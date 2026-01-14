BlackVault EA - Fortgeschrittener automatisierter Handel für MT5

BlackVault EA ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch Gewinne zu generieren, während seine interne Handelslogik vollkommen sicher bleibt. Dieser EA wurde mit proprietären Algorithmen und einer fortschrittlichen Analyse des Marktverhaltens entwickelt und richtet sich an Trader, die eine konsistente Performance ohne manuelle Eingriffe wünschen.

Zeitlich begrenztes Sonderangebot: $149

Nach den ersten 10 Downloads wird der Preis auf $249 erhöht. Hinterlassen Sie eine Bewertung und erhalten Sie kostenlose Premium Trading Tools.

Kontaktieren Sie den Administrator für weitere Details: Klicken Sie hier

Hauptmerkmale

Vollautomatisches Handelssystem

Proprietäre & geschützte Strategie (Non-Reverse Engineering)

Funktioniert bei jedem Broker

Optimiert für Marktstabilität und Risikokontrolle

Geeignet für Anfänger und professionelle Trader

Keine komplizierten Einstellungen - Plug & Trade

BlackVault EA konzentriert sich auf intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.

Empfohlenes Setup (für beste Ergebnisse)

Paare: XAUUSD (Gold), EURUSD

Mindestinvestition: 1000$ (für Standardeinstellungen)

Zeitrahmen: 1 Stunde (Sie können andere Zeitrahmen backtesten)

Broker: Beliebig (Für die gleichen Ergebnisse verwenden Sie ICMarkets)



Handelskonzept

BlackVault EA wurde entwickelt, um die Qualität des Handels über die Quantität zu stellen. Er analysiert automatisch das Preisverhalten und führt Trades mit kontrolliertem Engagement aus, mit dem Ziel eines langfristigen Kontowachstums und weniger emotionaler Handelsfehler.

Schließen Sie den EA einfach an, lassen Sie Ihren VPS laufen, und lassen Sie das System für Sie handeln.