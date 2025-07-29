Double EMA Scalping EA
- Experten
- Hasmukh B Kholia
- Version: 1.0
Double EMA Scalping EA - Sauberer Crossover mit Reversal-Logik
Dieser Expert Advisor verwendet eine intelligente EMA-Crossover-Strategie über zwei verschiedene Zeitrahmen, um mit hoher Präzision Trades einzugehen. Ein Handel wird nur dann platziert, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt, was kurzfristige Trendwechsel bestätigt.
Es beinhaltet auch eine automatische Umkehrlogik, preisbasierte SL/TP und ein optionales Trailing-Stop-System.
🎯 Hauptmerkmale:
-
📊 Multi-Timeframe EMA Crossover
Anpassbare EMA-Perioden und Timeframes für präzisen Einstieg.
-
🔄 Auto-Reversal-Logik
Wenn der entgegengesetzte Crossover erkannt wird, wird die aktuelle Position geschlossen und umgekehrt.
-
✅ Jeweils nur ein aktiver Trade
Reduziert Overtrading und verbessert die Übersichtlichkeit des Trades.
-
📈 Preisbasierter SL/TP und Trailing Stop
SL und TP werden in Preiseinheiten und nicht in Punkten festgelegt.
Trailing wird nur aktiviert, wenn ein Gewinn erzielt wird (TrailStart → TrailEnd).
-
🖥️ On-Chart-Panel
Zeigt den EA-Status (Kaufen/Verkaufen/Umkehren), EMA1- und EMA2-Werte mit Zeitrahmen an.
⚠️ Anmerkungen:
-
🪙 Am besten geeignet für XAUUSD (Gold), BTCUSD, oder andere Trendwerte
-
⚙️ Funktioniert gut auf M15- bis H1-Charts
-
❌ Kein Martingale, kein Grid, kein Scalping
🔧 Eingaben:
Beinhaltet volle Kontrolle über:
EMA-Perioden, Zeitrahmen, SL/TP (preisbasiert), Trailing SL, Losgröße und Magic Number.
📌 Kostenlos zu verwenden. Vollständig kompatibel mit allen Broker-Konto, versuchen Sie mit Demo-Konto 1st.
