Verborgenes Juwel: KI-gestützte Handelspräzision mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau
Hidden Gem ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der fortschrittliche künstliche Intelligenz nutzt, um Datensätze mit mehreren Indikatoren zu analysieren und so eine datengesteuerte Handelsausführung mit beispielloser Risiko-Ertrags-Optimierung zu ermöglichen. Dieser EA wurde sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Händler entwickelt und kombiniert neuronale Netzwerktechnologie mit strengen Risikoprotokollen, um eine konsistente, nachhaltige Performance zu erzielen.
Zentrale Innovationen
-
KI-gesteuerte Entscheidungs-Engine: IntegriertGraph Neural Networks (GNNs), um Abhängigkeiten zwischen den Märkten und anlageübergreifende Korrelationen abzubilden und so die Vorhersagegenauigkeit bei Devisen, Indizes und Rohstoffen zu verbessern.
- Adaptives Lernsystem: Nutzt Reinforcement Learning (RL) mit Proximal Policy Optimization (PPO), das in simulierten Marktumgebungen trainiert wurde, um die risikobereinigten Renditen (Sharpe Ratio) zu maximieren und das Risiko durch Echtzeit-Strategieverfeinerung zu verwalten, die in volatilen Märkten getestet wurde.
-
Dynamische Risiko-Belohnungs-Beherrschung: Proprietäre Algorithmen optimieren die Einstiegspräzision und das Ausstiegs-Timing und erzielen durch adaptive Positionsgröße und Stop-Loss-Durchsetzung branchenführende R: R-Verhältnisse .
Wichtigste Merkmale
-
Keine Hochrisiko-Strategien: Kein Grid, kein Martingale und kein Hedging; führt jeweils nur einen Handel aus, wobei der Kapitalerhalt Priorität hat.
-
Obligatorischer Stop-Loss-Schutz: Jede Position wird durch vordefinierte Risikoschwellen abgesichert.
-
Smart Session Filtering: Vermeidet volatile Marktphasen (z. B. Nachrichtenspitzen, Gaps), um die Anfälligkeit für erratische Kursbewegungen zu verringern.
-
Voroptimierte Standardeinstellungen: Bereit für den Einsatz mit minimaler Konfiguration - ideal für Anfänger und Experten gleichermaßen.
Leistung & Validierung
-
98% Gewinnrate (Backtested): Erzielt ein Gewinn-Risiko-Verhältnis von 2,8:1 über 10 Jahre von INDICES, FOREX-Simulationen (einschließlich historischer Daten).
-
Für mehr Transparenz ist hier ein Live-Ergebnis : Real Account
-
Live-Konto bewährt: Verfeinert über Jahre des Einsatzes in Fondsmanagement-Umgebungen, um Robustheit über Marktzyklen hinweg zu gewährleisten.
-
Kontinuierliche Verbesserung: Regelmäßige KI-Modell-Updates passen sich den sich entwickelnden makroökonomischen Bedingungen und Volatilitätsregimen an.
Empfohlene Konfiguration
-
Instrumente: NASDAQ, WS30, XAUUSD, DOW ,GER40 , EURUSD ,GBPJPY ..... (optimiert für korrelierte Volatilität).
-
Zeitrahmen: 15-Minuten-Chart - ermöglicht die Aggregation von Daten auf mehreren Ebenen (10-Minuten-Granularität und darunter) für eine verbesserte Signalgenauigkeit.
-
Risiko-Management: 1-3% pro Handel (anpassbar an Kontogröße und Risikotoleranz).
Warum Hidden Gem?
-
Institutionelle KI: Verbindet akademische Machine-Learning-Frameworks mit praktischer Handelslogik.
-
Transparenz und Vertrauen: Einmalige Kaufgebühr - keine versteckten Kosten oder Abonnements.
-
Einfaches Einrichten und Vergessen: Vorkonfigurierte Voreinstellungen ermöglichen eine mühelose Integration in jede Handelsroutine.
