Double EMA Scalping EA - Sauberer Crossover mit Reversal-Logik

Dieser Expert Advisor verwendet eine intelligente EMA-Crossover-Strategie über zwei verschiedene Zeitrahmen, um mit hoher Präzision Trades einzugehen. Ein Handel wird nur dann platziert, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt, was kurzfristige Trendwechsel bestätigt.

Es beinhaltet auch eine automatische Umkehrlogik, preisbasierte SL/TP und ein optionales Trailing-Stop-System.

🎯 Hauptmerkmale:

📊 Multi-Timeframe EMA Crossover

Anpassbare EMA-Perioden und Timeframes für präzisen Einstieg.

🔄 Auto-Reversal-Logik

Wenn der entgegengesetzte Crossover erkannt wird, wird die aktuelle Position geschlossen und umgekehrt.

✅ Jeweils nur ein aktiver Trade

Reduziert Overtrading und verbessert die Übersichtlichkeit des Trades.

📈 Preisbasierter SL/TP und Trailing Stop

SL und TP werden in Preiseinheiten und nicht in Punkten festgelegt.

Trailing wird nur aktiviert, wenn ein Gewinn erzielt wird (TrailStart → TrailEnd).

🖥️ On-Chart-Panel

Zeigt den EA-Status (Kaufen/Verkaufen/Umkehren), EMA1- und EMA2-Werte mit Zeitrahmen an.

⚠️ Anmerkungen:

🪙 Am besten geeignet für XAUUSD (Gold) , BTCUSD , oder andere Trendwerte

⚙️ Funktioniert gut auf M15- bis H1-Charts

❌ Kein Martingale, kein Grid, kein Scalping

🔧 Eingaben:

Beinhaltet volle Kontrolle über:

EMA-Perioden, Zeitrahmen, SL/TP (preisbasiert), Trailing SL, Losgröße und Magic Number.

📌 Kostenlos zu verwenden. Vollständig kompatibel mit allen Broker-Konto, versuchen Sie mit Demo-Konto 1st.



beitreten discord community server



15 EA für die kostenlose Nutzung und alle paar Tage Upgrade der EA Menge.



https://discord.gg/jTdK4kC2na





