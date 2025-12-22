Gold EMA Cross
- Experten
- Nguyen Chung
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Gold EMA Cross - Automatisierter Trendhandel für GOLD
Gold EMA Cross ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer Multi-Timeframe-EMA-Cross-Strategie in Kombination mit einem strikten Risikomanagement.
Verbinden Sie den EA einfach mit einem GOLD-Chart und lassen Sie das System den Markt analysieren, Trades eröffnen und Stop Loss und Take Profit automatisch verwalten.
Zentrale Handelsstrategie
EMA Cross auf dem Signal-Zeitrahmen
-
Verwendet EMA Fast (21) und EMA Slow (55), um das Marktmomentum zu erkennen.
-
Kaufsignal, wenn EMA Fast über EMA Slow kreuzt.
-
VERKAUFSSIGNAL, wenn EMA Fast unter EMA Slow kreuzt.
-
Funktioniert mit dem Signal-Zeitrahmen (Standard: M5).
Trend-Filter mit EMA 200
-
Verwendet den EMA Trend (200) auf einem höheren Zeitrahmen (Standard: M30).
-
KAUFEN ist nur erlaubt, wenn der Kurs über EMA 200 liegt.
-
VERKÄUFE sind nur erlaubt, wenn der Preis unter dem EMA 200 liegt.
-
Dieser Filter hilft, Fehlsignale zu vermeiden und reduziert den Drawdown während Seitwärtsmärkten.
Intelligentes Risikomanagement
Flexibler Stop Loss und Take Profit
-
Unterstützt ATR-basierten SL/TP:
-
Einstellbare ATR-Periode und ATR-Multiplikator.
-
Stop Loss passt sich an die Marktvolatilität an.
-
Der Take Profit wird anhand eines anpassbaren Risiko-Belohnungs-Verhältnisses (RRR) berechnet.
-
-
Alternativ kann der Benutzer zu einem festen SL/TP in Punkten wechseln.
Automatische Lot-Berechnung
-
Wenn FixedLot = 0 ist, berechnet der EA:
-
Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von RiskPercent (% des Kontostands).
-
Hält das Risiko über verschiedene Kontogrößen hinweg konstant.
-
-
Die manuelle Fixed-Lot-Option ist ebenfalls verfügbar.
Handelssicherheit und Kontrolle
Nur ein Handel auf einmal
-
Der EA lässt nur eine offene Position pro Symbol zu.
-
Verhindert Overtrading und übermäßiges Engagement, besonders wichtig für GOLD.
Zeitbasierter Handelsfilter (GMT)
-
Benutzer können Start- und Endzeitpunkt (GMT) festlegen.
-
Hilft, geringe Liquidität oder ungünstige Handelszeiten zu vermeiden.
-
Der Zeitfilter kann deaktiviert werden, indem beide Werte auf Null gesetzt werden.
Visuelle Funktionen und Warnmeldungen
Übersichtliche Chart-Visualisierung
-
Zeichnet auf dem Chart:
-
Einstiegskurs
-
Stop-Loss
-
Gewinnmitnahme
-
-
Macht die Logik der Strategie einfach zu überprüfen und in Echtzeit zu überwachen.
Warnungen
-
Optionale Warnungen beim Auftreten von BUY- oder SELL-Signalen.
-
Kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.
Empfohlene Voreinstellung für GOLD
Optimierte Standardeinstellungen
-
EMA Schnell: 21
-
EMA langsam: 55
-
EMA Trend: 200
-
Signal-Zeitrahmen: M5
-
Trend Zeitrahmen: M30
-
ATR Zeitraum: 14
-
ATR-Multiplikator: 2.5
-
Risiko pro Handel: 1%
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:3
-
Handelszeit: 07 - 23 GMT
Für wen ist dieser EA geeignet?
Gold EMA Cross ist geeignet, wenn Sie:
-
GOLD mit einem trendfolgenden Ansatz handeln.
-
Kontrolliertes Risiko und saubere Logik gegenüber aggressivem Handel bevorzugen.
-
ein vollautomatisches System mit minimalen manuellen Eingriffen wünschen.
-
Strategien wie Martingale oder Grid meiden.
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA ist für den XAUUSD (GOLD) konzipiert und optimiert.
-
Führen Sie immer Backtests und Vorwärtstests auf einem Demokonto durch, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
-
Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den benutzerdefinierten Risikoeinstellungen ab.
Fazit
Gold EMA Cross ist ein sauberer, disziplinierter und professioneller EA für den GOLD-Handel, der sich auf qualitativ hochwertige Einstiege, solide Trendbestätigung und striktes Risikomanagement konzentriert.
Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Händler, die eine zuverlässige EMA-Cross-Strategie suchen, die auf sichere und transparente Weise automatisiert ist.