Neuro Pulse : 10-in-1 Adaptives Handelssystem


Neuro Pulse ist ein modularer Expert Advisor, der für den flexiblen Einsatz in einer Vielzahl von Marktumgebungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen starren Systemen bietet dieses Produkt zehn verschiedene Logikmodule, von denen jedes eine vollständige Handelsmethodik darstellt. Die Benutzer können die am besten geeignete Logik auf der Grundlage des aktuellen Marktverhaltens auswählen, einschließlich Trend-, Range- oder High-Volatility-Bedingungen.

Dieser Ansatz bietet sowohl Umfang als auch Kontrolle und ermöglicht es Händlern, die Strategieauswahl anzupassen, wenn sich die Märkte entwickeln.


I - Kernkompetenzen

Jedes Modul implementiert einen implementierten und genau definierten Algorithmus. Es arbeitet jeweils nur ein Logikmodul, was für Disziplin und Klarheit bei der Ausführung sorgt.

  1. Chameleon Logic - Erkennt den Marktzustand über den ADX und schaltet zwischen Momentum- und Reversionsmodus um.

  2. Volatilitätsschatten - Verwendet Kerzenkörper und Dochtverhältnisse, um Erschöpfungs- und Ablehnungsniveaus zu identifizieren.

  3. Zeitbasierte Sitzungslogik - Konzentriert sich auf strukturierte Ausbrüche in Verbindung mit der Liquidität der Hauptsitzung.

  4. Volumen-Divergenz-Logik - Identifiziert Fortsetzungsmöglichkeiten in Phasen mit geringem Volumen.

  5. ATR-basierte Mean Reversion - Erkennt statistisch große Abweichungen für Reversions-Trigger.

  6. Momentum Initiation - Erfasst eine frühe Bewegungsausweitung durch Volatilitätskompression und Momentum-Bestätigung.

  7. Fractal-basierte Ausbrüche - Erkennt komplexe Ausbruchsstrukturen, die über einfache Indikatoren hinausgehen.

  8. Trendgefilterte gleitende Durchschnitte - Verbesserte Logik der gleitenden Durchschnitte mit Volatilitätsfiltern.

  9. Mustererkennung - Erkennt Kerzenmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit, die mit der Trendrichtung übereinstimmen.

  10. Contrarian Signals - Gegen den Trend gerichtete Logik auf der Grundlage extremer Marktbedingungen.


II - Risikomanagement und Ausführung

Intelligente Margin-Kontrolle
Der EA bewertet die verfügbare Margin, bevor er Aufträge erteilt, und passt die Positionsgröße automatisch an, um Ausführungsfehler aufgrund unzureichender Margin zu vermeiden.

Dynamischer Trailing-Stop
Ein maklergesteuerter Trailing-Stop berücksichtigt Einschränkungen auf Server-Ebene für Stops und Freeze-Levels und gewährleistet eine zuverlässige Auftragsänderung während der gesamten Laufzeit des Handels.

Visuelles Statuspanel
Ein optionales Dashboard auf dem Chart zeigt die aktuelle Strategieauswahl, Risikoeinstellungen und den Betriebsstatus in einem übersichtlichen Format an.


III - Eingabeparameter

Der EA bietet anpassbare Eingaben, um individuellen Handelsstilen und Risikotoleranzen gerecht zu werden:

  • Strategieauswahl - Wählen Sie aus zehn Logikmodulen.

  • Basis-Lotgröße - Definiert die anfängliche Positionsgröße.

  • Stop Loss / Take Profit Punkte - Feste Sicherheitsgrenzen, die in Punkten definiert werden.

  • Trailing Stop Enable - Option zur Aktivierung der dynamischen Trailing Engine.

  • Dashboard Enable - Option zum Ein- oder Ausblenden des visuellen Statuspanels.


IV - Überlegungen zur Verwendung

Neuro Pulse eignet sich für Händler, die eine modulare Logikauswahl anstelle eines festen Ein-Methoden-EAs suchen. Benutzer sollten jedes Logikmodul mit historischen Daten testen, die für ihre Instrumente und Zeitrahmen relevant sind, bevor sie es live einsetzen. Der EA bietet keine Gewinngarantie und sollte innerhalb eines angemessenen Risikorahmens verwendet werden.


