Fibo Time

Fibo Time - Die 4. Dimension des Tradings: Erschließen Sie die Macht der Fibonacci Time Zones. Während 90% der Trader sich nur auf den PREIS konzentrieren, liegt der wahre Vorteil in der ZEIT.

Fibo Time ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Es basiert auf dem Grundprinzip, dass sich Märkte in rhythmischen Zyklen bewegen. Durch die Identifizierung signifikanter Hoch- und Tiefpunkte projiziert der EA spezifische Fibonacci-Zeitverhältnisse in die Zukunft, um potenzielle Marktdrehpunkte oder Beschleunigungszonen zu ermitteln.

Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die dem Preis hinterherhinken, ist die Zeit führend . Dieser EA wartet genau auf die Sekunde, in der sich das "Zeitfenster" öffnet, und führt den Handel auf der Grundlage der Marktstruktur relativ zum ursprünglichen Pivot aus.

Wichtige Strategie-Konzepte

  • Zeit > Preis :
Verwendet fortschrittliche Zeitprojektionsverhältnisse (0,618, 1,618, 2,618, 4,236), um Handelsfenster zu finden.

  • Pivot-Analyse:
Scannt automatisch die letzten 24 Stunden (konfigurierbar), um die wichtigsten Marktstrukturpunkte zu finden.

  • Adaptive Richtung:

Handelt mit Umkehrungen , wenn der Preis in einer Zeitzone überzogen ist.

Handelt mit Fortsetzungen , wenn der Preis den Trend in einer Zeitzone bestätigt.

Risikomanagement auf institutionellem Niveau
  • Dieser EA wurde strengen Belastungstests unterzogen, um die strengen MQL5-Marktplatzstandards zu erfüllen. Er enthält fortschrittliche Sicherheitsfunktionen:
  • Smart Margin-Schutz: Reduziert automatisch die Losgrößen, wenn Ihre Kontomarge niedrig ist, und verhindert so gefährliche Stop Outs.
  • Volumen-Limit-Prüfungen: Respektiert maklerspezifische Volumenlimits, um die Zuverlässigkeit der Handelsausführung zu gewährleisten.
  • Dynamische Losgrößenbestimmung: Berechnet das Risiko auf Basis von % des Eigenkapitals und schützt Ihr Kapital bei Drawdowns.
  • Anti-Spam-Ausführung: Intelligente Auftragsabwicklung verhindert Log Flooding und Serversperren.
Empfehlungen:
  • Symbol: Optimiert für EURUSD (Liquidität ist der Schlüssel für zeitliche Präzision).
  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) wird für die zuverlässigste Pivot-Erkennung empfohlen.
  • Kontotyp: Funktioniert auf Netting- und Hedging-Konten. ECN/Low Spread Broker empfohlen.
  • Mindesteinlage: $100 empfohlen (kann mit weniger als 0,01 Lots laufen).
  • VPS: Ein VPS wird dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA die genauen "Zeitfenster"-Signale 24/7 erfasst.

Wichtige Parameter
  • Risiko-Prozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0%).
  • RückblickStunden: Wie weit zurück soll nach dem Master Pivot gesucht werden (Standard: 24).
  • Fibo-Verhältnisse: Anpassbare Zeitmultiplikatoren (Classic Golden Ratio 1.618 enthalten).
  • ZeitFensterSek: Präzisionsfenster für den Handelseinstieg (Standardwert: 60 Sekunden).
  • StopLoss/TakeProfit: Virtuelles Pip-basiertes Zielmanagement.


