StructureFlow MT5
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Erweiterter Markt-Mikrostruktur-Analyseindikator
Dieser Indikator analysiert die Kursbewegung auf mikroskopischer Ebene, um versteckte Ungleichgewichte zu erkennen, bevor große Bewegungen auftreten. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die nur den Preis betrachten, untersucht StructureFlow drei entscheidende Dimensionen:
Kernanalyse
-
Kerzen-Mikrostruktur
-
Docht-/Körper-Verhältnis
-
Position des Kerzenkörpers innerhalb der Spanne
-
Erkennung von Expansion/Kontraktion
-
Interne Volatilitätsanomalien
-
Erkennen von Engulfing-Mustern
-
-
Markttempo
-
Messung der Preisgeschwindigkeit
-
Beschleunigung von Mikrobewegungen
-
Erkennung von Tempo-Kontrasten (Frühsignale)
-
-
Umkehrwahrscheinlichkeit
-
Muster-Cluster-Algorithmus
-
Historische Ähnlichkeitsanalyse
-
Wahrscheinlichkeit von Beschleunigung/Zurückweisung
-
Farbcodierungssystem
|Zone
|Farbe
|Bedeutung
|+50 bis +100
|Lime
|Starke bullische Unausgeglichenheit
|+20 bis +50
|Medium Sea Green
|Moderat bullisch
|+5 bis +20
|Dark Sea Green
|Schwach bullisch
|-5 bis +5
|Grau
|Neutral
|-20 bis -5
|Indian Red
|Schwach bärisch
|-50 bis -20
|Orange Red
|Moderat bärisch
|-100 bis -50
|Rot
|Starke bärische Unausgeglichenheit
Hintergrundzonen:
-
Dunkelgrün: Extrem/Stark bullischer Bereich
-
Dunkelrot: Extrem/Stark bärischer Bereich
Signallinie: Gold — geglättete Trendrichtung
Funktionen
-
Multi-Timeframe-Bestätigung (HTF-Ausrichtung)
-
Divergenzerkennung mit Chartpfeilen
-
3 visuelle Stile: Classic / Gradient / Filled
-
Anpasbarer Verstärker für Balkenhöhe
-
Volumenfilter für höhere Signalqualität
-
Alarmsystem (Popup / Sound / Push)
-
Professionelles Informationspanel
-
Null-Linie-Kreuzungsmarkierungen
Empfohlene Einstellungen
-
Scalping (M1–M5): Verstärker 3.0, EMA-Glättung 2
-
Intraday (M15–H1): Verstärker 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1): Verstärker 2.0, EMA 5
Interpretation der Signale
-
Überkreuzung über 0: Aufbau bullischer Dynamik
-
Überkreuzung unter 0: Aufbau bärischer Dynamik
-
Extremzonen (>70 / <−70): mögliche Umkehr oder Fortsetzung
-
Divergenz: Hochwahrscheinlichkeits-Umkehrsignal
-
Farbwechsel: Warnung vor Momentumwechsel