PA Master EA - Professioneller Handelsassistent basierend auf Preisbewegungsanalyse

PA Master EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der reine Preisaktionsanalyse für Handelsentscheidungen nutzt. Der EA kombiniert bewährte Techniken zur Erkennung von Marktmustern mit einem umfassenden Risikomanagement-System.

Hauptmerkmale:

-Price Action Analysis - Handelssignale basierend auf natürlichen Kursbewegungen ohne Indikatorüberlastung

- Complete Verification Set - beinhaltet alle obligatorischen Prüfungen: Margenüberprüfung, Volumenvalidierung, Orderlimits

- Professionelles Risikomanagement - eingebauter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Positionsbegrenzung pro Symbol

- Trendfilter - optionale Verwendung des gleitenden Durchschnitts zur Bestätigung der Trendrichtung

- Vielseitigkeit - funktioniert auf jedem Finanzinstrument und Zeitrahmen

- Qualitätscode - klare Struktur, detaillierte Protokollierung, Fehlerbehandlung

Technische Spezifikationen:

-Handel auf echten Ticks und Bar Opening

- Unterstützung für Netting- und Hedging-Konten

- Englische Kommentare und Parameter

- Optimiert für stabilen 24/7-Betrieb

Zielpublikum:

Price Action Master EA ist perfekt für Trader, die eine saubere Marktanalyse zu schätzen wissen, ihren Handel automatisieren wollen und von einem Handelsroboter maximale Zuverlässigkeit erwarten. Der EA wurde unter verschiedenen Marktbedingungen gründlich getestet und enthält alle notwendigen Schutzmechanismen.

Voraussetzungen: MetaTrader 5, Mindesteinlage abhängig von den Risikoeinstellungen, vorherige Demotests werden empfohlen.