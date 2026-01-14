BlackVault EA

BlackVault EA - Trading Automatizado Avanzado para MT5

BlackVault EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado para generar beneficios de forma automática manteniendo su lógica interna de trading completamente segura. Construido con algoritmos propios y análisis avanzado del comportamiento del mercado, este EA está creado para los traders que quieren un rendimiento constante sin intervención manual.

Contacte con Admin para más detalles: Haga clic aquí

Características principales

  • Sistema de trading totalmente automático

  • Estrategia patentada y protegida (ingeniería no inversa)

  • Funciona con cualquier broker

  • Optimizado para la estabilidad del mercado y el control del riesgo

  • Adecuado para principiantes y operadores profesionales

  • Sin configuraciones complejas - Plug & Trade

El EA de BlackVault se centra en la ejecución inteligente y la gestión disciplinada de las operaciones para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.

Configuración recomendada (para obtener los mejores resultados)

  • Pares: XAUUSD (Oro), EURUSD

  • Inversión mínima: 1000$ (Para la configuración por defecto)

  • Marco temporal: 1 Hora (Puede hacer Backtest en otro marco de tiempo)

  • Broker: Cualquiera (Para los mismos resultados use ICMarkets)

    Concepto de operación

    El EA BlackVault está diseñado para priorizar la calidad de las operaciones sobre la cantidad. Analiza automáticamente el comportamiento de los precios y ejecuta las operaciones con una exposición controlada, con el objetivo de que la cuenta crezca a largo plazo y se reduzcan los errores emocionales en las operaciones.

    Simplemente conecte el EA, mantenga su VPS en funcionamiento, y deje que el sistema opere por usted.


