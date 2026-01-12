Fibo Time - Die 4. Dimension des Tradings: Erschließen Sie die Macht der Fibonacci Time Zones. Während 90% der Trader sich nur auf den PREIS konzentrieren, liegt der wahre Vorteil in der ZEIT.

Fibo Time ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Es basiert auf dem Grundprinzip, dass sich Märkte in rhythmischen Zyklen bewegen. Durch die Identifizierung signifikanter Hoch- und Tiefpunkte projiziert der EA spezifische Fibonacci-Zeitverhältnisse in die Zukunft, um potenzielle Marktdrehpunkte oder Beschleunigungszonen zu ermitteln.

Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die dem Preis hinterherhinken, ist die Zeit führend . Dieser EA wartet genau auf die Sekunde, in der sich das "Zeitfenster" öffnet, und führt den Handel auf der Grundlage der Marktstruktur relativ zum ursprünglichen Pivot aus.

Wichtige Strategie-Konzepte

Zeit > Preis :

Verwendet fortschrittliche Zeitprojektionsverhältnisse (0,618, 1,618, 2,618, 4,236), um Handelsfenster zu finden.

Pivot-Analyse :

Scannt automatisch die letzten 24 Stunden (konfigurierbar), um die wichtigsten Marktstrukturpunkte zu finden.

Adaptive Richtung :

Handelt mit Umkehrungen , wenn der Preis in einer Zeitzone überzogen ist.

Handelt mit Fortsetzungen , wenn der Preis den Trend in einer Zeitzone bestätigt .

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Dieser EA wurde strengen Belastungstests unterzogen, um die strengen MQL5-Marktplatzstandards zu erfüllen. Er enthält fortschrittliche Sicherheitsfunktionen:

Smart Margin-Schutz: Reduziert automatisch die Losgrößen, wenn Ihre Kontomarge niedrig ist, und verhindert so gefährliche Stop Outs.

Volumen-Limit-Prüfungen: Respektiert maklerspezifische Volumenlimits, um die Zuverlässigkeit der Handelsausführung zu gewährleisten.

Dynamische Losgrößenbestimmung: Berechnet das Risiko auf Basis von % des Eigenkapitals und schützt Ihr Kapital bei Drawdowns.

Anti-Spam-Ausführung: Intelligente Auftragsabwicklung verhindert Log Flooding und Serversperren.

Empfehlungen:

Symbol: Optimiert für EURUSD (Liquidität ist der Schlüssel für zeitliche Präzision).

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) wird für die zuverlässigste Pivot-Erkennung empfohlen.

Kontotyp: Funktioniert auf Netting- und Hedging-Konten. ECN/Low Spread Broker empfohlen.

Mindesteinlage: $100 empfohlen (kann mit weniger als 0,01 Lots laufen).

VPS: Ein VPS wird dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA die genauen "Zeitfenster"-Signale 24/7 erfasst.





Wichtige Parameter

Risiko-Prozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0%).

RückblickStunden: Wie weit zurück soll nach dem Master Pivot gesucht werden (Standard: 24).

Fibo-Verhältnisse: Anpassbare Zeitmultiplikatoren (Classic Golden Ratio 1.618 enthalten).

ZeitFensterSek: Präzisionsfenster für den Handelseinstieg (Standardwert: 60 Sekunden).

StopLoss/TakeProfit: Virtuelles Pip-basiertes Zielmanagement.







