Trader Dashboard EA

TABLERO DE MANDOS GRATUITO EA (MT5)

Un potente tablero de instrumentos en el gráfico para MetaTrader 5 que permite a los operadores abrir y gestionar operaciones al instante con un solo clic.

Este EA se lanza 100% GRATIS como un regalo cariñoso para la comunidad de traders.
Diseñado para traders que quieren una ejecución rápida, una gestión clara de las operaciones y reducir los errores manuales.

Características principales

Panel de operaciones con 1 clic

Opere directamente desde el gráfico usando botones grandes y sencillos:

  • COMPRA / VENTA

  • LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA

  • STOP DE COMPRA / STOP DE VENTA

Perfecto para entradas rápidas sin abrir la ventana de órdenes estándar de MT5.

Riesgo inteligente y cálculo automático de lotes

  • Establezca su % de riesgo

  • El EA calcula automáticamente el tamaño del lote basado en:

    • Saldo de la cuenta / Margen libre

    • Puntos SL

    • Reglas de lote máximo/mínimo del broker

Esto le ayuda a operar de forma consistente y segura.

Control SL/TP y Actualización Masiva

Establezca SL/TP antes de abrir órdenes:

  • Punto SL

  • Punto TP

Y actualiza todas las posiciones abiertas fácilmente:

  • Actualizar SL / TP por Puntos

  • O actualizar por nivel de Precio

Esto es extremadamente útil cuando se desea proteger el beneficio o reducir el riesgo en cuestión de segundos.

Funciones de cierre rápido

Botones de gestión de operaciones de emergencia:

  • Cerrar TODO

  • Cerrar sólo COMPRA

  • Cerrar sólo VENTA

  • Cerrar sólo operaciones con GANANCIAS

  • Cerrar sólo operaciones con PÉRDIDAS

Rápido, seguro y eficaz.

Resumen de beneficios

La pestaña Resumen muestra el rendimiento de sus operaciones:

  • Hoy P/L

  • P/L de la semana

  • P/L del mes
    Incluyendo número de operaciones y porcentaje de beneficio.

Lista de posiciones y órdenes pendientes (en el gráfico)

Un panel limpio muestra:

  • Posiciones abiertas (precio de entrada, lote, SL/TP, beneficio)

  • Órdenes pendientes (Límite/Stop)

Cada posición incluye un botón X para:

  • Cerrar una posición al instante

  • Eliminar una orden pendiente al instante

Herramientas visuales incorporadas (Extras opcionales)

Este EA también incluye útiles herramientas gráficas para apoyar la toma de decisiones:

  • Cuadrícula de niveles de precios

  • Escaneo y dibujo de bloques de órdenes (multi-marco temporal)

  • Líneas TP/SL

  • Temporizador de cuenta atrás de velas

Funciones de seguridad

  • Botón ON/OFF Trade (Permitir comercio)

  • Si Algo Trading está desactivado, el EA muestra un mensaje de advertencia claro

  • Ayuda a prevenir operaciones accidentales

Notas

  • Funciona mejor en cuentas de cobertura MT5

  • En cuentas Netting, algunas funciones de cobertura están limitadas (el EA maneja este modo por separado)

  • Por favor, active Algo Trading para una funcionalidad completa

100% GRATUITO

Este EA se comparte completamente GRATIS para los traders que quieran:

  • ejecución más rápida
  • gestión de operaciones más sencilla
  • monitorización de gráficos más limpia
  • un trading manual más seguro

¡Disfrútalo, y no dudes en compartir tus comentarios!


