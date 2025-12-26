Aurum Quant EA - Präzisionshandel mit fortschrittlicher Risikokontrolle

Aurum Quant EA ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der strukturierten, regelbasierten Handel mit striktem Risikomanagement für Devisen, Indizes und Metalle ermöglicht. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Beständigkeit, Disziplin und Kapitalschutz legen, und konzentriert sich auf eine qualitativ hochwertige Handelsausführung und nicht auf Over-Trading.

Aurum Quant EA wurde mit Hilfe fortschrittlicher mathematischer Modelle und adaptiver Marktlogik entwickelt und wertet die Marktbedingungen kontinuierlich aus, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während das Risiko jederzeit kontrolliert bleibt.

🔹 Kernlogik & Design

Adaptive Marktanalyse

Aurum Quant EA analysiert die Preisentwicklung, die Volatilität und das Momentum-Verhalten, um Ein- und Ausstiege dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Risk-First Execution Model

Jeder Handel wird durch eine vordefinierte Stop-Loss-Logik und eine kontrollierte Positionsgröße geschützt, um ein diszipliniertes Risikoengagement zu gewährleisten.

Marktstrukturbewusstsein

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn die Marktbedingungen mit den internen Struktur- und Volatilitätsfiltern des EA übereinstimmen, um ungünstige Marktphasen zu vermeiden.

🔹 Hauptmerkmale



-Kein Martingale

- Kein Hedging

- Einzelner Trade zur Zeit - vermeidet Überengagement

- Obligatorischer Stop Loss bei jedem Trade

- Adaptive Risikokontrolle basierend auf den Marktbedingungen

- Session & Volatility Filtering zur Risikoreduzierung in instabilen Phasen

- Optimierte Standardeinstellungen - sofort nach der Installation einsatzbereit

🔹 Leistung & Transparenz

✔ Backtested unter verschiedenen Marktbedingungen und Instrumenten

✔ Entwickelt für langfristige Stabilität, nicht für kurzfristiges Glücksspiel

✔ Vollständig kompatibel mit MQL5 Strategy Tester

✔ Funktioniert sowohl auf Demo- als auch auf realen Konten

(Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse).

🔹 Empfohlene Einstellungen

Instrumente:

NAS100, US30, GER40, XAUUSD, EURUSD, GBPJPY, und andere wichtige Symbole

Zeitrahmen:

M1 - M5 (empfohlen für ein optimales Gleichgewicht zwischen Präzision und Signalqualität)

Risiko pro Trade:

1% - 3% (vom Benutzer einstellbar, je nach Kontogröße und Risikotoleranz)

🔹 Warum Aurum Quant EA wählen?

✔ Professionelle Handelslogik mit Fokus auf Risikokontrolle

✔ Saubere Ausführung ohne gefährliche Erholungsstrategien

✔ Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet

✔ Einmaliger Kauf - keine Abonnements, keine versteckten Gebühren

✔ Entwickelt, um sich leicht in jede Handelsroutine zu integrieren.

