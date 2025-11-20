CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
- Indikatoren
- Wojciech Jerzy Magda
- Version: 3.30
- Aktualisiert: 20 November 2025
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Professionelles japanisches Candlestick-Analyse-System
📊 Was ist dieser Indikator?
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro ist ein fortschrittliches Lehrmittel, das die Analyse von Candlestick-Mustern mit dem Kontext des gleitenden Durchschnitts über mehrere Zeitrahmen hinweg kombiniert. Der Indikator erkennt 11 wichtige japanische Candlestick-Formationen und stellt sie im Kontext des Markttrends, der Swing High/Low-Levels und der Position relativ zu den gleitenden Durchschnitten dar.
🎯 Hauptmerkmale
1. Erkennung von Candlestick-Mustern
Automatische Erkennung von 11 professionellen Formationen:
- Bullish Pin Bar
- Bearish Pin Bar
- Bullish Engulfing
- Bearish Engulfing
- Hammer
- Sternschnuppe
- Umgekehrter Hammer
- Bullischer Marubozu
- Bärischer Marubozu
- Doji
- Spinning Top
2. Multi-Timeframe-Analyse (MTF)
- 2 unabhängige Zeitrahmen (aktuell + 1 wählbar)
- Unterstützung für alle Standard-TF: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Golden Cross / Death Cross - automatische Erkennung von MA Crossovers
- Synchronisierte Analyse zwischen verschiedenen TF
3. Analyse des gleitenden Durchschnitts
- 2 konfigurierbare MAs für jeden TF
- Auswahl der Methode: SMA, EMA, SMMA, LWMA
- Auswahl der Preise: Close, Open, High, Low, Median, Typisch, Gewichtet
- Richtungs- und Crossover-Erkennung
- Bestimmung der Preisposition relativ zum MA (über/unter/zwischen)
4. Swing-Punkte (Swing Hoch/Tief)
- Automatische Erkennung von lokalen Tops und Bottoms
- Konfigurierbare Swing-Linien mit Verlängerungsoption
- Analyse von Ausbrüchen und Abprallern von Swing-Levels
- Identifizierung von Unterstützung und Widerstand
5. 3-Sprachiges Bildungssystem
- Polnisch / Englisch / Spanisch
- 2 Modi: Kurz (schnell) und detailliert (umfassend)
- Kontextbezogene Erklärungen für jede Formation
- "Was ist zu tun?"-Vorschläge mit Trendanalyse
- Professionelle Trading-Terminologie
🎨 Personalisierung des Dashboards
Informationsanzeige (was Sie aktivieren/deaktivieren können):
Trendanalyse ein/aus
Parameter: Trend-Info anzeigen
- Zeigt den aktuellen Trend an: HAUSSE / BAISSE / SEITWÄRTS
- Trendfarbe: grün (bullisch) / rot (bärisch) / grau (seitwärts)
Mustername ein/aus
Parameter: Musternamen anzeigen
- Zeigt die erkannte Candlestick-Formation an
- z.B. "BULLISH PIN BAR", "HAMMER", "DOJI"
Signalstärke ein/aus
Parameter: Stärke anzeigen
- Bewertung der Formationsstärke auf einer Skala von 0-100
- Höherer Wert = stärkeres Signal
Schwingungsanalyse ein/aus
Parameter: Swing-Analyse anzeigen
- Preisposition relativ zum Swing High/Low
- Informationen über Ausbrüche oder Level-Tests
- Z.B. "Ausbruch über SwH - Aufwärts"
Bildungshinweise ein/aus
Parameter: Aufschlussreiche Notizen anzeigen
- Detaillierte Erklärung der Formation
- Marktpsychologischer Kontext
- Historische Bedeutung der Formation
Handelsaktion ein/aus
Parameter: Handelsaktion anzeigen
- "Abschnitt "WHAT TO DO?
- Kontextbezogene Vorschläge basierend auf der Analyse
- Mögliche Ziele und Stop-Losses
MA Position Kommentar ein/aus
Parameter: MA-Positionskommentar anzeigen
- Analyse der Preisposition relativ zu den Durchschnitten
- Z.B. "ABOVE MA - Stark aufwärts"
MA Bildung ein/aus
Parameter: MA-Kontext anzeigen Bildung
- Detaillierte MA-Kontext-Analyse
- Erklärungen zum Trading-Setup
- Kombination von MA + Swing + Formation
MA-Werte ein/aus
Parameter: MTF MA-Werte anzeigen
- Aktuelle Werte der beiden gleitenden Durchschnitte
- z.B. "Schneller MA(20): 1,2345"
MA-Richtung ein/aus
Parameter: MTF MA-Richtung anzeigen
- Pfeile zeigen die MA-Richtung an
- UP (steigend) / DN (fallend) / -- (keine Veränderung)
Crossover ein/aus
Parameter: MTF Crossover anzeigen
- Golden Cross / Death Cross Signale
- BUY ZONE / SELL ZONE Bereiche
Anzahl der analysierten Bars ein/aus
Parameter: MTF Show Bars Analyzed
- Anzahl der für die Berechnung verwendeten Kerzen
- Informationen zur Analysetiefe
Haftungsausschluss ein/aus
Parameter: Haftungsausschluss anzeigen
- Warnung: Lehrmittel
- Haftungsausschluß
🎯 Konfiguration des Erscheinungsbildes
Bildungsmodus
Parameter: Bildungsmodus
- Kurz (Quick): Prägnante Beschreibungen (1-2 Zeilen)
- Detailliert (Umfassend): Vollständige Erklärungen (5-10 Zeilen)
Sprache
Parameter: Sprache
- Polnisch
- Englisch
- Spanisch
Farbe Themen
Parameter: Farbe Thema
- Dunkler Modus: Heller Text auf dunklem Hintergrund
- Heller Modus: Dunkler Text auf hellem Hintergrund
- Benutzerdefiniert: Eigene Farben (Möglichkeit, jede Farbe einzeln auszuwählen)
Schriftart
Parameter: Schriftart
- 10 verfügbare Schriftarten: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman
Textgröße
- Schriftgröße: 6-20 px (Standard 9)
- Schriftgröße der Kopfzeile: Größe der Kopfzeile (Standardwert 10)
- Zeilenabstand: Abstand zwischen den Zeilen (Standard 16)
Position des Dashboards
- Feld X: X-Position (Standardwert 10)
- Feld Y: Y-Position (Standardwert 80)
🔔 Alarmsystem
Alarmtypen (alle ein/aus)
Parameter: MTF Alerts Enabled - Aktivieren/Deaktivieren des gesamten Alarmsystems
- Warnung bei Überschreiten: Goldenes Kreuz / Todeskreuz
- Warnung bei Ausrichtung: Trendübereinstimmung über mehrere TF
- Push-Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen auf das Telefon
- E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen
📍 Mustermarkierungen
Markierungstypen
Parameter: Kerzen-Marker
- Pfeil: Pfeile oberhalb/unterhalb der Kerze
- Keine: Keine Markierungen
Formationsauswahl zur Markierung (jeweils separat ein/aus)
- Bullish Pin Bar markieren - Bullish Pin Bar markieren
- Bearish Pin Bar markieren - Bearish Pin Bar markieren
- Bullish Engulfing markieren - Bullish Engulfing markieren
- Bearish Engulfing markieren - Bearish Engulfing markieren
- Markieren Sie Hammer - markieren Sie Hammer
- Markieren Sie Shooting Star - markieren Sie Shooting Star
- Markieren Sie Inverted Hammer - markieren Sie Inverted Hammer
- Markieren Sie Marubozu - markieren Sie Marubozu
- Markieren Sie Doji - markieren Sie Doji
- Spinning Top markieren - Spinning Top markieren
Pfeilabstand Konfiguration
Parameter: Abstand Modus
- Auto: Automatisch (% des Kerzenabstands)
- Feste Pips: Fester Wert in Pips
- ATR: Basierend auf ATR (Average True Range)
⚙️ Erweiterte Einstellungen
Muster-Erkennung
- Pin Bar-Verhältnis: Verhältnis zwischen Schatten und Körper (Standardwert 2.0)
- Min. Körper Pips: Minimale Körpergröße in Pips (Standardwert 3)
- Doji Körper Prozent: Maximaler Körper in % für Doji (Standardwert 10%)
Swing-Punkte (ein/aus)
Parameter: Swing-Linien anzeigen
- Schwingungsperiode: Rückblickzeitraum (Standardwert 5)
- Swing-Linien erweitern: Linien nach rechts ausdehnen (ein/aus)
- Swing High und Swing Low Linienfarben (separat)
- Linienstil und -breite
Zeit-Offset
Parameter: Zeitverschiebung in Stunden
- Zeitzonen-Korrektur von -12 bis +12 Stunden
- Nützlich für unterschiedliche Broker-Zeitzonen
Leistung
Parameter: MTF-Aktualisierungsrate
- Aktualisierungsfrequenz in Millisekunden (100-5000)
- Standardwert 500ms - optimal für die meisten Fälle
💡 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
✅ Anfänger - Lehrsystem erklärt jede Formation
✅ Fortgeschrittene Trader - MA + Swing Kontextanalyse
✅ Fortgeschrittene Trader - Multi-Timeframe, präzise Konfiguration
✅ Price Action Trader - reine Candlestick-Formationen
✅ Swing Trader - Key Level Identifikation
✅ Day Trader - schnelle Analyse über mehrere TF
⚠️ Wichtige Informationen
- Lehrmittel - keine Anlageempfehlungen
- Erfordert Grundkenntnisse über japanische Candlesticks
- Beste Ergebnisse in Kombination mit eigener Analyse
📈 Vorteile
✔️ Vollständige Analyse: Formation + Trend + MA + Swing
✔️ Multi-Timeframe: Sehen Sie ein breiteres Marktbild
✔️ Bildung: Lernen während des Handels
✔️ 3 Sprachen: Polnisch, Englisch, Spanisch
✔️ Vollständige Personalisierung: Anpassung an Ihren Stil
🛠️ Technische Anforderungen
- MetaTrader 5
- Minimale Bildschirmauflösung: 1280x720
- Ausreichende historische Daten für den ausgewählten TF
Warnung: Dieses Tool ist nur für Bildungs- und Informationszwecke gedacht. Es stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Der Handel birgt das Risiko von Kapitalverlusten. Benutzer sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von qualifizierten Finanzberatern beraten lassen.