Quantum Funded
- Experten
- rachid el jaafari
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
🔹 Quantum Funded EA
Professionelles Prop-Firm Trading Framework für MT5
Quantum Funded EA ist ein professioneller Expert Advisor, der mit einem Ziel vor Augen entwickelt wurde:
Strenger Kapitalschutz und Prop-Firm-Compliance ohne Abstriche bei Konsistenz und Ausführungsqualität.
Quantum Funded EA wurde als institutioneller Handelsrahmen entwickelt und konzentriert sich zuerst auf die Risikokontrolle und dann auf die Marktchancen - dieselbe Philosophie, die auch von professionellen Trading Desks und Eigenhandelsfirmen verwendet wird.
- Kernphilosophie
"Kapitalschutz ist kein Merkmal - es ist die Strategie."
Quantum Funded EA jagt nicht dem Markt hinterher.
Er handelt nur, wenn die Bedingungen, die Volatilität, der Trend und die Risikolimits übereinstimmen.
Dieser EA ist ideal für:
-
Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten
-
Händler, die Wert auf Disziplin statt auf übermäßigen Handel legen
-
Händler, die wollen, dass Regeln automatisch durchgesetzt werden
- Hauptmerkmale
✅ Fortschrittliches Risikomanagement (Prop-Firm Oriented)
-
Maximale tägliche Verlustkontrolle
-
Maximale wöchentliche Verlustkontrolle
-
Maximaler Gesamt-Drawdown-Schutz
-
Automatische Handelsunterbrechung bei Überschreitung der Limits
-
Aktienbasiertes Tracking (keine Bilanzmanipulation)
🔐 Entwickelt, um Ihr Konto zu schützen, wenn Emotionen versagen.
- Professionelle Positionsgrößenbestimmung
-
Fester Lot-Modus (empfohlen für Prop-Firmen)
-
Optionale dynamische risikobasierte Losberechnung
-
Minimale und maximale Lot-Beschränkungen
-
Broker-sichere Volumen-Normalisierung
-
Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Handel
- Trend- und volatilitätsbasierte Strategie
-
EMA-Trend-Erkennung
-
ATR-basierte Volatilitätsfilterung
-
Handelt nur, wenn die Volatilität innerhalb optimaler Bereiche liegt
-
Vermeidet qualitativ schlechte Marktbedingungen
Keine zufälligen Einstiege - nur strukturierte Marktteilnahme.
- Intelligenter Stop Loss und Take Profit
-
ATR-basierter Stop Loss (adaptiv an die Marktbedingungen)
-
Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis
-
Optionaler ATR-basierter Trailing-Stop
-
Validierung auf Broker-Stop-Ebene (keine ungültigen Stops)
- Trading-Filter & Sicherheitskontrollen
-
Spread-Filter (optional)
-
Slippage-Schutz
-
Filter für Handelssitzungen
-
Vermeidung von Freitagsschluss
-
Kontrolle der maximalen gleichzeitigen Positionen
- Live-Informationstafel
-
Aktienverfolgung in Echtzeit
-
Tägliche und wöchentliche Performance
-
Überwachung des Drawdowns
-
Übersicht über offene Positionen
-
Status der Handelserlaubnis
Alles was Sie brauchen - direkt auf dem Chart.
- Für wen dieser EA geeignet ist
✔ Trader, die sich auf die Herausforderungen der Prop-Firma vorbereiten
✔ Funded Trader, die strenge Risikoregeln einhalten müssen
✔ Profis, die kontrollierte, regelbasierte Systeme bevorzugen
✔ Trader, die von emotionalen oder überoptimierten Strategien genug haben
-----> Nicht geeignet für:
-
Martingale-Anwender
-
Grid-Strategien
-
Hochfrequentes Scalping
-
"Werde schnell reich"-Ansätze
- Backtesting & Optimierung
Quantum Funded EA ist:
-
Vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester
-
Optimiert für reale Handelsbedingungen
-
Entwickelt, um sich in der Test- und Live-Umgebung konsistent zu verhalten
⚠️ Testen Sie den EA immer in der Demo, bevor Sie ihn live einsetzen.
- Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: M15 - H1
-
Symbole: Wichtige FX-Paare (niedriger Spread empfohlen)
-
Konto-Typ: Prop-Firma / Roh-Spread / Niedrige Latenzzeit
-
Risiko: konservativ (1% oder weniger pro Handel)
- Risikohinweis (MQL5-konform)
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Quantum Funded EA ist ein Trading-Tool, bei dem das Risikomanagement im Vordergrund steht, und kein System mit Gewinngarantie.
Verwenden Sie es verantwortungsbewusst und gemäß den Bedingungen Ihres Brokers.
- Über Quantum Funded
Quantum Funded entwickelt professionelle Handelssysteme mit folgenden Schwerpunkten:
-
Kapitalerhalt
-
Institutionelle Logik
-
Realitätsnahe Handelsbeschränkungen
-
Langfristige Nachhaltigkeit
Dieser EA spiegelt Disziplin, Struktur und professionelle Ausführung wider - kein Marketing-Hype.