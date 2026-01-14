BlackVault EA
- Experten
- Abadat Hussain
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
BlackVault EA - Fortgeschrittener automatisierter Handel für MT5
BlackVault EA ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch Gewinne zu generieren, während seine interne Handelslogik vollkommen sicher bleibt. Dieser EA wurde mit proprietären Algorithmen und einer fortschrittlichen Analyse des Marktverhaltens entwickelt und richtet sich an Trader, die eine konsistente Performance ohne manuelle Eingriffe wünschen.
Zeitlich begrenztes Sonderangebot: $149
Nach den ersten 10 Downloads wird der Preis auf $249 erhöht.
Hinterlassen Sie eine Bewertung und erhalten Sie kostenlose Premium Trading Tools.
Kontaktieren Sie den Administrator für weitere Details: Klicken Sie hier
Hauptmerkmale
-
Vollautomatisches Handelssystem
-
Proprietäre & geschützte Strategie (Non-Reverse Engineering)
-
Funktioniert bei jedem Broker
-
Optimiert für Marktstabilität und Risikokontrolle
-
Geeignet für Anfänger und professionelle Trader
-
Keine komplizierten Einstellungen - Plug & Trade
BlackVault EA konzentriert sich auf intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Empfohlenes Setup (für beste Ergebnisse)
-
Paare: XAUUSD (Gold), EURUSD
-
Mindestinvestition: 1000$ (für Standardeinstellungen)
-
Zeitrahmen: 1 Stunde (Sie können andere Zeitrahmen backtesten)
-
Broker: Beliebig (Für die gleichen Ergebnisse verwenden Sie ICMarkets)
Handelskonzept
BlackVault EA wurde entwickelt, um die Qualität des Handels über die Quantität zu stellen. Er analysiert automatisch das Preisverhalten und führt Trades mit kontrolliertem Engagement aus, mit dem Ziel eines langfristigen Kontowachstums und weniger emotionaler Handelsfehler.
Schließen Sie den EA einfach an, lassen Sie Ihren VPS laufen, und lassen Sie das System für Sie handeln.