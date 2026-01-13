Unicorn Indicator for MT5

Indicador Unicornio MetaTrader 5

El indicador Unicornio es una herramienta analítica avanzada desarrollada para MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar brechas de precios y resaltarlas en el gráfico mediante el uso de Bloques de Ruptura. Un Bloque de Ruptura se refiere a un Bloque de Orden que se rompe inicialmente, pero más tarde se transforma en un fuerte soporte o zona de resistencia cuando el precio vuelve a él.

Una Zona Unicornio se forma cuando un Bloque de Ruptura se alinea con una Brecha de Valor Justo (FVG). El indicador representa visualmente estas zonas como áreas rectangulares en el gráfico, marcando las Zonas Unicornio alcistas en verde y las Zonas Unicornio bajistas en rojo.

Especificaciones del indicador

Característica Descripción Categoría TIC - Dinero inteligente Plataforma MetaTrader 5 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Reversión - Continuación Marco de Tiempo Marco temporal múltiple Estilo de negociación Scalping - Day Trading Mercados Criptodivisas - Divisas - Acciones - Materias primas

Visión General del Indicador

El Indicador Unicornio aplica una metodología basada en el zigzag para analizar los máximos y mínimos de las oscilaciones del mercado. Cuando un Bloque de Ruptura se solapa con una brecha de precios, el indicador identifica y traza automáticamente la Zona Unicornio correspondiente en el gráfico.

Estas zonas representan áreas de precios clave donde es más probable que se produzcan retrocesos o continuaciones. Como resultado, el indicador es especialmente útil para los operadores que incorporan ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money Concepts (SMC) en sus estrategias de negociación.

Indicador Unicornio en una tendencia alcista

En el gráfico de 1 hora del XAU/USD, un fuerte movimiento alcista rompe un Bloque de Orden existente, convirtiéndolo en un Bloque de Ruptura. Cuando este Bloque de Ruptura coincide con una Brecha de Valor Justo, se forma una Zona Unicornio alcista que el indicador destaca.

Un retroceso del precio hasta esta zona suele crear condiciones favorables para entrar en posiciones largas (de compra).

Indicador Unicornio en una tendencia bajista

En el gráfico de 4 horas de Ethereum (ETH), un Bloque de Orden se rompe por un movimiento brusco del mercado, convirtiéndolo en un Bloque de Ruptura. Cuando este Breaker Block se alinea con un FVG, el indicador establece una Zona Unicornio bajista en el gráfico.

Una revisita del precio a esta zona puede señalar una oportunidad de alta probabilidad para operaciones cortas (de venta).

Configuración del indicador

- Tema del gráfico y del objeto: Fondo claro recomendado para una visibilidad óptima

- Análisis Histórico de Velas: Evalúa las 1.000 velas más recientes

- Prefijo del objeto: Totalmente personalizable para facilitar la organización del gráfico

- Opciones de visualización de tendencias:

o Tendencias de nivel 1: Activado

o Tendencias de nivel 2: Activado para un mayor detalle de las tendencias

Conclusión

El Indicador Unicornio para MetaTrader 5 es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para estrategias de negociación basadas en la liquidez. Al identificar los Gaps de Valor Justo (GVF) y los Bloques de Ruptura, y destacar su convergencia como Zonas Unicornio, proporciona a los operadores información precisa y procesable. Este indicador es especialmente eficaz para los operadores avanzados que buscan precisión en los marcos de las TIC y de las operaciones con dinero inteligente.