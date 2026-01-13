Doji Flow : Trading de Precisión, Potenciado por la Inteligencia Heikin-Ashi Doji

Bienvenido aDoji Flow , un sistema de trading de última generación meticulosamente elaborado y diseñado para transformar la sutil indecisión del mercado en una oportunidad constante. Diseñado para el trader astuto que busca claridad en el caos, este asesor experto combina la detección avanzada de Heikin-Ashi Doji con una gestión del riesgo inteligente y adaptable, todo en un paquete sólido y sin fisuras.

- Características principales

-Detección Heikin-Ashi Doji

Identifica patrones de inversión de alta probabilidad utilizando velas Heikin-Ashi refinadas. Entre sólo cuando el mercado muestre una clara indecisión: sin conjeturas, sólo precisión.

- Modos inteligentes de toma de beneficios

Elija entreunidades fijas,rango Doji o nuestro exclusivomultiplicador de fuerza Doji, que ajusta dinámicamente su objetivo en función del impulso de ruptura.

-Gestión adaptable del riesgo

Breakeven & Profit Lock: Asegura automáticamente los beneficios y mueve los stops al punto de equilibrio cuando las operaciones alcanzan niveles predefinidos.

Filtro ATR: Evita las trampas de baja volatilidad y ajusta los stops/objetivos en función de la volatilidad actual del mercado.

Reconocimiento de Doji fuerte: Identifica las configuraciones de mayor confianza utilizando la detección de fuerza basada en ATR.

-Tamaño de lote flexible

Escala de valores: Aumente el tamaño de sus posiciones dinámicamente a medida que crece su cuenta (precargado con asignaciones optimizadas de acciones a lotes).

Auto Risk %: Establezca un porcentaje fijo de riesgo por operación para una gestión del dinero sin intervención manual.

-Opciones de Stoploss mejoradas

Configure su stop basándose en mecha, cuerpo o media mecha, con un búfer de seguridad añadido para respetar las restricciones del broker.

-Herramientas visuales y de alerta

Marque velas doji directamente en su gráfico con marcadores personalizables (flechas, círculos, estrellas) y reciba alertas en tiempo real a través de ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push.

-Trailing Stop & One-Trade-Per-Doji

Mantenga los beneficios con un trailing stop inteligente y evite el exceso de operaciones con la regla opcional de una operación por doji.



Cómo funciona

Detectar - El EA busca velas doji Heikin-Ashi en tiempo real. Validar - Confirma la fuerza usando ATR, distancia de ruptura y filtros personalizables. Introducir - Ejecuta operaciones sólo durante los momentos finales de la vela de confirmación, maximizando la precisión de la sincronización. Gestionar - Aplica el punto de equilibrio, el bloqueo de beneficios y los trailing stops automáticamente para proteger las ganancias y limitar el riesgo.

- Ideal para

Operadores que aprecian la acción del precio pero desean una ejecución sistemática.

Aquellos que buscan un enfoque manos libres, basado en reglas para el comercio doji.

Cualquiera que busque un EA robusto con múltiples capas de control de riesgo.

Usuarios principiantes y experimentados, gracias a sus entradas claras y registro detallado.

- ¿Por qué elegir Doji Flow Pro?