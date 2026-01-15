Trader Dashboard EA

KOSTENLOSES TRADER DASHBOARD EA (MT5)

Ein leistungsfähiges On-Chart-Dashboard für MetaTrader 5, das es Händlern ermöglicht, Trades sofort mit einem Klick zu eröffnen und zu verwalten.

Dieser EA wird 100% KOSTENLOS als ein liebevolles Geschenk für die Trading-Community veröffentlicht.
Entwickelt für Trader, die eine schnelle Ausführung, ein klares Handelsmanagement und weniger manuelle Fehler wünschen.

Hauptmerkmale

1-Klick-Handelspanel

Handeln Sie direkt aus dem Chart mit großen, einfachen Schaltflächen:

  • KAUFEN/VERKAUFEN

  • KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT

  • KAUFSTOPP / VERKAUFSSTOPP

Perfekt für den schnellen Einstieg, ohne das Standard-MT5-Orderfenster zu öffnen.

Intelligentes Risiko & automatische Lotberechnung

  • Setzen Sie Ihr Risiko %

  • Der EA berechnet automatisch die Losgröße basierend auf:

    • Kontostand / Freie Marge

    • SL-Punkte

    • Broker Min/Max-Lot-Regeln

Dies hilft Ihnen, konsistent und sicher zu handeln.

SL/TP-Kontrolle & Massenaktualisierung

Legen Sie SL/TP vor der Eröffnung von Aufträgen fest:

  • SL-Punkt

  • TP-Punkt

Und aktualisieren Sie alle offenen Positionen ganz einfach:

  • SL / TP nach Punkten aktualisieren

  • Oder nach Preisniveau aktualisieren

Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Ihren Gewinn schützen oder das Risiko in Sekundenschnelle reduzieren möchten.

Schnellschluss-Funktionen

Notfall-Schaltflächen für das Handelsmanagement:

  • ALLE schließen

  • Nur KAUFEN schließen

  • Nur SELL schließen

  • Nur PROFIT-Geschäfte schließen

  • Nur LOSS-Geschäfte schließen

Schnell, sicher und effizient.

Gewinnübersicht Dashboard

Die Registerkarte Zusammenfassung zeigt Ihre Handelsleistung an:

  • Heute P/L

  • Woche P/L

  • Monat P/L
    Einschließlich Anzahl der Geschäfte und Gewinnprozentsatz.

Liste der Positionen & Pending Orders (im Chart)

Ein übersichtliches Panel listet auf:

  • Offene Positionen (Einstiegskurs, Lot, SL/TP, Gewinn)

  • Schwebende Aufträge (Limit/Stop)

Jedes Element enthält eine X-Schaltfläche für:

  • Sofortiges Schließen einer Position

  • Sofortige Löschung einer schwebenden Order

Eingebaute visuelle Handelswerkzeuge (optionale Extras)

Dieser EA enthält auch nützliche Chart-Tools zur Unterstützung der Entscheidungsfindung:

  • Raster Preisniveaus

  • Orderblock-Scan & Zeichnung (Multi-Timeframe)

  • TP/SL-Linien

  • Kerzen-Countdown-Timer

Sicherheitsfunktionen

  • ON/OFF Trade-Schaltfläche (AllowTrade-Toggle)

  • Wenn der Algo-Handel deaktiviert ist, zeigt der EA eine deutliche Warnmeldung an

  • Hilft, versehentliche Trades zu verhindern

Anmerkungen

  • Funktioniert am besten auf MT5 Hedge-Konten

  • Auf Netting-Konten sind einige Hedge-Funktionen eingeschränkt (EA behandelt diesen Modus separat)

  • Bitte aktivieren Sie Algo Trading für volle Funktionalität

100% KOSTENLOS

Dieser Dashboard EA ist komplett KOSTENLOS für Trader, die wollen:

  • schnellere Ausführung
  • einfacheres Handelsmanagement
  • saubere Chart-Überwachung
  • sichereres manuelles Handeln

Genießen Sie es, und fühlen Sie sich frei, um Feedback zu teilen!


