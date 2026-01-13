Unicorn Indicator for MT5

Einhorn-Indikator MetaTrader 5

Der Einhorn-Indikator ist ein fortschrittliches Analysetool, das für den MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Kurslücken zu identifizieren und sie auf dem Chart durch die Verwendung von Breaker Blocks hervorzuheben. Ein Breaker Block bezieht sich auf einen Orderblock, der zunächst durchbrochen wird, sich aber später in eine starke Unterstützungs- oder Widerstandszone verwandelt, wenn der Kurs zu ihr zurückkehrt.

Eine Unicorn Zone entsteht, wenn ein Breaker Block mit einer Fair Value Gap (FVG) zusammenfällt. Der Indikator stellt diese Zonen visuell als rechteckige Bereiche auf dem Diagramm dar, wobei bullische Einhorn-Zonen in grün und bearische Einhorn-Zonen in rot markiert werden.

Spezifikationen des Indikators

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Intelligentes Geld Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator Typ Umkehrung - Fortführung Zeitrahmen Multi-Time Frame Handelsstil Scalping - Daytrading Märkte Kryptowährung - Forex - Aktien - Rohstoffe

Indikator-Übersicht

Der Einhorn-Indikator wendet eine Zickzack-Methode an, um die Hochs und Tiefs von Marktschwüngen zu analysieren. Wenn sich ein Breaker Block mit einer Kurslücke überschneidet, identifiziert der Indikator automatisch die entsprechende Einhorn-Zone und zeichnet sie auf dem Chart ein.

Diese Zonen stellen wichtige Preisbereiche dar, in denen Umkehrungen oder Fortsetzungen wahrscheinlicher sind. Daher ist der Indikator besonders nützlich für Trader, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money Concepts (SMC) in ihre Handelsstrategien einbeziehen.

Einhorn-Indikator in einem Aufwärtstrend

Auf dem XAU/USD 1-Stunden-Chart bricht eine starke Aufwärtsbewegung einen bestehenden Orderblock und verwandelt ihn in einen Breaker Block. Wenn dieser Breaker Block mit einer Fair-Value-Lücke zusammenfällt, bildet sich eine zinsbullische Einhornzone, die vom Indikator hervorgehoben wird.

Ein Preisrückgang zurück in diese Zone schafft oft günstige Bedingungen für den Einstieg in Long-Positionen (Kauf).

Einhorn-Indikator in einem Abwärtstrend

Auf dem Ethereum (ETH) 4-Stunden-Chart wird ein Order-Block durch eine starke Marktbewegung durchbrochen und in einen Breaker-Block umgewandelt. Wenn dieser Breaker Block mit einem FVG übereinstimmt, bildet der Indikator eine bärische Einhorn-Zone auf dem Chart.

Eine Rückkehr des Kurses in diesen Bereich kann eine wahrscheinliche Gelegenheit für Short-Trades (Verkäufe) darstellen.

Einstellungen des Indikators

- Chart- und Objektthema: Heller Hintergrund für optimale Sichtbarkeit empfohlen

- Historische Kerzenanalyse: Wertet die letzten 1.000 Kerzen aus

- Objekt-Präfix: Vollständig anpassbar für eine einfachere Organisation des Charts

- Trendanzeige-Optionen:

o Level 1 Trends: Aktiviert

o Trends der Ebene 2: Aktiviert für erweiterte Trenddetails

Fazit

Der Einhorn-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Marktanalyse-Tool, das für liquiditätsbasierte Handelsstrategien entwickelt wurde. Durch die Identifizierung von Fair Value Gaps (FVGs) und Breaker Blocks und die Hervorhebung ihrer Konvergenz als Unicorn-Zonen bietet er Händlern präzise und umsetzbare Handelseinblicke. Dieser Indikator ist besonders effektiv für fortgeschrittene Händler, die Genauigkeit im Rahmen von ICT und Smart Money Trading suchen.