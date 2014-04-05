

Der Fractal Model Indicator für Metatrader wurde von TTrades sorgfältig nach dem renommierten Fractal Model entwickelt. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Händlern, Preisaktionen mit Präzision zu navigieren, indem es Multi-Timeframe-Analysen nutzt, um Schwungverschiebungen, Swing-Formationen und Trendfortsetzungen zu antizipieren. Der Fractal Model Indicator wurde für den MetaTrader entwickelt und kombiniert fortschrittliche algorithmische Erkenntnisse mit anpassbaren Funktionen, was ihn zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Händler macht, die aus weitreichenden Marktbewegungen Kapital schlagen wollen.



Hauptmerkmale:

Fractal Model Grundlage: Der Indikator basiert auf dem zyklischen Preisbewegungsrahmen von TTrades und identifiziert Schlüsselmomente der Expansion durch die Analyse von Abschlüssen mit höherem Zeitrahmen (HTF) und Bestätigungen mit niedrigerem Zeitrahmen (LTF), was eine Anpassung an die Marktdynamik gewährleistet.

Auswahl des Bias : Passen Sie Ihren Handelsansatz an, indem Sie eine bullishe, bearishe oder neutrale Ausrichtung wählen. Der Indikator passt sich an, um Setups anzuzeigen, die mit der von Ihnen gewählten Marktperspektive übereinstimmen, und verbessert so die Entscheidungsfindung .

HTF-Kerzen (höherer Zeitrahmen) (PO3) : Visualisieren Sie kritische HTF-Kerzen (PO3) direkt auf Ihrem unteren Zeitrahmen-Chart, um eine klare Perspektive der übergreifenden Marktstruktur zu erhalten, ohne den Zeitrahmen wechseln zu müssen.

Zeit-Filter : Passen Sie Ihre Analyse mit drei einstellbaren Zeitfiltern an, um sich auf bestimmte Marktsitzungen oder Volatilitätsperioden zu konzentrieren und so die Relevanz für Ihren Handelsstil und Ihr Asset sicherzustellen.

TTFM-Kennzeichnungen (C2/C3/C4) : Verfolgen Sie die Gültigkeit von Setups mit intuitiven Etiketten für Schlüsselkerzen (C2, C3, C4).

Kerzengleichgewicht (EQ) : Identifizieren Sie die 50%-Niveaus der HTF-Bereiche und markieren Sie Auf- und Abschlagszonen, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage des Preisgleichgewichts zu markieren.

T-Spot-Identifizierung : Identifizieren Sie Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für Umkehr- oder Fortsetzungsbewegungen, in denen sich HTF-Dochte ausbilden werden, und richten Sie LTF-Trades auf die allgemeine Marktentwicklung aus, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Änderung des Lieferzustands (CISD) : Erkennung von Trendumkehrungen durch Markierung signifikanter Höchst- oder Tiefststände, bei denen der Kurs über die Eröffnung hinaus schließt, was den Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend oder umgekehrt bestätigt.

Projektionen : Prognostizierte Niveaus, die zukünftige Kursziele für Rebalancing, Redelivery oder Erschöpfung vorhersagen und Händlern einen strategischen Vorteil verschaffen.

Countdown bis zum HTF-Schluss: Mit einem Echtzeit-Countdown-Timer, der die Zeit bis zum nächsten HTF-Kerzenschluss anzeigt, sind Sie immer einen Schritt voraus und können Ihr Timing für Ein- und Ausstiege genau festlegen.

Alarme: Warnung, wenn ein neues Fraktalmodell gebildet wird, ein neuer CISD, ein T-Spot berührt wird