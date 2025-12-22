Gold EMA Cross - Automatisierter Trendhandel für GOLD

Gold EMA Cross ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer Multi-Timeframe-EMA-Cross-Strategie in Kombination mit einem strikten Risikomanagement.

Verbinden Sie den EA einfach mit einem GOLD-Chart und lassen Sie das System den Markt analysieren, Trades eröffnen und Stop Loss und Take Profit automatisch verwalten.

Zentrale Handelsstrategie

EMA Cross auf dem Signal-Zeitrahmen

Verwendet EMA Fast (21) und EMA Slow (55) , um das Marktmomentum zu erkennen.

Kaufsignal , wenn EMA Fast über EMA Slow kreuzt.

VERKAUFSSIGNAL , wenn EMA Fast unter EMA Slow kreuzt.

Funktioniert mit dem Signal-Zeitrahmen (Standard: M5).

Trend-Filter mit EMA 200

Verwendet den EMA Trend (200) auf einem höheren Zeitrahmen (Standard: M30).

KAUFEN ist nur erlaubt, wenn der Kurs über EMA 200 liegt.

VERKÄUFE sind nur erlaubt, wenn der Preis unter dem EMA 200 liegt.

Dieser Filter hilft, Fehlsignale zu vermeiden und reduziert den Drawdown während Seitwärtsmärkten.

Intelligentes Risikomanagement

Flexibler Stop Loss und Take Profit

Unterstützt ATR-basierten SL/TP : Einstellbare ATR-Periode und ATR-Multiplikator. Stop Loss passt sich an die Marktvolatilität an. Der Take Profit wird anhand eines anpassbaren Risiko-Belohnungs-Verhältnisses (RRR) berechnet.

Alternativ kann der Benutzer zu einem festen SL/TP in Punkten wechseln.

Automatische Lot-Berechnung

Wenn FixedLot = 0 ist , berechnet der EA: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von RiskPercent (% des Kontostands) . Hält das Risiko über verschiedene Kontogrößen hinweg konstant.

Die manuelle Fixed-Lot-Option ist ebenfalls verfügbar.

Handelssicherheit und Kontrolle

Nur ein Handel auf einmal

Der EA lässt nur eine offene Position pro Symbol zu.

Verhindert Overtrading und übermäßiges Engagement, besonders wichtig für GOLD.

Zeitbasierter Handelsfilter (GMT)

Benutzer können Start- und Endzeitpunkt ( GMT ) festlegen.

Hilft, geringe Liquidität oder ungünstige Handelszeiten zu vermeiden.

Der Zeitfilter kann deaktiviert werden, indem beide Werte auf Null gesetzt werden.

Visuelle Funktionen und Warnmeldungen

Übersichtliche Chart-Visualisierung

Zeichnet auf dem Chart: Einstiegskurs Stop-Loss Gewinnmitnahme

Macht die Logik der Strategie einfach zu überprüfen und in Echtzeit zu überwachen.

Warnungen

Optionale Warnungen beim Auftreten von BUY- oder SELL-Signalen.

Kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

Empfohlene Voreinstellung für GOLD

Optimierte Standardeinstellungen

EMA Schnell: 21

EMA langsam: 55

EMA Trend: 200

Signal-Zeitrahmen: M5

Trend Zeitrahmen: M30

ATR Zeitraum: 14

ATR-Multiplikator: 2.5

Risiko pro Handel: 1%

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:3

Handelszeit: 07 - 23 GMT

Für wen ist dieser EA geeignet?

Gold EMA Cross ist geeignet, wenn Sie:

GOLD mit einem trendfolgenden Ansatz handeln.

Kontrolliertes Risiko und saubere Logik gegenüber aggressivem Handel bevorzugen.

ein vollautomatisches System mit minimalen manuellen Eingriffen wünschen.

Strategien wie Martingale oder Grid meiden.

Wichtige Hinweise

Dieser EA ist für den XAUUSD (GOLD) konzipiert und optimiert.

Führen Sie immer Backtests und Vorwärtstests auf einem Demokonto durch, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den benutzerdefinierten Risikoeinstellungen ab.

Fazit

Gold EMA Cross ist ein sauberer, disziplinierter und professioneller EA für den GOLD-Handel, der sich auf qualitativ hochwertige Einstiege, solide Trendbestätigung und striktes Risikomanagement konzentriert.

Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Händler, die eine zuverlässige EMA-Cross-Strategie suchen, die auf sichere und transparente Weise automatisiert ist.