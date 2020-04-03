SP500 Mean Reversal EA MT5

Es ist kein Geheimnis. Einer der besten Vorteile beim Handel ist die Mean-Reversion-Strategie bei US-Indizes. Sie glauben mir nicht? Recherchieren Sie einfach ein wenig.

Daher ist ein EA, der dies tut, ein absolutes Muss in jedem Portfolio.

Ich habe diesen EA für mich selbst erstellt, biete ihn aber auch allen anderen, die ihn benötigen, zu einem fairen Preis an.

Der Prozess der Herstellung war es mit RSI und mit einem Punkt für den Kauf und Schließen.

Dann habe ich mit Hilfe von maschinellem Lernen 100.000 Variablen getestet, um zu dieser Konfiguration zu gelangen.

Wie wird er beendet? Der Ausstieg erfolgt nach 11 Tagen oder wenn die mittlere Umkehr erreicht ist.

Diese Strategie ist nicht für jedermann geeignet und birgt das Risiko, bei einem starken Rückgang des S&P 500 erhebliche Drawdowns zu erleiden .

Wie wird sie angewendet?

Verbinden Sie sich mit dem S&P 500 Daily Chart. Legen Sie Ihr Risikoniveau oder Ihre Losgröße fest. Lassen Sie ihn in Ruhe.

Verwenden Sie ihn in einem diversifizierten Portfolio, und Sie werden auf lange Sicht schöne Renditen sehen.

Jeder, der diesen EA kauft, erhält 2 andere kostenpflichtige EAs gratis dazu! Dadurch erhalten Sie ein diversifiziertes Portfolio.

Jede 2 EAs verkauft, wird der Preis um 15$ steigen

