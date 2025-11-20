CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Professionelles japanisches Candlestick-Analyse-System

📊 Was ist dieser Indikator?

CandleIntelligence MTF MA Combined Pro ist ein fortschrittliches Lehrmittel, das die Analyse von Candlestick-Mustern mit dem Kontext des gleitenden Durchschnitts über mehrere Zeitrahmen hinweg kombiniert. Der Indikator erkennt 11 wichtige japanische Candlestick-Formationen und stellt sie im Kontext des Markttrends, der Swing High/Low-Levels und der Position relativ zu den gleitenden Durchschnitten dar.

🎯 Hauptmerkmale

1. Erkennung von Candlestick-Mustern

Automatische Erkennung von 11 professionellen Formationen:

Bullish Pin Bar

Bearish Pin Bar

Bullish Engulfing

Bearish Engulfing

Hammer

Sternschnuppe

Umgekehrter Hammer

Bullischer Marubozu

Bärischer Marubozu

Doji

Spinning Top

2. Multi-Timeframe-Analyse (MTF)

2 unabhängige Zeitrahmen (aktuell + 1 wählbar)

Unterstützung für alle Standard-TF: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Golden Cross / Death Cross - automatische Erkennung von MA Crossovers

Synchronisierte Analyse zwischen verschiedenen TF

3. Analyse des gleitenden Durchschnitts

2 konfigurierbare MAs für jeden TF

Auswahl der Methode: SMA, EMA, SMMA, LWMA

Auswahl der Preise: Close, Open, High, Low, Median, Typisch, Gewichtet

Richtungs- und Crossover-Erkennung

Bestimmung der Preisposition relativ zum MA (über/unter/zwischen)

4. Swing-Punkte (Swing Hoch/Tief)

Automatische Erkennung von lokalen Tops und Bottoms

Konfigurierbare Swing-Linien mit Verlängerungsoption

Analyse von Ausbrüchen und Abprallern von Swing-Levels

Identifizierung von Unterstützung und Widerstand

5. 3-Sprachiges Bildungssystem

Polnisch / Englisch / Spanisch

2 Modi : Kurz (schnell) und detailliert (umfassend)

Kontextbezogene Erklärungen für jede Formation

"Was ist zu tun?"-Vorschläge mit Trendanalyse

Professionelle Trading-Terminologie

🎨 Personalisierung des Dashboards

Informationsanzeige (was Sie aktivieren/deaktivieren können):

Trendanalyse ein/aus

Parameter: Trend-Info anzeigen

Zeigt den aktuellen Trend an: HAUSSE / BAISSE / SEITWÄRTS

Trendfarbe: grün (bullisch) / rot (bärisch) / grau (seitwärts)

Mustername ein/aus

Parameter: Musternamen anzeigen

Zeigt die erkannte Candlestick-Formation an

z.B. "BULLISH PIN BAR", "HAMMER", "DOJI"

Signalstärke ein/aus

Parameter: Stärke anzeigen

Bewertung der Formationsstärke auf einer Skala von 0-100

Höherer Wert = stärkeres Signal

Schwingungsanalyse ein/aus

Parameter: Swing-Analyse anzeigen

Preisposition relativ zum Swing High/Low

Informationen über Ausbrüche oder Level-Tests

Z.B. "Ausbruch über SwH - Aufwärts"

Bildungshinweise ein/aus

Parameter: Aufschlussreiche Notizen anzeigen

Detaillierte Erklärung der Formation

Marktpsychologischer Kontext

Historische Bedeutung der Formation

Handelsaktion ein/aus

Parameter: Handelsaktion anzeigen

"Abschnitt "WHAT TO DO?

Kontextbezogene Vorschläge basierend auf der Analyse

Mögliche Ziele und Stop-Losses

MA Position Kommentar ein/aus

Parameter: MA-Positionskommentar anzeigen

Analyse der Preisposition relativ zu den Durchschnitten

Z.B. "ABOVE MA - Stark aufwärts"

MA Bildung ein/aus

Parameter: MA-Kontext anzeigen Bildung

Detaillierte MA-Kontext-Analyse

Erklärungen zum Trading-Setup

Kombination von MA + Swing + Formation

MA-Werte ein/aus

Parameter: MTF MA-Werte anzeigen

Aktuelle Werte der beiden gleitenden Durchschnitte

z.B. "Schneller MA(20): 1,2345"

MA-Richtung ein/aus

Parameter: MTF MA-Richtung anzeigen

Pfeile zeigen die MA-Richtung an

UP (steigend) / DN (fallend) / -- (keine Veränderung)

Crossover ein/aus

Parameter: MTF Crossover anzeigen

Golden Cross / Death Cross Signale

BUY ZONE / SELL ZONE Bereiche

Anzahl der analysierten Bars ein/aus

Parameter: MTF Show Bars Analyzed

Anzahl der für die Berechnung verwendeten Kerzen

Informationen zur Analysetiefe

Haftungsausschluss ein/aus

Parameter: Haftungsausschluss anzeigen

Warnung: Lehrmittel

Haftungsausschluß

🎯 Konfiguration des Erscheinungsbildes

Bildungsmodus

Parameter: Bildungsmodus

Kurz (Quick) : Prägnante Beschreibungen (1-2 Zeilen)

Detailliert (Umfassend): Vollständige Erklärungen (5-10 Zeilen)

Sprache

Parameter: Sprache

Polnisch

Englisch

Spanisch

Farbe Themen

Parameter: Farbe Thema

Dunkler Modus : Heller Text auf dunklem Hintergrund

Heller Modus : Dunkler Text auf hellem Hintergrund

Benutzerdefiniert: Eigene Farben (Möglichkeit, jede Farbe einzeln auszuwählen)

Schriftart

Parameter: Schriftart

10 verfügbare Schriftarten: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman

Textgröße

Schriftgröße : 6-20 px (Standard 9)

Schriftgröße der Kopfzeile : Größe der Kopfzeile (Standardwert 10)

Zeilenabstand: Abstand zwischen den Zeilen (Standard 16)

Position des Dashboards

Feld X : X-Position (Standardwert 10)

Feld Y: Y-Position (Standardwert 80)

🔔 Alarmsystem

Alarmtypen (alle ein/aus)

Parameter: MTF Alerts Enabled - Aktivieren/Deaktivieren des gesamten Alarmsystems

Warnung bei Überschreiten : Goldenes Kreuz / Todeskreuz

Warnung bei Ausrichtung : Trendübereinstimmung über mehrere TF

Push-Benachrichtigungen : Push-Benachrichtigungen auf das Telefon

E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen

📍 Mustermarkierungen

Markierungstypen

Parameter: Kerzen-Marker

Pfeil : Pfeile oberhalb/unterhalb der Kerze

Keine: Keine Markierungen

Formationsauswahl zur Markierung (jeweils separat ein/aus)

Bullish Pin Bar markieren - Bullish Pin Bar markieren

Bearish Pin Bar markieren - Bearish Pin Bar markieren

Bullish Engulfing markieren - Bullish Engulfing markieren

Bearish Engulfing markieren - Bearish Engulfing markieren

Markieren Sie Hammer - markieren Sie Hammer

Markieren Sie Shooting Star - markieren Sie Shooting Star

Markieren Sie Inverted Hammer - markieren Sie Inverted Hammer

Markieren Sie Marubozu - markieren Sie Marubozu

Markieren Sie Doji - markieren Sie Doji

Spinning Top markieren - Spinning Top markieren

Pfeilabstand Konfiguration

Parameter: Abstand Modus

Auto : Automatisch (% des Kerzenabstands)

Feste Pips : Fester Wert in Pips

ATR: Basierend auf ATR (Average True Range)

⚙️ Erweiterte Einstellungen

Muster-Erkennung

Pin Bar-Verhältnis : Verhältnis zwischen Schatten und Körper (Standardwert 2.0)

Min. Körper Pips : Minimale Körpergröße in Pips (Standardwert 3)

Doji Körper Prozent: Maximaler Körper in % für Doji (Standardwert 10%)

Swing-Punkte (ein/aus)

Parameter: Swing-Linien anzeigen

Schwingungsperiode : Rückblickzeitraum (Standardwert 5)

Swing-Linien erweitern : Linien nach rechts ausdehnen (ein/aus)

Swing High und Swing Low Linienfarben (separat)

Linienstil und -breite

Zeit-Offset

Parameter: Zeitverschiebung in Stunden

Zeitzonen-Korrektur von -12 bis +12 Stunden

Nützlich für unterschiedliche Broker-Zeitzonen

Leistung

Parameter: MTF-Aktualisierungsrate

Aktualisierungsfrequenz in Millisekunden (100-5000)

Standardwert 500ms - optimal für die meisten Fälle

💡 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

✅ Anfänger - Lehrsystem erklärt jede Formation

✅ Fortgeschrittene Trader - MA + Swing Kontextanalyse

✅ Fortgeschrittene Trader - Multi-Timeframe, präzise Konfiguration

✅ Price Action Trader - reine Candlestick-Formationen

✅ Swing Trader - Key Level Identifikation

✅ Day Trader - schnelle Analyse über mehrere TF

⚠️ Wichtige Informationen

Lehrmittel - keine Anlageempfehlungen

Erfordert Grundkenntnisse über japanische Candlesticks

Beste Ergebnisse in Kombination mit eigener Analyse

📈 Vorteile

✔️ Vollständige Analyse: Formation + Trend + MA + Swing

✔️ Multi-Timeframe: Sehen Sie ein breiteres Marktbild

✔️ Bildung: Lernen während des Handels

✔️ 3 Sprachen: Polnisch, Englisch, Spanisch

✔️ Vollständige Personalisierung: Anpassung an Ihren Stil

🛠️ Technische Anforderungen

MetaTrader 5

Minimale Bildschirmauflösung: 1280x720

Ausreichende historische Daten für den ausgewählten TF





Warnung: Dieses Tool ist nur für Bildungs- und Informationszwecke gedacht. Es stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Der Handel birgt das Risiko von Kapitalverlusten. Benutzer sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von qualifizierten Finanzberatern beraten lassen.