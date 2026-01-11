Bneu Trade Manager MT4

Der **Bneu Trade Manager** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der Händler bei der Verwaltung ihrer Handelsgeschäfte über eine visuelle Benutzeroberfläche unterstützt. Diese kostenlose Version bietet essentielle Handelsmanagement-Tools, die für manuelle Trader geeignet sind, die ihre Trades effizient über eine grafische Oberfläche verwalten möchten.





### Hauptfunktionalität





**Visuelles Handelsmanagement:**

Das Dienstprogramm bietet horizontale Linien, die per Drag-and-Drop auf dem Diagramm platziert werden können, um Stop Loss und Take Profit zu platzieren. Benutzer können Ausstiegspunkte visuell positionieren, bevor sie einen Handel eingehen. Das System aktualisiert die Stop-Loss- und Take-Profit-Werte in Echtzeit, wenn die Linien verschoben werden, und bietet eine automatische Setup-Erkennung, die zwischen Kauf- und Verkaufskonfigurationen auf der Grundlage der Linienpositionen im Verhältnis zum aktuellen Preis umschaltet. Linien können auch dann angepasst werden, wenn der Markt geschlossen ist.





**Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung:**

Das Dienstprogramm berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes oder eines festen Dollarbetrags. Die Benutzer können konfigurieren, ob die Risikoberechnung auf den Kontostand oder das Eigenkapital angewendet werden soll. Das System unterstützt den Handel mit festen Losgrößen als Alternative zur risikobasierten Berechnung und zeigt die berechnete Losgröße in Echtzeit vor der Auftragsausführung an.





**One-Click-Order-Ausführung:**

Sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge können mit einem einzigen Tastendruck ausgeführt werden. Alle Aufträge verwenden vorberechnete Parameter, einschließlich der automatisch ermittelten Losgröße auf der Grundlage der Risikoeinstellungen. Jeder Handel enthält eine konfigurierbare magische Zahl zur Identifizierung und ein anpassbares Handelskommentarfeld. Die maximale Slippage ist je nach Benutzerpräferenz einstellbar.





**Positionsmanagement-Funktionen:**

Das Dienstprogramm enthält eine Breakeven-Funktion, die alle offenen Positionen auf ihren Einstiegskurs verschiebt. Eine Funktion zum teilweisen Schließen ermöglicht das Schließen von 50 % aller offenen Positionen mit einem Klick. Mit der Funktion "Alles schließen" werden alle offenen Positionen sofort geschlossen. Diese Schnellaktionsschaltflächen ermöglichen eine effiziente Verwaltung mehrerer Positionen.





**Kontoinformationsanzeige:**

Das Panel zeigt den Kontostand und die aktuellen Aktienwerte in Echtzeit an. Fließende Gewinn- und Verlustberechnungen werden mit Farbkodierung angezeigt. Ein Zähler für offene Handelsgeschäfte zeigt die aktuelle Anzahl der Positionen an. Das Kontoübersichtspanel wird automatisch aktualisiert, wenn sich die Marktbedingungen ändern.





**Panel-Konfiguration:**

Der Benutzer kann die Position des Panels auf dem Diagramm mithilfe von X- und Y-Koordinaten anpassen. Die Linienfarben für Stop-Loss- und Take-Profit-Indikatoren sind konfigurierbar. Das Dienstprogramm enthält eine Option zum Ein- und Ausblenden visueller Linien im Diagramm. Die Standardwerte für Stop-Loss und Take-Profit können in Pips festgelegt werden. Das Standard-Risiko-Ertrags-Verhältnis ist auf 1:3 eingestellt (100 Pips SL = 300 Pips TP).





### Technische Spezifikationen





**Systemvoraussetzungen:**

- MetaTrader 4 Plattform erforderlich

- Kompatibel mit jedem Kontotyp, einschließlich Standard-, ECN- und anderen Kontotypen

- Funktioniert mit allen Handelssymbolen und Instrumenten

- Funktioniert auf allen Chart-Zeitfenstern von M1 bis MN1

- Erfordert keine zusätzlichen Bibliotheken oder externen Abhängigkeiten





**Eingabeparameter:**





**Panel-Einstellungen:**

- Panel X-Position: Horizontale Position im Chart in Pixel (Standard: 20)

- Y-Position des Feldes: Vertikale Position auf dem Diagramm in Pixeln (Standard: 20)





**Risiko-Einstellungen:**

- Modus der Risikoberechnung: Auswahl zwischen Prozentsatz des Kontos oder festem Geldbetrag

- Risikobasis: Auswahl zwischen Kontostand oder Kontokapital für die Risikoberechnung

- Risikowert: Prozentsatz oder Dollarbetrag je nach gewähltem Modus (Standard: 1,0)

- Feste Lots: Alternative Einstellung der festen Losgröße - auf 0,0 setzen, um die Risikoberechnung zu verwenden (Standard: 0,0)

- Standard-SL-Pips: Standard-Stop-Loss-Abstand in Pips (Standardwert: 100)

- Vorgabe TP Pips: Standard-Take-Profit-Abstand in Pips (Standard: 300 für ein Verhältnis von 1:3)





**Handelseinstellungen:**

- Magische Nummer: Eindeutige Kennung für Trades, die von diesem Expert Advisor eröffnet werden (Standardwert: 123456)

- Maximale Slippage: Maximal zulässige Kursabweichung in Punkten (Standardwert: 30)

- Handelskommentar: Textkommentar, der zu jedem Trade hinzugefügt wird (Standard: "TM")





**Display-Einstellungen:**

- Linien anzeigen: Aktivieren oder deaktivieren Sie visuelle Linien im Chart (Standard: true)

- SL-Linienfarbe: Farbe der im Chart angezeigten Stop-Loss-Linie (Standardwert: rot)

- TP-Linienfarbe: Farbe der im Chart angezeigten Take-Profit-Linie (Standard: lindgrün)





### Wie zu verwenden





**Erstmalige Einrichtung:**

1. Hängen Sie den Expert Advisor an einen beliebigen Chart in MetaTrader 4 an.

2. Konfigurieren Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihren Handelspräferenzen

3. Passen Sie bei Bedarf die Standardwerte für Stop Loss und Take Profit an

4. Positionieren Sie das Panel auf dem Chart, indem Sie die X- und Y-Koordinaten in den Eingabeparametern anpassen

5. Einstellen der Linienfarben und Anzeigepräferenzen





**Tägliche Verwendung:**

1. Verwenden Sie die visuellen Linien, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen, indem Sie sie auf dem Diagramm verschieben

2. Passen Sie den Risikowert im Panel an, um eine angemessene Losgröße zu berechnen.

3. Überprüfen Sie die berechnete Losgröße vor der Ausführung von Geschäften.

4. Ausführen von Geschäften über die Schaltflächen "Kaufen" oder "Verkaufen" im Bedienfeld

5. Überwachen Sie die im Panel angezeigten Kontoinformationen

6. Verwenden Sie Quick-Action-Schaltflächen, um Positionen zu verwalten (Breakeven, teilweise schließen, alle schließen)





**Arbeiten mit geschlossenem Markt:**

Das Dienstprogramm ermöglicht die Einrichtung von Geschäften und die Anpassung von Parametern, auch wenn der Markt geschlossen ist. SL/TP-Linien können außerhalb der Marktzeiten positioniert und angepasst werden. Alle Berechnungen und Einstellungen bleiben funktionsfähig, wenn der Markt nicht geöffnet ist.





### Anwendungsfälle





Dieses Dienstprogramm ist geeignet für:

- Manuelle Händler, die effiziente Handelsmanagement-Tools suchen

- Händler, die eine visuelle Darstellung der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels wünschen

- Benutzer, die eine automatische Losgrößenberechnung auf der Grundlage von Risikoparametern bevorzugen

- Händler, die schnellen Zugriff auf gängige Positionsmanagement-Funktionen wünschen

- Benutzer, die angemessene Risikomanagement-Praktiken erlernen möchten

- Händler, die grafische Oberflächen der manuellen Auftragserteilung vorziehen





### Wichtige Hinweise





Dieses Dienstprogramm erzeugt keine Handelssignale. Das Dienstprogramm unterstützt Sie beim Handelsmanagement, garantiert aber keine Handelsergebnisse. Benutzer sollten die Grundsätze des Risikomanagements verstehen, bevor sie die Funktionen zur automatischen Losberechnung nutzen. Alle Eingabeparameter können an die individuellen Handelsvorlieben angepasst werden. Das Dienstprogramm fungiert als Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsvorgängen, nicht als automatisches Handelssystem.





Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Benutzer sollten das Dienstprogramm vor dem Live-Handel auf Demokonten testen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das Dienstprogramm bietet Tools für das Handelsmanagement, aber der Benutzer bleibt für alle Handelsentscheidungen verantwortlich.





### Beschränkungen





Die kostenlose Version enthält alle oben beschriebenen Hauptfunktionen für das Handelsmanagement. Erweiterte Funktionen wie automatisierte Risikoschutzsysteme, automatische Breakeven-Funktionalität, Trailing-Stop-Automatisierung, partielle Take-Profit-Automatisierung, Stealth-Modus, Sitzungsfilterung, Voreinstellungen für die Einhaltung der Prop-Firm-Vorgaben, Exportfunktion des Handelsjournals und Leistungsstatistiken sind in der PRO-Version dieses Produkts verfügbar.





### System-Kompatibilität





Das Dienstprogramm ist mit den aktuellen Versionen der MetaTrader 4-Plattform kompatibel. Es funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 4 unterstützen. Das Utility unterstützt alle Währungspaare und Handelsinstrumente, die in MetaTrader 4 verfügbar sind. Alle Chart-Zeitrahmen werden unterstützt. Das Dienstprogramm ändert keine MetaTrader 4-Plattformdateien und erfordert keine speziellen Berechtigungen.





*Diese Beschreibung entspricht den MQL5 Marktregeln Teil IV - Abschnitt Produkte. Alle Aussagen sind sachlich und beschreiben die tatsächliche Produktfunktionalität. Es werden keine Ansprüche in Bezug auf Handelsleistung, Rentabilität oder Handelsergebnisse erhoben.



