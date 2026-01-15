Trader Dashboard EA

TABLERO DE MANDOS GRATUITO EA (MT5)

Un potente tablero de instrumentos en el gráfico para MetaTrader 5 que permite a los operadores abrir y gestionar operaciones al instante con un solo clic.

Este EA se lanza 100% GRATIS como un regalo cariñoso para la comunidad de traders.

Diseñado para traders que quieren una ejecución rápida, una gestión clara de las operaciones y reducir los errores manuales.

Características principales

Panel de operaciones con 1 clic

Opere directamente desde el gráfico usando botones grandes y sencillos:

COMPRA / VENTA

LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA

STOP DE COMPRA / STOP DE VENTA

Perfecto para entradas rápidas sin abrir la ventana de órdenes estándar de MT5.

Riesgo inteligente y cálculo automático de lotes

Establezca su % de riesgo

El EA calcula automáticamente el tamaño del lote basado en: Saldo de la cuenta / Margen libre Puntos SL Reglas de lote máximo/mínimo del broker



Esto le ayuda a operar de forma consistente y segura.

Control SL/TP y Actualización Masiva

Establezca SL/TP antes de abrir órdenes:

Punto SL

Punto TP

Y actualiza todas las posiciones abiertas fácilmente:

Actualizar SL / TP por Puntos

O actualizar por nivel de Precio

Esto es extremadamente útil cuando se desea proteger el beneficio o reducir el riesgo en cuestión de segundos.

Funciones de cierre rápido

Botones de gestión de operaciones de emergencia:

Cerrar TODO

Cerrar sólo COMPRA

Cerrar sólo VENTA

Cerrar sólo operaciones con GANANCIAS

Cerrar sólo operaciones con PÉRDIDAS

Rápido, seguro y eficaz.

Resumen de beneficios

La pestaña Resumen muestra el rendimiento de sus operaciones:

Hoy P/L

P/L de la semana

P/L del mes

Incluyendo número de operaciones y porcentaje de beneficio.

Lista de posiciones y órdenes pendientes (en el gráfico)

Un panel limpio muestra:

Posiciones abiertas (precio de entrada, lote, SL/TP, beneficio)

Órdenes pendientes (Límite/Stop)

Cada posición incluye un botón X para:

Cerrar una posición al instante

Eliminar una orden pendiente al instante

Herramientas visuales incorporadas (Extras opcionales)

Este EA también incluye útiles herramientas gráficas para apoyar la toma de decisiones:

Cuadrícula de niveles de precios

Escaneo y dibujo de bloques de órdenes (multi-marco temporal)

Líneas TP/SL

Temporizador de cuenta atrás de velas

Funciones de seguridad

Botón ON/OFF Trade (Permitir comercio)

Si Algo Trading está desactivado , el EA muestra un mensaje de advertencia claro

Ayuda a prevenir operaciones accidentales

Notas

Funciona mejor en cuentas de cobertura MT5

En cuentas Netting , algunas funciones de cobertura están limitadas (el EA maneja este modo por separado)

Por favor, active Algo Trading para una funcionalidad completa

100% GRATUITO

Este EA se comparte completamente GRATIS para los traders que quieran:



ejecución más rápida

gestión de operaciones más sencilla

monitorización de gráficos más limpia

un trading manual más seguro

¡Disfrútalo, y no dudes en compartir tus comentarios!