Aegis Recovery

Aegis Recovery: Das ultimative Kapitalverteidigungssystem

Verteidigung ist Ihre beste Offensive.

Aegis Recovery ist nicht nur ein Trading-Bot, sondern ein hochpräziser algorithmischer Schutzschild, der entwickelt wurde, um widrige Marktbedingungen zu überstehen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eineSicherheitslogik dem rücksichtslosen Glücksspiel vorziehen, und nutzt ein intelligentes, adaptives Recovery-Grid, um vorübergehende Drawdowns in realisierte Gewinne zu verwandeln.

Im Gegensatz zu generischen Grid-Systemen, die blind Trades bis zum Margin Call eröffnen, berechnet Aegis Recovery kontinuierlich dieEinstiegsqualität, denMarginbedarf und dasAktienrisiko vor jedem einzelnen Tick. Es ist so konzipiert, dass es Ihren Kontostand respektiert.

🛡️ Der "Aegis"-Vorteil

Die meisten Händler scheitern an drei Dingen:Maklerfehler,Wochenendlücken undübermäßiger Einsatz. Aegis Recovery löst alle drei Probleme:

  1. Broker-Proof Execution: Angetrieben von einer proprietären"Universal Filling Engine", erkennt Aegis automatisch, ob Ihr Broker IOC, FOK oder Return Modi verwendet. Es funktioniert einwandfrei auf ECN-, STP- und Cent-Konten, ohne die Fehlermeldung "Unsupported Filling Mode" auszugeben.
  2. Gap-Proof-Logik: Das Modul Market Close Protection überwacht auf intelligente Weise die umfangreichen Marktstunden. Es berechnet, ob Geschäfte vor dem Wochenende geschlossen oder pausiert werden sollen, um Sie vor katastrophalen Montags-Gaps zu bewahren.
  3. Intelligenter Margin-Validator: Wir haben eine Margin-Prüfung auf institutionellem Niveau implementiert, die Folgendes nutzt

    OrderCalcMargin

    . Verwenden Sie einen Hebel von 1:500 oder 1:30? Das spielt keine Rolle. Aegis wirdniemals versuchen, einen Handel zu tätigen, den sich Ihr Konto mathematisch nicht leisten kann, wodurch eingefrorene Terminals und "Not Enough Money"-Spam verhindert werden.

- Wesentliche Merkmale

  • Dynamisches Erholungsraster: Mathematisch verteilte Aufträge bilden den Durchschnitt Ihres Einstiegskurses, so dass Sie bei kleinen Rücksetzern mit Gewinn aussteigen können.
  • TP-Multiplikator: Eine einzigartige Elastizitätsfunktion. Erhöhen Sie den TP-Multiplikator, um größere Gewinne zu erzielen, oder senken Sie ihn, um den Markt bei hoher Volatilität schnell zu verlassen.
  • Equity Guardian: Ein Sicherheitsprotokoll mit harter Begrenzung. Wenn der Equity Drawdown das von Ihnen festgelegte %-Limit erreicht, agiert Aegis wie ein Stromkreisunterbrecher und schließt alle Positionen, um Ihr verbleibendes Kapital zu schützen.
  • Live-Dashboard: Ein übersichtliches, professionelles On-Chart-Panel zeigt die Netto-Lot-Exposure, Echtzeit-P/L, Abstände zum TP und Countdowns zum Marktschluss an.

- Eingabe-Parameter

  • Raster-Einstellungen: 
    •  InitialLot
      : Basis-Lotgröße für den ersten Handel.

    • GridStep

      : Abstand (Punkte) zwischen den Erholungsaufträgen.
    •  Multiplikator
      : Der berechnete Koeffizient für nachfolgende Lots (Martingale-Logik).

    • MaxTrades

      : Harte Obergrenze für offene Positionen.
  • Risiko & Sicherheit: 
    •  UseSafetyChecks
      : Überprüfung der freien Marge und des Eigenkapitals vor dem Handel.

    • EquityProtStop

      : % Drawdown-Grenze zur Auslösung einer Notschließung.
  • Marktschluss (Freitagsfilter): 
    •         EnableMarketCloseProtection : Aktiviert den Wochenendschutz.

    • CloseOnlyInProfit : Wenn true, wird versucht, nur profitable Zyklen vor dem Wochenende zu schließen.

- Verwendungsempfehlungen

  • Symbole: Optimiert für mean-reverting Paare wieAUDCAD, NZDCAD, EURUSD.
  • Zeitrahmen:M15 oder H1 ( höhere Zeitrahmen reduzieren das Marktrauschen).
  • Konto: ECN-Konten mit niedrigem Spread werden für schnellere TP-Treffer bevorzugt.
  • Risiko-Einstellung:
    • Konservativ: Beginnen Sie mit 0,01 Lots pro $1.000 Guthaben.
    • Standard: Beginnen Sie mit 0,01 Lots pro $500 Guthaben.


Risiko-Offenlegung

Aegis Recovery setzt eine Grid/Martingale-Strategie ein. Diese Methode ist zwar mathematisch sehr leistungsfähig, birgt aber auch Risiken, die mit lang anhaltenden Trends verbunden sind. Dieser EA bietet Werkzeuge, um dieses Risiko zu verwalten (Equity Protection, Max Trades), aber er kann den Markt nicht kontrollieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. FührenSie immer einen Backtest bei Ihrem spezifischen Broker durch, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto ausführen.


Wie installieren?

  1. Kaufen SieAegis Recovery.
  2. Aktualisieren Sie die Liste Ihrer Expert Advisors in MetaTrader 5.
  3. Ziehen Sie "Aegis Recovery" auf Ihren Chart.
  4. Einstellen und vergessen - Die Aegis ist jetzt aktiv.
