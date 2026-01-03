Quantum Funded

🔹 Quantum Funded EA

Professionelles Prop-Firm Trading Framework für MT5

Quantum Funded EA ist ein professioneller Expert Advisor, der mit einem Ziel vor Augen entwickelt wurde:
Strenger Kapitalschutz und Prop-Firm-Compliance ohne Abstriche bei Konsistenz und Ausführungsqualität.

Quantum Funded EA wurde als institutioneller Handelsrahmen entwickelt und konzentriert sich zuerst auf die Risikokontrolle und dann auf die Marktchancen - dieselbe Philosophie, die auch von professionellen Trading Desks und Eigenhandelsfirmen verwendet wird.

- Kernphilosophie

"Kapitalschutz ist kein Merkmal - es ist die Strategie."

Quantum Funded EA jagt nicht dem Markt hinterher.
Er handelt nur, wenn die Bedingungen, die Volatilität, der Trend und die Risikolimits übereinstimmen.

Dieser EA ist ideal für:

  • Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten

  • Händler, die Wert auf Disziplin statt auf übermäßigen Handel legen

  • Händler, die wollen, dass Regeln automatisch durchgesetzt werden

- Hauptmerkmale

✅ Fortschrittliches Risikomanagement (Prop-Firm Oriented)

  • Maximale tägliche Verlustkontrolle

  • Maximale wöchentliche Verlustkontrolle

  • Maximaler Gesamt-Drawdown-Schutz

  • Automatische Handelsunterbrechung bei Überschreitung der Limits

  • Aktienbasiertes Tracking (keine Bilanzmanipulation)

🔐 Entwickelt, um Ihr Konto zu schützen, wenn Emotionen versagen.

- Professionelle Positionsgrößenbestimmung

  • Fester Lot-Modus (empfohlen für Prop-Firmen)

  • Optionale dynamische risikobasierte Losberechnung

  • Minimale und maximale Lot-Beschränkungen

  • Broker-sichere Volumen-Normalisierung

  • Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Handel

- Trend- und volatilitätsbasierte Strategie

  • EMA-Trend-Erkennung

  • ATR-basierte Volatilitätsfilterung

  • Handelt nur, wenn die Volatilität innerhalb optimaler Bereiche liegt

  • Vermeidet qualitativ schlechte Marktbedingungen

Keine zufälligen Einstiege - nur strukturierte Marktteilnahme.

- Intelligenter Stop Loss und Take Profit

  • ATR-basierter Stop Loss (adaptiv an die Marktbedingungen)

  • Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis

  • Optionaler ATR-basierter Trailing-Stop

  • Validierung auf Broker-Stop-Ebene (keine ungültigen Stops)

- Trading-Filter & Sicherheitskontrollen

  • Spread-Filter (optional)

  • Slippage-Schutz

  • Filter für Handelssitzungen

  • Vermeidung von Freitagsschluss

  • Kontrolle der maximalen gleichzeitigen Positionen

- Live-Informationstafel

  • Aktienverfolgung in Echtzeit

  • Tägliche und wöchentliche Performance

  • Überwachung des Drawdowns

  • Übersicht über offene Positionen

  • Status der Handelserlaubnis

Alles was Sie brauchen - direkt auf dem Chart.

- Für wen dieser EA geeignet ist

✔ Trader, die sich auf die Herausforderungen der Prop-Firma vorbereiten
✔ Funded Trader, die strenge Risikoregeln einhalten müssen
✔ Profis, die kontrollierte, regelbasierte Systeme bevorzugen
✔ Trader, die von emotionalen oder überoptimierten Strategien genug haben

-----> Nicht geeignet für:

  • Martingale-Anwender

  • Grid-Strategien

  • Hochfrequentes Scalping

  • "Werde schnell reich"-Ansätze

- Backtesting & Optimierung

Quantum Funded EA ist:

  • Vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester

  • Optimiert für reale Handelsbedingungen

  • Entwickelt, um sich in der Test- und Live-Umgebung konsistent zu verhalten

⚠️ Testen Sie den EA immer in der Demo, bevor Sie ihn live einsetzen.

- Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M15 - H1

  • Symbole: Wichtige FX-Paare (niedriger Spread empfohlen)

  • Konto-Typ: Prop-Firma / Roh-Spread / Niedrige Latenzzeit

  • Risiko: konservativ (1% oder weniger pro Handel)

- Risikohinweis (MQL5-konform)

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Quantum Funded EA ist ein Trading-Tool, bei dem das Risikomanagement im Vordergrund steht, und kein System mit Gewinngarantie.

Verwenden Sie es verantwortungsbewusst und gemäß den Bedingungen Ihres Brokers.

- Über Quantum Funded

Quantum Funded entwickelt professionelle Handelssysteme mit folgenden Schwerpunkten:

  • Kapitalerhalt

  • Institutionelle Logik

  • Realitätsnahe Handelsbeschränkungen

  • Langfristige Nachhaltigkeit

Dieser EA spiegelt Disziplin, Struktur und professionelle Ausführung wider - kein Marketing-Hype.


