Gold EMA Cross

Gold EMA Cross - Automatisierter Trendhandel für GOLD

Gold EMA Cross ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer Multi-Timeframe-EMA-Cross-Strategie in Kombination mit einem strikten Risikomanagement.
Verbinden Sie den EA einfach mit einem GOLD-Chart und lassen Sie das System den Markt analysieren, Trades eröffnen und Stop Loss und Take Profit automatisch verwalten.

Zentrale Handelsstrategie

EMA Cross auf dem Signal-Zeitrahmen

  • Verwendet EMA Fast (21) und EMA Slow (55), um das Marktmomentum zu erkennen.

  • Kaufsignal, wenn EMA Fast über EMA Slow kreuzt.

  • VERKAUFSSIGNAL, wenn EMA Fast unter EMA Slow kreuzt.

  • Funktioniert mit dem Signal-Zeitrahmen (Standard: M5).

Trend-Filter mit EMA 200

  • Verwendet den EMA Trend (200) auf einem höheren Zeitrahmen (Standard: M30).

  • KAUFEN ist nur erlaubt, wenn der Kurs über EMA 200 liegt.

  • VERKÄUFE sind nur erlaubt, wenn der Preis unter dem EMA 200 liegt.

  • Dieser Filter hilft, Fehlsignale zu vermeiden und reduziert den Drawdown während Seitwärtsmärkten.

Intelligentes Risikomanagement

Flexibler Stop Loss und Take Profit

  • Unterstützt ATR-basierten SL/TP:

    • Einstellbare ATR-Periode und ATR-Multiplikator.

    • Stop Loss passt sich an die Marktvolatilität an.

    • Der Take Profit wird anhand eines anpassbaren Risiko-Belohnungs-Verhältnisses (RRR) berechnet.

  • Alternativ kann der Benutzer zu einem festen SL/TP in Punkten wechseln.

Automatische Lot-Berechnung

  • Wenn FixedLot = 0 ist, berechnet der EA:

    • Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von RiskPercent (% des Kontostands).

    • Hält das Risiko über verschiedene Kontogrößen hinweg konstant.

  • Die manuelle Fixed-Lot-Option ist ebenfalls verfügbar.

Handelssicherheit und Kontrolle

Nur ein Handel auf einmal

  • Der EA lässt nur eine offene Position pro Symbol zu.

  • Verhindert Overtrading und übermäßiges Engagement, besonders wichtig für GOLD.

Zeitbasierter Handelsfilter (GMT)

  • Benutzer können Start- und Endzeitpunkt (GMT) festlegen.

  • Hilft, geringe Liquidität oder ungünstige Handelszeiten zu vermeiden.

  • Der Zeitfilter kann deaktiviert werden, indem beide Werte auf Null gesetzt werden.

Visuelle Funktionen und Warnmeldungen

Übersichtliche Chart-Visualisierung

  • Zeichnet auf dem Chart:

    • Einstiegskurs

    • Stop-Loss

    • Gewinnmitnahme

  • Macht die Logik der Strategie einfach zu überprüfen und in Echtzeit zu überwachen.

Warnungen

  • Optionale Warnungen beim Auftreten von BUY- oder SELL-Signalen.

  • Kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

Empfohlene Voreinstellung für GOLD

Optimierte Standardeinstellungen

  • EMA Schnell: 21

  • EMA langsam: 55

  • EMA Trend: 200

  • Signal-Zeitrahmen: M5

  • Trend Zeitrahmen: M30

  • ATR Zeitraum: 14

  • ATR-Multiplikator: 2.5

  • Risiko pro Handel: 1%

  • Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:3

  • Handelszeit: 07 - 23 GMT

Für wen ist dieser EA geeignet?

Gold EMA Cross ist geeignet, wenn Sie:

  • GOLD mit einem trendfolgenden Ansatz handeln.

  • Kontrolliertes Risiko und saubere Logik gegenüber aggressivem Handel bevorzugen.

  • ein vollautomatisches System mit minimalen manuellen Eingriffen wünschen.

  • Strategien wie Martingale oder Grid meiden.

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA ist für den XAUUSD (GOLD) konzipiert und optimiert.

  • Führen Sie immer Backtests und Vorwärtstests auf einem Demokonto durch, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

  • Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den benutzerdefinierten Risikoeinstellungen ab.

Fazit

Gold EMA Cross ist ein sauberer, disziplinierter und professioneller EA für den GOLD-Handel, der sich auf qualitativ hochwertige Einstiege, solide Trendbestätigung und striktes Risikomanagement konzentriert.
Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Händler, die eine zuverlässige EMA-Cross-Strategie suchen, die auf sichere und transparente Weise automatisiert ist.


