisieren Sie alle offenen Positionen ganz einfach:

SL / TP nach Punkten aktualisieren

Oder nach Preisniveau aktualisieren

Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Ihren Gewinn schützen oder das Risiko in Sekundenschnelle reduzieren möchten.

Schnellschluss-Funktionen

Notfall-Schaltflächen für das Handelsmanagement:

ALLE schließen

Nur KAUFEN schließen

Nur SELL schließen

Nur PROFIT-Geschäfte schließen

Nur LOSS-Geschäfte schließen

Schnell, sicher und effizient.

Gewinnübersicht Dashboard

Die Registerkarte Zusammenfassung zeigt Ihre Handelsleistung an:

Heute P/L

Woche P/L

Monat P/L

Einschließlich Anzahl der Geschäfte und Gewinnprozentsatz.

Liste der Positionen & Pending Orders (im Chart)

Ein übersichtliches Panel listet auf:

Offene Positionen (Einstiegskurs, Lot, SL/TP, Gewinn)

Schwebende Aufträge (Limit/Stop)

Jedes Element enthält eine X-Schaltfläche für:

Sofortiges Schließen einer Position

Sofortige Löschung einer schwebenden Order

Eingebaute visuelle Handelswerkzeuge (optionale Extras)

Dieser EA enthält auch nützliche Chart-Tools zur Unterstützung der Entscheidungsfindung:

Raster Preisniveaus

Orderblock-Scan & Zeichnung (Multi-Timeframe)

TP/SL-Linien

Kerzen-Countdown-Timer

Sicherheitsfunktionen

ON/OFF Trade-Schaltfläche (AllowTrade-Toggle)

Wenn der Algo-Handel deaktiviert ist , zeigt der EA eine deutliche Warnmeldung an

Hilft, versehentliche Trades zu verhindern

Anmerkungen

Funktioniert am besten auf MT5 Hedge-Konten

Auf Netting-Konten sind einige Hedge-Funktionen eingeschränkt (EA behandelt diesen Modus separat)

Bitte aktivieren Sie Algo Trading für volle Funktionalität

100% KOSTENLOS

Dieser Dashboard EA ist komplett KOSTENLOS für Trader, die wollen:



schnellere Ausführung

einfacheres Handelsmanagement

saubere Chart-Überwachung

sichereres manuelles Handeln

Genießen Sie es, und fühlen Sie sich frei, um Feedback zu teilen!