Trader Dashboard EA
- Asesores Expertos
- Nguyen Chung
- Versión: 1.0
TABLERO DE MANDOS GRATUITO EA (MT5)
Un potente tablero de instrumentos en el gráfico para MetaTrader 5 que permite a los operadores abrir y gestionar operaciones al instante con un solo clic.
Este EA se lanza 100% GRATIS como un regalo cariñoso para la comunidad de traders.
Diseñado para traders que quieren una ejecución rápida, una gestión clara de las operaciones y reducir los errores manuales.
Características principales
Panel de operaciones con 1 clic
Opere directamente desde el gráfico usando botones grandes y sencillos:
-
COMPRA / VENTA
-
LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA
-
STOP DE COMPRA / STOP DE VENTA
Perfecto para entradas rápidas sin abrir la ventana de órdenes estándar de MT5.
Riesgo inteligente y cálculo automático de lotes
-
Establezca su % de riesgo
-
El EA calcula automáticamente el tamaño del lote basado en:
-
Saldo de la cuenta / Margen libre
-
Puntos SL
-
Reglas de lote máximo/mínimo del broker
-
Esto le ayuda a operar de forma consistente y segura.
Control SL/TP y Actualización Masiva
Establezca SL/TP antes de abrir órdenes:
-
Punto SL
-
Punto TP
Y actualiza todas las posiciones abiertas fácilmente:
-
Actualizar SL / TP por Puntos
-
O actualizar por nivel de Precio
Esto es extremadamente útil cuando se desea proteger el beneficio o reducir el riesgo en cuestión de segundos.
Funciones de cierre rápido
Botones de gestión de operaciones de emergencia:
-
Cerrar TODO
-
Cerrar sólo COMPRA
-
Cerrar sólo VENTA
-
Cerrar sólo operaciones con GANANCIAS
-
Cerrar sólo operaciones con PÉRDIDAS
Rápido, seguro y eficaz.
Resumen de beneficios
La pestaña Resumen muestra el rendimiento de sus operaciones:
-
Hoy P/L
-
P/L de la semana
-
P/L del mes
Incluyendo número de operaciones y porcentaje de beneficio.
Lista de posiciones y órdenes pendientes (en el gráfico)
Un panel limpio muestra:
-
Posiciones abiertas (precio de entrada, lote, SL/TP, beneficio)
-
Órdenes pendientes (Límite/Stop)
Cada posición incluye un botón X para:
-
Cerrar una posición al instante
-
Eliminar una orden pendiente al instante
Herramientas visuales incorporadas (Extras opcionales)
Este EA también incluye útiles herramientas gráficas para apoyar la toma de decisiones:
-
Cuadrícula de niveles de precios
-
Escaneo y dibujo de bloques de órdenes (multi-marco temporal)
-
Líneas TP/SL
-
Temporizador de cuenta atrás de velas
Funciones de seguridad
-
Botón ON/OFF Trade (Permitir comercio)
-
Si Algo Trading está desactivado, el EA muestra un mensaje de advertencia claro
-
Ayuda a prevenir operaciones accidentales
Notas
-
Funciona mejor en cuentas de cobertura MT5
-
En cuentas Netting, algunas funciones de cobertura están limitadas (el EA maneja este modo por separado)
-
Por favor, active Algo Trading para una funcionalidad completa
100% GRATUITO
Este EA se comparte completamente GRATIS para los traders que quieran:
- ejecución más rápida
- gestión de operaciones más sencilla
- monitorización de gráficos más limpia
- un trading manual más seguro
¡Disfrútalo, y no dudes en compartir tus comentarios!