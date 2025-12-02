FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte)

1. Überblick

FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die Mikrostruktur innerhalb jeder Kerze zu visualisieren.

Er hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen:

Wer hat die Kontrolle? (Aggressive Käufer vs. Verkäufer)

Wo ist das Volumen? (Institutionelle Akkumulations-/Distributionszonen)

Wird der Preis akzeptiert? (Basierend auf Dauer und Wertbereichen)

Ist der Trend erschöpft? (Identifiziert über Divergenzsignale)

Sollten kritische Abweichungen angemahnt werden? (Senden von MT5-Pop-up-Warnungen über Abweichungssignale und Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte)

2. Schnittstelle & Kernfunktionen

2.1 Standard-Footprint-Ansicht

Im Standardmodus wird die Kerze in Preisstufen (Bins) unterteilt:

Linke Zahl (Bid/Sell): Stellt das aggressive Verkaufsvolumen dar (Marktverkäufe, die das Gebot treffen).

Rechte Zahl (Ask/Buy): Steht für aggressives Kaufvolumen (Marktkäufe, die den Ask anheben).

Heatmap-Hintergrund: Dunklere/hellere Farben zeigen ein höheres Gesamtvolumen zu einem bestimmten Preis an und visualisieren Liquiditätscluster.

Ungleichgewicht Highlights: Definition: Wenn die Volumendifferenz zwischen diagonalen Geboten und Angeboten einen bestimmten Schwellenwert überschreitet (Standardwert 3:1). Visuell: Der Hintergrund färbt sich Cyan (Ungleichgewicht beim Kauf) oder Gelb (Ungleichgewicht beim Verkauf). Bedeutung: Zeigt einen überwältigenden aggressiven Druck von einer Seite an.



2.2 Mikroskop-Modus - Die wichtigste Funktion

Wenn diese Funktion aktiviert ist, vergrößert sich die Kerzenbreite (Standardwert 4,5x), um granulare Daten zu zeigen:

Linke Seitenleiste: Zeigt das Gesamtvolumen oder das Gesamtdelta an (konfigurierbar). Nützlich zum Erkennen von P- oder b-förmigen Profilen. Rechte Seitenleiste: Zeigt die Dauer (Zeit) an, die zu diesem Preis verbracht wurde. Zeit = Akzeptanz. Je länger der Preis auf einem Niveau bleibt, desto höher ist die Marktakzeptanz. Kern-Delta-Balken: Sie befinden sich zwischen den Kauf-/Verkaufszahlen.

Grüner Balken auf der rechten Seite: Positives Delta (Netto-Kauf).

Roter Balken auf der linken Seite: Negatives Delta (Netto-Verkauf). DM-Marke: Markiert das Kursniveau mit dem maximalen absoluten Delta innerhalb der Kerze (das "Schlachtfeld").

3. Intelligente Zusammenfassungsbox

Im Mikroskop-Modus schwebt ein halbtransparentes Datenfeld unter jeder Kerze. Dies ist Ihr wichtigstes Entscheidungsinstrument.

Datenelement Beschreibung Handelsbedeutung Zeitspanne Start- und Endzeit der Kerze (lokale PC-Zeit). Einfaches historisches Backtesting. OHLC Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs. Standard-Referenz. Volumen/Delta Gesamtvolumen & Netto-Delta (mit %). Positives Delta = Käufer dominieren; Negativ = Verkäufer dominieren. Max/Min Delta Das höchste und niedrigste kumulierte Delta, das während der Kerzenbildung erreicht wurde. Entscheidend: Wenn eine Kerze mit positivem Delta schließt, aber ein massives Min-Delta hatte, zeigt dies, dass die Käufer starken Verkaufsdruck aufgenommen haben. VPOC Volume Point of Control. Der Preis mit dem größten Volumen. Das "Gravitationszentrum" der Kerze. TPOC Zeitlicher Kontrollpunkt. Der Preis, bei dem der Markt die meiste Zeit verbracht hat (Fair Value). DM Delta Max Preis. Wo die Angreifer das meiste Kapital eingesetzt haben. VAH/VAL Wertbereich Hoch/Tief (70% Volumen). Unterstützung/Widerstand: Wiederholte Tests von VAL, die halten, sind bullisch; Durchbrüche sind bearisch. Ungleichgewicht Gesamtzahl der Buy vs. Sell Imbalances. Hohe Ungleichgewichte deuten auf eine starke Trenddynamik hin. Warnungen Status von Delta, VPOC, und TPOC. Gelb hervorgehobener Text weist auf Anomalien oder Divergenzen (Umkehrsignale) hin.

4. Vertiefung: Divergenz & Marktstimmung

Divergenz ist eines der zuverlässigsten Umkehrsignale im Orderflow-Handel. Der Indikator erkennt sie automatisch:

4.1 Delta-Divergenz

Szenario: Bullische Divergenz: Die Kerze schließt nach UNTEN (bärisch), aber Delta ist POSITIV (Netto-Kauf). Baisse-Divergenz: Die Kerze schließt nach OBEN (bullisch), aber das Delta ist NEGATIV (Netto-Verkauf).

Stimmungslage: Absorption: Die bärische Divergenz bedeutet, dass der Preis trotz aggressiver Käufe (positives Delta) nicht steigen konnte. Das bedeutet, dass Limit-Verkaufsaufträge (Icebergs) alle Käufe absorbiert haben. Dies ist ein starkes Umkehrsignal.



4.2 Strukturelle Divergenz (VPOC/TPOC Lage)

Der Indikator analysiert, wo sich der POC relativ zum Kerzenkörper gebildet hat (Top vs. Bottom).

Bullische Top-Divergenz (Warnung): Szenario: Große grüne Kerze, aber VPOC/TPOC bleibt an der Unterseite . Tendenz: Der Kurs hat sich bei geringem Volumen an den Höchstständen erholt. Dies ist häufig "Short Covering" oder "Retail Chasing". Da die institutionelle Unterstützung am Höchststand fehlt, handelt es sich um eine schwache Rallye , die zu einem Rücksetzer führen kann.

Bullish Bottom Divergence (gesund): Szenario: Grüne Kerze, VPOC an der Unterseite (nahe der Eröffnung). Stimmungslage: Starke Bodenbildung. Die Käufer haben die Verkäufer am Tiefpunkt absorbiert und den Preis nach oben getrieben. Dies ist eine gesunde Struktur.

Bearish Top Divergence (gesund): Szenario: Rote Kerze, VPOC auf der Oberseite . Tendenz: Die Verkäufer haben das Hoch verteidigt und den Preis nach unten gedrückt. Gesunde Struktur.



Summary Box Beispiel:

VPOC-Status: Bull Top Div (gelb hervorgehoben) -> Vorsicht: Longs könnten gefangen sein; hohe Preise werden abgelehnt.

4.3 Volumenausbruch

Szenario: Das Volumen der aktuellen Kerze ist > 2x so hoch wie der Durchschnitt der beiden vorherigen Kerzen.

Stimmungslage: Bei Ausbruch: Bestätigt die Bewegung. Nach langem Trend: Deutet auf Climax/Exhaustion hin.



5. Leitfaden zur Parameterkonfiguration

Passen Sie diese Einstellungen auf der Grundlage Ihrer Anlageklasse an:

🔧 Grundeinstellungen

InpPriceStep: Der kritischste Parameter . Definiert die Größe der einzelnen "Bin" (Preisaggregation). Forex (EURUSD): Versuchen Sie 0,00005 (5 Punkte) oder 0,00010 (10 Punkte). Zu klein = zu viel Rauschen; zu groß = Verlust von Details. Gold (XAUUSD): Versuchen Sie es mit 0,1 (10 Cents) oder 0,5. Indizes (US30): Versuchen Sie 1,0 oder 5,0 .

InpMaxBarsToDraw: Anzahl der zu rendernden Kerzen. Halten Sie sich zwischen 200-500, um die Leistung zu erhalten.

Mikroskop-Modus

InpMicroscopeMode: Setzen Sie diesen Wert auf true, um den Zoom und die Übersichtsbox zu aktivieren.

InpMicroZoomScale: Zoom-Faktor. Standard ist 4.5 (450% Breite). Wenn sich der Text überschneidet, erhöhen Sie auf 5,0 oder 6,0. Wenn das Diagramm zu breit ist, verringern Sie den Wert auf 3.0 .

InpMikroskopTextModus: Percentage : Zeigt % des Gesamtvolumens an. Gut für Verteilungsanalysen. Wertkoeffizient: Zeigt (Aktuelles Volumen / Durchschnittliches Volumen). Ein Wert > 1,0 bedeutet hohe Aktivität.



Farben und Warnungen

InpImbalanceRatio: Schwellenwert für die Einfärbung von Ungleichgewichten (Standardwert 3.0 ).

InpColorHighlight: Farbe für den Warntext in der Summary Box (Standard: Gelb).

InpAlert...: Aktivieren Sie Popup-/Push-Benachrichtigungen für bestimmte Divergenztypen.

6. Installation und Verwendung

Laden Sie den Footprintdorderflow herunter. Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Chart. Wichtig! Beim ersten Laden sehen Sie "Syncing History (Calculating Vol)...". Der Indikator lädt gerade hochpräzise Tick-Daten herunter. Bitte warten Sie ein paar Sekunden bis ein paar Minuten, je nach Internetverbindung und Tiefe der Historie. Tipp: Verwenden Sie Strg + Maus-Scroll oder ziehen Sie die Preisskala, um die Höhe des Charts für ein optimales visuelles Erlebnis anzupassen.

Haftungsausschluss: Footprint-Charts offenbaren die Mikrostruktur der Vergangenheit. Obwohl sie die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, garantiert kein Indikator zukünftige Kursbewegungen. Verwenden Sie den Indikator in Verbindung mit Ihrer breiteren Handelsstrategie.