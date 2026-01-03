🔹 Quantum Funded EA

Professionelles Prop-Firm Trading Framework für MT5

Quantum Funded EA ist ein professioneller Expert Advisor, der mit einem Ziel vor Augen entwickelt wurde:

Strenger Kapitalschutz und Prop-Firm-Compliance ohne Abstriche bei Konsistenz und Ausführungsqualität.

Quantum Funded EA wurde als institutioneller Handelsrahmen entwickelt und konzentriert sich zuerst auf die Risikokontrolle und dann auf die Marktchancen - dieselbe Philosophie, die auch von professionellen Trading Desks und Eigenhandelsfirmen verwendet wird.

- Kernphilosophie

"Kapitalschutz ist kein Merkmal - es ist die Strategie."

Quantum Funded EA jagt nicht dem Markt hinterher.

Er handelt nur, wenn die Bedingungen, die Volatilität, der Trend und die Risikolimits übereinstimmen.

Dieser EA ist ideal für:

Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten

Händler, die Wert auf Disziplin statt auf übermäßigen Handel legen

Händler, die wollen, dass Regeln automatisch durchgesetzt werden

- Hauptmerkmale

✅ Fortschrittliches Risikomanagement (Prop-Firm Oriented)

Maximale tägliche Verlustkontrolle

Maximale wöchentliche Verlustkontrolle

Maximaler Gesamt-Drawdown-Schutz

Automatische Handelsunterbrechung bei Überschreitung der Limits

Aktienbasiertes Tracking (keine Bilanzmanipulation)

🔐 Entwickelt, um Ihr Konto zu schützen, wenn Emotionen versagen.

- Professionelle Positionsgrößenbestimmung

Fester Lot-Modus (empfohlen für Prop-Firmen)

Optionale dynamische risikobasierte Losberechnung

Minimale und maximale Lot-Beschränkungen

Broker-sichere Volumen-Normalisierung

Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Handel

- Trend- und volatilitätsbasierte Strategie

EMA-Trend-Erkennung

ATR-basierte Volatilitätsfilterung

Handelt nur, wenn die Volatilität innerhalb optimaler Bereiche liegt

Vermeidet qualitativ schlechte Marktbedingungen

Keine zufälligen Einstiege - nur strukturierte Marktteilnahme.

- Intelligenter Stop Loss und Take Profit

ATR-basierter Stop Loss (adaptiv an die Marktbedingungen)

Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis

Optionaler ATR-basierter Trailing-Stop

Validierung auf Broker-Stop-Ebene (keine ungültigen Stops)

- Trading-Filter & Sicherheitskontrollen

Spread-Filter (optional)

Slippage-Schutz

Filter für Handelssitzungen

Vermeidung von Freitagsschluss

Kontrolle der maximalen gleichzeitigen Positionen

- Live-Informationstafel

Aktienverfolgung in Echtzeit

Tägliche und wöchentliche Performance

Überwachung des Drawdowns

Übersicht über offene Positionen

Status der Handelserlaubnis

Alles was Sie brauchen - direkt auf dem Chart.

- Für wen dieser EA geeignet ist

✔ Trader, die sich auf die Herausforderungen der Prop-Firma vorbereiten

✔ Funded Trader, die strenge Risikoregeln einhalten müssen

✔ Profis, die kontrollierte, regelbasierte Systeme bevorzugen

✔ Trader, die von emotionalen oder überoptimierten Strategien genug haben

-----> Nicht geeignet für:

Martingale-Anwender

Grid-Strategien

Hochfrequentes Scalping

"Werde schnell reich"-Ansätze

- Backtesting & Optimierung

Quantum Funded EA ist:

Vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester

Optimiert für reale Handelsbedingungen

Entwickelt, um sich in der Test- und Live-Umgebung konsistent zu verhalten

⚠️ Testen Sie den EA immer in der Demo, bevor Sie ihn live einsetzen.

- Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15 - H1

Symbole: Wichtige FX-Paare (niedriger Spread empfohlen)

Konto-Typ: Prop-Firma / Roh-Spread / Niedrige Latenzzeit

Risiko: konservativ (1% oder weniger pro Handel)

- Risikohinweis (MQL5-konform)

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Quantum Funded EA ist ein Trading-Tool, bei dem das Risikomanagement im Vordergrund steht, und kein System mit Gewinngarantie.

Verwenden Sie es verantwortungsbewusst und gemäß den Bedingungen Ihres Brokers.

- Über Quantum Funded

Quantum Funded entwickelt professionelle Handelssysteme mit folgenden Schwerpunkten:

Kapitalerhalt

Institutionelle Logik

Realitätsnahe Handelsbeschränkungen

Langfristige Nachhaltigkeit

Dieser EA spiegelt Disziplin, Struktur und professionelle Ausführung wider - kein Marketing-Hype.