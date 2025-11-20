CandleIntelligence MTF MA Combined Pro

CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Professionelles japanisches Candlestick-Analyse-System

📊 Was ist dieser Indikator?

CandleIntelligence MTF MA Combined Pro ist ein fortschrittliches Lehrmittel, das die Analyse von Candlestick-Mustern mit dem Kontext des gleitenden Durchschnitts über mehrere Zeitrahmen hinweg kombiniert. Der Indikator erkennt 11 wichtige japanische Candlestick-Formationen und stellt sie im Kontext des Markttrends, der Swing High/Low-Levels und der Position relativ zu den gleitenden Durchschnitten dar.

🎯 Hauptmerkmale

1. Erkennung von Candlestick-Mustern

Automatische Erkennung von 11 professionellen Formationen:

  • Bullish Pin Bar
  • Bearish Pin Bar
  • Bullish Engulfing
  • Bearish Engulfing
  • Hammer
  • Sternschnuppe
  • Umgekehrter Hammer
  • Bullischer Marubozu
  • Bärischer Marubozu
  • Doji
  • Spinning Top

2. Multi-Timeframe-Analyse (MTF)

  • 2 unabhängige Zeitrahmen (aktuell + 1 wählbar)
  • Unterstützung für alle Standard-TF: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Golden Cross / Death Cross - automatische Erkennung von MA Crossovers
  • Synchronisierte Analyse zwischen verschiedenen TF

3. Analyse des gleitenden Durchschnitts

  • 2 konfigurierbare MAs für jeden TF
  • Auswahl der Methode: SMA, EMA, SMMA, LWMA
  • Auswahl der Preise: Close, Open, High, Low, Median, Typisch, Gewichtet
  • Richtungs- und Crossover-Erkennung
  • Bestimmung der Preisposition relativ zum MA (über/unter/zwischen)

4. Swing-Punkte (Swing Hoch/Tief)

  • Automatische Erkennung von lokalen Tops und Bottoms
  • Konfigurierbare Swing-Linien mit Verlängerungsoption
  • Analyse von Ausbrüchen und Abprallern von Swing-Levels
  • Identifizierung von Unterstützung und Widerstand

5. 3-Sprachiges Bildungssystem

  • Polnisch / Englisch / Spanisch
  • 2 Modi: Kurz (schnell) und detailliert (umfassend)
  • Kontextbezogene Erklärungen für jede Formation
  • "Was ist zu tun?"-Vorschläge mit Trendanalyse
  • Professionelle Trading-Terminologie

🎨 Personalisierung des Dashboards

Informationsanzeige (was Sie aktivieren/deaktivieren können):

Trendanalyse ein/aus

Parameter: Trend-Info anzeigen

  • Zeigt den aktuellen Trend an: HAUSSE / BAISSE / SEITWÄRTS
  • Trendfarbe: grün (bullisch) / rot (bärisch) / grau (seitwärts)

Mustername ein/aus

Parameter: Musternamen anzeigen

  • Zeigt die erkannte Candlestick-Formation an
  • z.B. "BULLISH PIN BAR", "HAMMER", "DOJI"

Signalstärke ein/aus

Parameter: Stärke anzeigen

  • Bewertung der Formationsstärke auf einer Skala von 0-100
  • Höherer Wert = stärkeres Signal

Schwingungsanalyse ein/aus

Parameter: Swing-Analyse anzeigen

  • Preisposition relativ zum Swing High/Low
  • Informationen über Ausbrüche oder Level-Tests
  • Z.B. "Ausbruch über SwH - Aufwärts"

Bildungshinweise ein/aus

Parameter: Aufschlussreiche Notizen anzeigen

  • Detaillierte Erklärung der Formation
  • Marktpsychologischer Kontext
  • Historische Bedeutung der Formation

Handelsaktion ein/aus

Parameter: Handelsaktion anzeigen

  • "Abschnitt "WHAT TO DO?
  • Kontextbezogene Vorschläge basierend auf der Analyse
  • Mögliche Ziele und Stop-Losses

MA Position Kommentar ein/aus

Parameter: MA-Positionskommentar anzeigen

  • Analyse der Preisposition relativ zu den Durchschnitten
  • Z.B. "ABOVE MA - Stark aufwärts"

MA Bildung ein/aus

Parameter: MA-Kontext anzeigen Bildung

  • Detaillierte MA-Kontext-Analyse
  • Erklärungen zum Trading-Setup
  • Kombination von MA + Swing + Formation

MA-Werte ein/aus

Parameter: MTF MA-Werte anzeigen

  • Aktuelle Werte der beiden gleitenden Durchschnitte
  • z.B. "Schneller MA(20): 1,2345"

MA-Richtung ein/aus

Parameter: MTF MA-Richtung anzeigen

  • Pfeile zeigen die MA-Richtung an
  • UP (steigend) / DN (fallend) / -- (keine Veränderung)

Crossover ein/aus

Parameter: MTF Crossover anzeigen

  • Golden Cross / Death Cross Signale
  • BUY ZONE / SELL ZONE Bereiche

Anzahl der analysierten Bars ein/aus

Parameter: MTF Show Bars Analyzed

  • Anzahl der für die Berechnung verwendeten Kerzen
  • Informationen zur Analysetiefe

Haftungsausschluss ein/aus

Parameter: Haftungsausschluss anzeigen

  • Warnung: Lehrmittel
  • Haftungsausschluß

🎯 Konfiguration des Erscheinungsbildes

Bildungsmodus

Parameter: Bildungsmodus

  • Kurz (Quick): Prägnante Beschreibungen (1-2 Zeilen)
  • Detailliert (Umfassend): Vollständige Erklärungen (5-10 Zeilen)

Sprache

Parameter: Sprache

  • Polnisch
  • Englisch
  • Spanisch

Farbe Themen

Parameter: Farbe Thema

  • Dunkler Modus: Heller Text auf dunklem Hintergrund
  • Heller Modus: Dunkler Text auf hellem Hintergrund
  • Benutzerdefiniert: Eigene Farben (Möglichkeit, jede Farbe einzeln auszuwählen)

Schriftart

Parameter: Schriftart

  • 10 verfügbare Schriftarten: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman

Textgröße

  • Schriftgröße: 6-20 px (Standard 9)
  • Schriftgröße der Kopfzeile: Größe der Kopfzeile (Standardwert 10)
  • Zeilenabstand: Abstand zwischen den Zeilen (Standard 16)

Position des Dashboards

  • Feld X: X-Position (Standardwert 10)
  • Feld Y: Y-Position (Standardwert 80)

🔔 Alarmsystem

Alarmtypen (alle ein/aus)

Parameter: MTF Alerts Enabled - Aktivieren/Deaktivieren des gesamten Alarmsystems

  • Warnung bei Überschreiten: Goldenes Kreuz / Todeskreuz
  • Warnung bei Ausrichtung: Trendübereinstimmung über mehrere TF
  • Push-Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen auf das Telefon
  • E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen

📍 Mustermarkierungen

Markierungstypen

Parameter: Kerzen-Marker

  • Pfeil: Pfeile oberhalb/unterhalb der Kerze
  • Keine: Keine Markierungen

Formationsauswahl zur Markierung (jeweils separat ein/aus)

  • Bullish Pin Bar markieren - Bullish Pin Bar markieren
  • Bearish Pin Bar markieren - Bearish Pin Bar markieren
  • Bullish Engulfing markieren - Bullish Engulfing markieren
  • Bearish Engulfing markieren - Bearish Engulfing markieren
  • Markieren Sie Hammer - markieren Sie Hammer
  • Markieren Sie Shooting Star - markieren Sie Shooting Star
  • Markieren Sie Inverted Hammer - markieren Sie Inverted Hammer
  • Markieren Sie Marubozu - markieren Sie Marubozu
  • Markieren Sie Doji - markieren Sie Doji
  • Spinning Top markieren - Spinning Top markieren

Pfeilabstand Konfiguration

Parameter: Abstand Modus

  • Auto: Automatisch (% des Kerzenabstands)
  • Feste Pips: Fester Wert in Pips
  • ATR: Basierend auf ATR (Average True Range)

⚙️ Erweiterte Einstellungen

Muster-Erkennung

  • Pin Bar-Verhältnis: Verhältnis zwischen Schatten und Körper (Standardwert 2.0)
  • Min. Körper Pips: Minimale Körpergröße in Pips (Standardwert 3)
  • Doji Körper Prozent: Maximaler Körper in % für Doji (Standardwert 10%)

Swing-Punkte (ein/aus)

Parameter: Swing-Linien anzeigen

  • Schwingungsperiode: Rückblickzeitraum (Standardwert 5)
  • Swing-Linien erweitern: Linien nach rechts ausdehnen (ein/aus)
  • Swing High und Swing Low Linienfarben (separat)
  • Linienstil und -breite

Zeit-Offset

Parameter: Zeitverschiebung in Stunden

  • Zeitzonen-Korrektur von -12 bis +12 Stunden
  • Nützlich für unterschiedliche Broker-Zeitzonen

Leistung

Parameter: MTF-Aktualisierungsrate

  • Aktualisierungsfrequenz in Millisekunden (100-5000)
  • Standardwert 500ms - optimal für die meisten Fälle

💡 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Anfänger - Lehrsystem erklärt jede Formation
Fortgeschrittene Trader - MA + Swing Kontextanalyse
Fortgeschrittene Trader - Multi-Timeframe, präzise Konfiguration
Price Action Trader - reine Candlestick-Formationen
Swing Trader - Key Level Identifikation
Day Trader - schnelle Analyse über mehrere TF

⚠️ Wichtige Informationen

  • Lehrmittel - keine Anlageempfehlungen
  • Erfordert Grundkenntnisse über japanische Candlesticks
  • Beste Ergebnisse in Kombination mit eigener Analyse

📈 Vorteile

✔️ Vollständige Analyse: Formation + Trend + MA + Swing
✔️ Multi-Timeframe: Sehen Sie ein breiteres Marktbild
✔️ Bildung: Lernen während des Handels
✔️ 3 Sprachen: Polnisch, Englisch, Spanisch
✔️ Vollständige Personalisierung: Anpassung an Ihren Stil

🛠️ Technische Anforderungen

  • MetaTrader 5
  • Minimale Bildschirmauflösung: 1280x720
  • Ausreichende historische Daten für den ausgewählten TF


Warnung: Dieses Tool ist nur für Bildungs- und Informationszwecke gedacht. Es stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Der Handel birgt das Risiko von Kapitalverlusten. Benutzer sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von qualifizierten Finanzberatern beraten lassen.


Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und mt4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, Sie warten, dass die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie geben Ihren Handel zu Beginn der nächsten neuen Kerze. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. wie für die einfache Identifizierung von Handelssignalen. Sind Sie damit einverstanden? Kerze 1 Minute ablaufen 1 Minute wenn Sie Hilfe benötigen. bitte zögern Sie nicht, mir e
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indikatoren
Der MT5-Indikator Advanced Trend Scalper wurde entwickelt, um sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern zu helfen. Der Indikator analysiert den Markt und gibt Ihnen Kauf- und Verkaufssignale. Er verwendet keine anderen Indikatoren, sondern arbeitet nur mit den Aktionen des Marktes. Das Signal erscheint direkt nach dem Schließen der Kerze und wird nicht erneut angezeigt. Der effiziente Algorithmus sorgt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit solcher Signale. Advanced Trend Scalper für das
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Arrow Trends
Saad Janah
Indikatoren
Arrow Trends - Klare Handelssignale für MetaTrader 5 Arrow Trends ist ein professioneller Pfeilindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Handelssignale in Richtung des vorherrschenden Trends zu liefern. Ob Sie Scalping, Day-Trading oder Swing-Trading betreiben, Arrow Trends hilft Ihnen, gute Gelegenheiten zu erkennen. Hauptmerkmale: Nicht-wiederkehrende Signale: Sobald ein Pfeil erscheint, verschwindet er nie wieder. Trendfokussierte Einträge: Die Signale orientieren sich an der vorhe
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indikatoren
1. NeuroResonance v13.2 - Fortgeschrittener Multi-Mode-Analyse-Indikator NeuroResonance ist ein hochentwickelter, facettenreicher Handelsindikator für MetaTrader 5, der auf der Grundlage fortschrittlicher Marktanalysen Signale ohne Nachbesserungen liefert. Der Indikator geht über traditionelle Methoden hinaus, indem er Zyklusanalysen, die Erkennung von Marktregimen (Trend vs. Mean-Reversion) und eine proprietäre Quantum State Collapse (QSC) Engine integriert, um Handelsmöglichkeiten zu identifi
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indikatoren
Oszillator Handelssignale ist ein dynamischer Indikator, der den Zustand bestimmt, um den Trend des Wachstums oder des Rückgangs im Preis eines Handelsinstruments fortzusetzen und Zonen mit unerwünschtem Handel abzuschneiden. Der Indikator besteht aus 2 Oszillatorlinien. Eine langsame und eine schnelle Signallinie. Die Anzeigeskala ist invertiert. Zonen nahe 0 deuten auf einen Aufwärtstrend des Preises des Währungspaares hin. Zonen bei -100 deuten auf einen fallenden Kurs des Währungspaares hin.
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Indikatoren
Der Best Scalper Oscillator ist ein Indikator für MetaTrader 5 , der auf mathematischen Berechnungen auf dem Preisdiagramm basiert. Er ist einer der gängigsten und nützlichsten Indikatoren für das Auffinden von Trendumkehrpunkten. Best Scalper Oscillator ist mit mehreren Arten von Benachrichtigungen ausgestattet (Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Alarme), die es ermöglichen, Trades rechtzeitig zu eröffnen. Unverwechselbare Merkmale Erzeugt ein Minimum an falschen Signalen. Hervorragend geeigne
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Engulfing Pattern EA v6
Wojciech Jerzy Magda
Experten
Engulfing Pattern EA v7 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 4, das die klassische Engulfing-Candlestick-Mustererkennung mit fortschrittlicher technischer Analyse und einem mehrschichtigen Filtersystem kombiniert. Der Roboter wurde mit maximaler Flexibilität entwickelt - 43 konfigurierbare Parameter ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt der Strategie an Ihren Handelsstil, Ihr Instrument und die Marktbedingungen anzupassen. Empfohlenes Paar: USD/JPY - Der EA wurde speziell für USD/
MTF MADashboard Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indikatoren
MTF MA Dashboard Pro v1.04 - Professioneller Multi-Timeframe Moving Average Analyzer Fortschrittlicher technischer Indikator für MT5, der eine umfassende Multi-Timeframe-Analyse des gleitenden Durchschnitts mit intelligenter Golden/Death Cross-Erkennung und einem vollständig anpassbaren visuellen Dashboard bietet. Hören Sie auf, zwischen den Timeframes zu wechseln! Analysieren Sie bis zu 4 Timeframes gleichzeitig und erkennen Sie Trendausrichtungen sofort. HAUPTFUNKTIONEN MULTI-TI
