ADX Vision
- Indikatoren
- Rachid El Jaafari
- Version: 1.1
Pro ADX Histogram verwandelt den klassischen ADX-Indikator in ein intuitives, visuelles Kraftpaket, das die Trendstärke und die Richtung des Momentums auf einen Blick erkennen lässt. Im Gegensatz zu herkömmlichen ADX-Anzeigen macht unsere innovative Histogramm-Visualisierung die Marktdynamik sofort lesbar und ermöglicht so schnellere und sicherere Handelsentscheidungen.
- Hauptmerkmale:
1. Intelligentes visuelles Design:
-
ADX-Linie (gelb) - Sauberer Trendstärke-Indikator (0-100 Skala)
-
Blaues Histogramm - Zeigt ein bullisches Momentum an, wenn +DI -DI übersteigt
-
Rotes Histogramm - Zeigt ein bärisches Momentum an, wenn -DI +DI übersteigt
2. Sofortige Markteinblicke:
-
Richtung und Stärke kombiniert - Sehen Sie sowohl die Trendrichtung als auch die Intensität des Momentums gleichzeitig
-
Kein Rätselraten mehr - Klare visuelle Trennung zwischen Hausse- und Baissephasen
-
Schnelle Signalerkennung - Farbcodierung für eine schnelle Markteinschätzung
3. Professioneller Handelsvorteil:
-
Verbesserte Trendbestätigung - Validierung von Einstiegen mit mehreren ADX-Komponenten
-
Momentum-Messung - Die Höhe des Histogramms zeigt das Ausmaß der DI-Spanne an
-
Anpassbare Einstellungen - Passen Sie Zeitraum, Farben und Anzeigepräferenzen an
- Was diesen Indikator einzigartig macht:
Der herkömmliche ADX erfordert die Interpretation von drei separaten Linien, was bei schnellen Märkten zu einer Lähmung der Analyse führt.Pro ADX Histogram löst dieses Problem durch:
-
Umwandlung komplexer Daten in intuitive visuelle Muster
-
Hervorhebung von Momentumverschiebungen vor Kursumkehrungen
-
Klare Einstiegs- und Ausstiegssignale durch Histogrammübergänge
-
Verringerung der Unübersichtlichkeit des Bildschirms bei gleichzeitiger Erhöhung der Informationsdichte
- Handelsanwendungen:
Für Daytrader:
-
Erfassen Sie Intraday-Trendumkehrungen mit Histogramm-Farbänderungen
-
Filtern Sie falsche Ausbrüche mit Hilfe der ADX-Stärkebestätigung
-
Einstiegszeitpunkte mit Histogramm-Momentumspitzen
Für Swing Trader:
-
Identifizieren Sie Trendfortsetzungen mit konsistenter Histogrammfarbe
-
Erkennen Sie schwächer werdende Trends durch schrumpfende Histogramme
-
Kombinieren Sie mit Unterstützung/Widerstand für wahrscheinliche Setups
Für Positions-Trader:
-
Überwachen Sie den Zustand des langfristigen Trends mit der ADX-Linie
-
Nutzen Sie Histogramm-Divergenzen für frühzeitige Umkehrwarnungen
-
Risikomanagement mit klaren Trendstärke-Indikatoren
- Technische Spezifikationen:
-
Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
-
Zeitrahmen: Alle (optimiert für M5 bis D1)
-
Märkte: Forex , Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen
-
Eingaben: Einstellbare Periode (Standard 14), visuelle Anpassung
-
Berechnung: Basierend auf Wilder's ADX mit verbesserter Visualisierung
- Warum professionelle Trader diesen Indikator wählen:
-
Zeiteffizienz - Analysieren Sie die Trenddynamik 3x schneller als der traditionelle ADX
-
Entscheidungsklarheit - Eliminieren Sie subjektive Linieninterpretationen
-
Visueller Vorteil - Mustererkennung durch Farbe und Form
-
Vielseitigkeit - Funktioniert auf allen Märkten und in allen Zeitfenstern
-
Einfachheit - Aussagekräftige Erkenntnisse ohne komplexe Berechnungen
- Ideal für:
-
Trendfolgestrategien
-
Momentum-Handelssysteme
-
Bestätigung von Ausbrüchen
-
Erkennung von Trendumkehrungen
-
Multi-Timeframe-Analyse
-
Verbesserung des Risikomanagements
- Beispielhafte Handelsregeln:
Bullischer Einstieg:
-
Blaues Histogramm erscheint und weitet sich aus
-
ADX > 25 (Trend etabliert)
-
Kurs über gleitendem Durchschnitt
Baisse-Einstieg:
-
Rotes Histogramm erscheint und weitet sich aus
-
ADX > 25 (Trend etabliert)
-
Preis unter gleitendem Durchschnitt
Ausstiegssignal:
-
Histogramm schrumpft deutlich
-
Histogramm ändert seine Farbe
-
ADX fällt unter 20
- Bonus Vorteile:
- Saubere, professionelle Schnittstelle - Keine Unordnung auf dem Bildschirm
- Ressourcenschonend - Effiziente MQL5-Codierung
- Leicht anpassbar - Farben und Parameter anpassen
- Kein Nachmalen - Solide, zuverlässige Signale
- Einsteiger- bis Profifreundlich - Intuitiv für alle Fähigkeitsstufen