Sweat Spot

Dieser Quarter Levels Indicator für MQL5 ist ein ausgeklügeltes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um aus den "Psychological Levels" oder "Round Numbers" auf den Finanzmärkten Kapital zu schlagen. Er basiert auf dem Prinzip, dass institutioneller Auftragsfluss, Stop-Losses und Take-Profit-Ziele dazu neigen, sich in bestimmten mathematischen Intervallen zu konzentrieren - insbesondere bei den ganzen Zahlen(00), den Mittelpunkten(50) und den Viertelpunkten(25 und 75).

Durch die Unterteilung des Kursgeschehens in diese vier verschiedenen Quadranten bietet der Indikator einen klaren Rahmen für die Identifizierung von wahrscheinlichen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Große Institutionen und Hochfrequenz-Handelsalgorithmen behandeln diese Niveaus oft als Entscheidungspunkte; daher hilft der Indikator Kleinanlegern zu erkennen, wo das "intelligente Geld" wahrscheinlich mit dem Markt interagieren wird.

Technische Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit

Im Gegensatz zu Standard-Grid-Tools ist dieser Indikator vollständig dynamisch und in hohem Maße anpassbar:

  • Visuelle Hierarchie: Benutzer können jeder Unterebene eigene Farben, Breiten und Linienstile (durchgezogen, gestrichelt oder gepunktet) zuweisen. Dies ermöglicht eine sofortige visuelle Unterscheidung zwischen einem "Major Level" (z. B. eine dicke rote Linie bei 1,1000) und einem "Minor Level" (z. B. eine dünne gepunktete graue Linie bei 1,1025).

  • Mathematische Präzision: Der Indikator verwendet eine "Anker"-Logik, die automatisch den aktuellen Kurs erkennt und das Raster sowohl über als auch unter den aktuellen Marktwert projiziert. Er berücksichtigt die maklerspezifischen Ziffernformate (3-stellig und 5-stellig) und stellt so sicher, dass die Umrechnung von Pips in Preise bei Devisen, Gold und Indizes genau bleibt.

  • Strategische Flexibilität: Händler können diese Niveaus als präzise Einstiegszeitpunkte (Kauf eines Abpralls beim 25er-Niveau) oder als logische Ausstiegspunkte (Anpeilen des 00er-Niveaus) nutzen.

Letztendlich verwandelt dieser Indikator ein chaotisches Preisdiagramm in ein strukturiertes Umfeld und reduziert den emotionalen Handel, indem er objektive, vordefinierte Interessensniveaus liefert, die unabhängig von der Marktvolatilität konstant bleiben.

Empfohlene Produkte
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Momentum Flow-Indikator: Entschlüsseln Sie die wahren Absichten des Marktes Haben Sie genug von Indikatoren, die nur in Trendmärkten funktionieren und Sie in Konsolidierungsphasen verwirren? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem echten Momentum-Ausbruch und einer falschen Bewegung in einem schwankenden Markt zu unterscheiden? Der Visual Momentum Flow Indicator ist Ihre Lösung. Dieses sorgfältig entwickelte Tool wurde nicht nur entwickelt, um Trends zu folgen, sondern auch, um den Char
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
Indikatoren
In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es von entscheidender Bedeutung, der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. Händler und Anleger benötigen ausgefeilte Tools, um Markttrends zu analysieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien zu optimieren. Der MAAD-Indikator (Moving Average of Accumulation/Distribution) ist ein leistungsfähiges Instrument, das aufschlussreiche Signale für die Navigation in der komplexen Finanzwelt liefert. Hauptmerkmale: Präzision in der
Dragon Ultra
Dang Cong Duong
5 (1)
Experten
Zu Beginn widmete ich mich vollständig der Entwicklung des Dragon Ultra Expert Advisors. Er wurde entwickelt, um ein intelligentes Gitter-System zu schaffen, das sowohl mit als auch gegen den Trend arbeitet. Dragon Ultra kombiniert leistungsstarke Sperrtechniken mit Teilverlust-Rückgewinnungsmethoden und bildet einen ausgewogenen und stabilen Handelsmotor. Das System entwickelt sich durch kontinuierliche Updates ständig weiter. Vorteile von Dragon Ultra: Intelligentes Wiederherstellungssystem ba
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
Indikatoren
RSI-Indikator mit Bollinger-Bändern: Maximieren Sie Ihre Gewinnrate mit Präzision und fortschrittlichen Handelsstrategien Bringen Sie Ihr Trading mit dem RSI-Indikator in Kombination mit Bollinger-Bändern auf die nächste Stufe. Passen Sie die RSI-Periode, den gleitenden Durchschnitt der Bänder und die Abweichung an, um den Indikator an Ihre individuellen Strategien anzupassen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, maßgeschneiderte Indikatoren zu erstellen, um Ihre Handelsanforderun
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indikatoren
Erweiterter 4xZeovo MT5 Indikator (MetaTrader 5) Beschreibung des Produkts 4xZeovo ist ein leistungsfähiges System von Handelsindikatoren, das die Finanzmärkte 24/7 überwacht. Metatrader5 Tool entwickelt, um die besten Kauf / Verkauf Chancen zu finden und benachrichtigt den Benutzer . Es macht den Händlern das Leben leicht, indem es ihnen bei den beiden schwierigsten Entscheidungen hilft, indem es fortschrittliche, innovative Handelsindikatoren verwendet, die den Benutzer ermutigen, die Gewinnpo
High Low Trend for MT5
Zhi Xian Hou
Indikatoren
Einführung in den Indikator: Der Indikator zeichnet eine Trendlinie und ein Histogramm. Er hat eine geringe Preisverzögerung und keine Zukunftsfunktionen, die Signale driften nicht. Wenn sich der Markt unter bereichsübergreifenden Schwankungen befindet: Wenn der Indikator im Histogramm rot und grün erscheint, handelt es sich um eine Zone mit niedrigem Preis. Wenn der Indikator im Histogramm magenta und gelb erscheint, handelt es sich um eine Zone mit hohem Preis. Es kann auch verwendet werden,
FREE
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Extreme Trend
Jiun Myin Ong
5 (4)
Indikatoren
Basierend auf dem Extreme Trend Indicator von Trading View, konvertiert für MT5. Die Nutzung des Indikators ist kostenlos, aber wenn Sie den Quellcode möchten, können Sie diesen erwerben, indem Sie mir eine Nachricht schicken. Extreme Trend ist ein Indikator, der erkennt, wenn sich ein neuer Trend bildet und ein Handelssignal erzeugt. Dieser Indikator kann für viele Märkte verwendet werden, Forex, Gold usw. Wenn Sie Fragen haben oder einen EA mit diesem Indikator erstellen möchten, können Sie mi
FREE
Historical Memory
Marat Sultanov
3.33 (3)
Indikatoren
Indikator-Forecaster. Sehr nützlich als Assistent, dient als Schlüsselpunkt für die Vorhersage der zukünftigen Kursbewegung. Die Vorhersage wird mit der Methode der Suche nach dem ähnlichsten Teil in der Geschichte (Muster) gemacht. Der Indikator wird als eine Linie gezeichnet, die das Ergebnis der Veränderung des Schlusskurses der Balken anzeigt. Die Tiefe der Historie, die Anzahl der Balken in der Prognose, die Größe des Musters und die Qualität der Suche können über die Einstellungen des Indi
FREE
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indikatoren
Fractal Advanced - zeigt Fractal- und Alligator-Indikatoren auf dem Preisdiagramm an. Verfügt über umfangreiche Optionen für Einstellungen und Anpassungen. Es ist auch mit Alarmen und einem Hotkey-System ausgestattet. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Der Indikator füllt nicht den gesamten Chart mit Fraktalen, sondern ermöglicht es Ihnen, nur relevante Signale anzuzeigen. 2. Die Anzahl der Fraktale wird durch Scrollen mit der Maus bei gedrückter Umschaltta
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indikatoren
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der einen vollständigen visuellen Handelsplan anzeigt: Signal , Einstieg (Entry) , Stop Loss und Take Profits , die automatisch in Vielfachen von R (Risiko) berechnet werden. Dieser Indikator platziert keine Aufträge. Es ist ein Werkzeug für die visuelle Analyse und das Management, kein Trading-Roboter (EA). Einführungsangebot: Jeder Kauf berechtigt zu 1 kostenlosen Indikator Ihrer Wahl aus meine
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indikatoren
Grundlegende Informationen. Um seine Arbeit zu verrichten, nimmt der Indikator Daten über Volumina aus einem niedrigeren Zeitrahmen, erstellt Marktprofile für einen höheren Zeitrahmen und ein Histogramm für den aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator startet in mehreren Stufen. In diesem Fall werden Meldungen wie: "Build Source & Target TF. Step: ..." werden im Protokoll ausgegeben. Der Prozess kann beschleunigt werden, indem der Eingabeparameter Millisekunden zwischen den Schritten - die Initialisi
Cosmic Scalper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Scalper - MT5 Eine mehrschichtige Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um kurz-, mittel- und langfristige Volatilitätsverschiebungen zu verfolgen. Er zeichnet drei Paare dynamischer Trendlinien auf: Cosmic Pulses (bullische Drift) und Nebula Surges (bearische Drift). Diese Linien passen sich mithilfe von ATR-basierten Quantenbereichen, galaktischen Hoch-/Tief-Scans und trendabhängiger Filterung an. Wenn die Stärkebedingungen übereinstimmen, druckt der Indikator Nova-Buy- oder Supernova
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Urgently-Indikator wurde entwickelt, um die Marktsituation schnell zu bestimmen, die Marktlage zu reflektieren und profitable Niveaus für die Eröffnung von Geschäften zu signalisieren. Die Marktbedingungen ändern sich schnell genug und erfordern eine ständige Kalibrierung der Handelsstrategien. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem der Oszillatoren. Der Forex-Markttrendindikator Urgently zeigt die Trendrichtung und Einstiegspunkte an. Er glättet Kursschwankungen bei der Generi
Visual Adaptive Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller adaptiver Momentumfluss-Indikator Mit dem Visual Adaptive Momentum Flow Indicator erhalten Sie eine klarere Sicht auf das Marktmomentum. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Händlern einen deutlichen Vorteil zu verschaffen, indem es über die Beschränkungen von standardmäßigen gleitenden Durchschnitten hinausgeht. Es bietet eine ausgefeilte und dennoch intuitive Möglichkeit, die Trendrichtung und -stärke sowie präzise Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen, damit Sie mit größ
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Buyer Seller Balance Analyzer bietet einen umfassenden Überblick über die Stärke von Käufern und Verkäufern über mehrere Zeitrahmen hinweg. Hauptkomponenten: Buyer/Seller Balance Tabelle Zeigt das Verhältnis von Käufern und Verkäufern Deckt Zeitrahmen von M1 bis MN1 ab Farblich gekennzeichnete Werte (grün = Käufer, rot = Verkäufer) Wichtige Kennzahlen: Buyers (%) – Anteil der Käufer Sellers (%) – Anteil der Verkäufer ️ Balance – Unterschied zwischen Käufern und Verkäuf
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Indikatoren
MACD ******************** MACD für die Micro-Seconds-Charting-Plattform . ********************* Der zweite Chart wird die Genauigkeit Ihrer Ein- und Ausstiege um eine Größenordnung erhöhen. Die zweite Periode in einem vertrauten Format ermöglicht es Ihnen zu sehen, was vorher verborgen war. Kostenlose Indikatoren vervollständigen das visuelle Bild, die zusammen Ihren Handel auf ein neues Niveau bringen werden. Ideal sowohl für Scalper als auch für Intraday-Händler. MACD-Indikator für die Micro-
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven Bar Replay — Ihr persönlicher Trading-Simulator Wir präsentieren   Haven Bar Replay   – einen professionellen Simulator für manuelles Trading und Strategietests. Dieses Tool verwandelt Ihren MT5-Chart in einen historischen Player, mit dem Sie Monate an Marktbewegungen in nur wenigen Minuten erleben können. Meine anderen Produkte ansehen ->  HIER KLICKEN . Möchten Sie lernen, profitabel zu handeln, sind aber nicht bereit, stundenlang auf die Bildung von Setups zu warten? Dieses Tool wurde
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indikatoren
RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Willkommen beim Ocean's Gate Stochastik-Indikator! Hinweis: Dieser Indikator ist nicht standardmäßig optimiert - er wurde für Sie entwickelt, damit Sie ihn auf der Grundlage Ihres einzigartigen Handelsstils anpassen und optimieren können! Tauchen Sie ein in die präzise Entscheidungsfindung mit diesem fortschrittlichen Trading-Tool, das sich die Kraft des stochastischen Oszillators zunutze macht. Der Ocean's Gate Stochastik-Indikator zeigt nicht nur überkaufte und überverkaufte Bedingungen an, s
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Silver Zebra Trading System - Entdecken Sie das Marktmomentum Mit dem Silver Zebra Trading System können Sie Markttrends und -momentum auf eine neue Art und Weise visualisieren. Dieser einzigartige MetaTrader 5-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen ein klares und unmittelbares Verständnis der Marktdynamik zu vermitteln und Ihnen zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Für nur $30 können Sie dieses unentbehrliche Tool zu Ihrem Handelsarsenal hinzufügen. Was ist das Silver Zebra Han
Matrix Series Trends
Sathya Prasath R
Indikatoren
Der "Matrix Series"-Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das dazu dient, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, indem es überkaufte/überverkaufte Bedingungen und die Trendrichtung anhand einer Kombination aus Kursdaten und anpassbaren Parametern visualisiert und den Commodity Channel Index (CCI) einbezieht, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt hervorzuheben. Hauptmerkmale des Matrix Series Indikators: Dynamische Zonen: Berechnet Unterstützungs- und
FREE
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Es wird die Sequenz der Fibonacci-Reihe (2,3,5,8,13) betrachtet, die mit einer Periode (11 oder 33 oder 70 usw.) multipliziert wird. Von den 5 Linien wird eine einzige genommen, die das Maximum und Minimum der 5 enthält, auf diese Linie wird eine Glättung von 3.... angewandt und auf diese geglättete Linie wird wiederum eine Glättung von 3 angewandt, so dass man 2 geglättete Linien erhält. Auf einen Blick können Sie die Schnittpunkte sehen, die die Linien bilden, die zum Kauf oder Verkauf verwend
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein Indikator zur genauen Bestimmung von Preisumkehrpunkten in allen Zeiträumen und allen Währungspaaren. Mit Hilfe der technischen Analyse des Marktes und mathematischer Diagnosemodelle bestimmt dieser Indikator mit großer Effizienz die Kursumkehrpunkte und die aktuelle Trendrichtung. Der Indikator zeigt diese Informationen auf dem Chart in Form von Pfeilen und Linien an. Die Pfeile zeigen die Trendumkehrpunkte und die Linien zeigen die aktuelle Trendrichtung. Dieser Indikator kann in bestehe
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
Signal Strike ist ein professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5, der klare Einstiegssignale mit hohem Vertrauen direkt auf Ihrem Chart liefert. Mit einer fortschrittlichen Logik, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumenbestätigung kombiniert, hilft dieses Tool Händlern, präzise KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten mit Zuversicht zu identifizieren. Im Gegensatz zu generischen Indikatoren ist Signal Strike so konzipiert, dass er unentschlossene Kerzen und schwache Setups herausfiltert. We
ICT Supply and Demand Zones Identifier
Kee Huang Tan
Indikatoren
Dieser Indikator hilft beim Zeichnen von Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage der ICT-Konzepte. Händler können die Farbe ihrer Nachfrage- und Angebotszonen anpassen. Standardmäßig ist die Nachfrage rot und das Angebot blau. Die vom ICT empfohlene Handelsweise besteht darin, in der Nachfragezone zu kaufen und in der Angebotszone zu verkaufen. Denken Sie daran, mehrere andere Zusammenflüsse beim Handel zu berücksichtigen. Denken Sie daran, dass es möglich ist, dass sich Angebots- und Nac
FREE
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - Hochwahrscheinliche Fraktal-Signale für Indizes und Aktien (MQL5) Unlock hohe Wahrscheinlichkeit Trades auf M30-Charts mit diesem nicht-repainting Kraftpaket . Es kombiniert: H4 RSI Bias (> 50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum ( über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation ( unteres Fraktal für K
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Weitere Produkte dieses Autors
FDOM First day of a Month High Low
Evaldas Jakas
Indikatoren
Für diejenigen, die ein Level für den ersten Tag eines Monats benötigen, das vollständig mit Grok AI kodiert ist Standard-Einstellungen: * Linienbreite * historische Lvl's * Linienfarben/Typ *************************************************************************************** Inspiriert von Trader, diese Level zu verwenden, aber ich wollte diese Level schnell markieren und nicht meine Zeit mit dem Zeichnen verschwenden.
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension