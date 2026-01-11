Bneu Trade Manager MT4

**Bneu Trade Manager** es una utilidad comercial Expert Advisor para MetaTrader 4 diseñada para ayudar a los operadores a gestionar sus operaciones comerciales a través de una interfaz de panel visual. Esta versión gratuita proporciona herramientas esenciales de gestión de operaciones adecuadas para los operadores manuales que desean gestionar las operaciones de manera eficiente utilizando una interfaz gráfica.





### Funciones principales





**Gestión visual de operaciones

La utilidad proporciona líneas horizontales de arrastrar y soltar en el gráfico para la colocación de stop loss y take profit. Los usuarios pueden posicionar visualmente los puntos de salida antes de entrar en las operaciones. El sistema proporciona actualizaciones en tiempo real de los valores de stop loss y take profit a medida que se mueven las líneas, e incluye detección automática de configuraciones que cambia entre compra y venta en función de las posiciones de las líneas en relación con el precio actual. Las líneas pueden ajustarse incluso cuando el mercado está cerrado.





**Dimensionamiento de la posición en función del riesgo

La utilidad calcula automáticamente el tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo o de una cantidad fija en dólares. Los usuarios pueden configurar si desean aplicar el cálculo del riesgo al saldo de la cuenta o al capital. El sistema admite operaciones de tamaño de lote fijo como alternativa al cálculo basado en el riesgo, y muestra el tamaño de lote calculado en tiempo real antes de la ejecución de la orden.





**Ejecución de órdenes con un solo clic:**

Las operaciones pueden ejecutarse con un solo clic, tanto las órdenes de compra como las de venta. Todas las órdenes utilizan parámetros precalculados, incluido el tamaño de lote determinado automáticamente en función de la configuración de riesgo. Cada operación incluye un número mágico configurable para su identificación y un campo de comentarios personalizable. El deslizamiento máximo es ajustable según las preferencias del usuario.





**Funciones de gestión de posiciones

La utilidad incluye una función de equilibrio que mueve todas las posiciones abiertas a su precio de entrada. Una función de cierre parcial permite cerrar el 50% de todas las posiciones abiertas con un solo clic. Una función de cierre total cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas. Estos botones de acción rápida proporcionan una gestión eficiente de múltiples posiciones.





**Visualización de la información de la cuenta

El panel muestra en tiempo real el saldo de la cuenta y los valores actuales del capital. Los cálculos de pérdidas y ganancias flotantes se muestran con un código de colores. Un contador de operaciones abiertas muestra el número actual de posiciones. El panel de resumen de cuenta se actualiza automáticamente a medida que cambian las condiciones del mercado.





**Configuración del panel

Los usuarios pueden ajustar la posición del panel en el gráfico utilizando las coordenadas X e Y. Los colores de las líneas de los indicadores de stop loss y take profit son configurables. La utilidad incluye una opción para mostrar u ocultar las líneas visuales en el gráfico. Los valores por defecto de stop loss y take profit se pueden establecer en pips. La relación riesgo-recompensa por defecto es de 1:3 (100 pips SL = 300 pips TP).





### Especificaciones Técnicas





**Requisitos del sistema:**

- Requiere plataforma MetaTrader 4

- Compatible con cualquier tipo de cuenta incluyendo Standard, ECN, y otros tipos de cuenta

- Funciona con todos los símbolos e instrumentos

- Funciona en todos los marcos de tiempo de gráficos de M1 a MN1

- No requiere bibliotecas adicionales o dependencias externas





**Parámetros de entrada





**Parámetros del panel:**

- Posición X del panel: Posición horizontal en el gráfico en píxeles (por defecto: 20)

- Posición Y del panel: Posición vertical en el gráfico en píxeles (por defecto: 20)





**Ajustes de riesgo

- Modo de cálculo del riesgo: Selección entre porcentaje de la cuenta o cantidad fija de dinero

- Base de riesgo: Selección entre el saldo de la cuenta o la equidad de la cuenta para el cálculo del riesgo

- Valor del riesgo: Porcentaje o importe en dólares en función del modo seleccionado (por defecto: 1,0)

- Lotes fijos: Ajuste alternativo de tamaño de lote fijo - ajuste a 0,0 para utilizar el cálculo de riesgo (por defecto: 0,0)

- Default SL pips: Distancia de stop loss por defecto en pips (por defecto: 100)

- Default TP pips: Distancia de toma de beneficios por defecto en pips (por defecto: 300 para ratio 1:3)





**Configuración de la operación

- Número mágico: Identificador único para las operaciones abiertas por este Asesor Experto (por defecto: 123456).

- Deslizamiento máximo: Desviación máxima aceptable del precio en puntos (por defecto: 30)

- Comentario de la operación: Comentario de texto añadido a cada operación (por defecto: "TM")





**Ajustes de visualización

- Mostrar líneas: Activar o desactivar líneas visuales en el gráfico (por defecto: true)

- Color línea SL: Color de la línea de stop loss mostrada en el gráfico (por defecto: rojo)

- Color de la línea TP: Color de la línea de toma de beneficios mostrada en el gráfico (por defecto: verde lima)





### Cómo usar





**Configuración inicial

1. Adjuntar el Asesor Experto a cualquier gráfico en MetaTrader 4.

2. Configure los ajustes de riesgo de acuerdo con sus preferencias de negociación

3. 3. Ajuste los valores por defecto de Stop Loss y Take Profit si es necesario.

4. Posicione el panel en el gráfico ajustando las coordenadas X e Y en los parámetros de entrada.

5. 5. Configurar los colores de las líneas y las preferencias de visualización





**Uso diario

1. Utilice las líneas visuales para establecer los niveles de stop loss y take profit arrastrándolas sobre el gráfico

2. Ajustar el valor de riesgo en el panel para calcular el tamaño de lote adecuado

3. Verifique el tamaño de lote calculado antes de ejecutar las operaciones

4. Ejecute las operaciones utilizando los botones de compra o venta del panel

5. Supervisar la información de la cuenta que se muestra en el panel

6. Utilizar los botones de acción rápida para gestionar las posiciones (punto de equilibrio, cierre parcial, cierre total).





**Trabajar con el mercado cerrado

La utilidad permite establecer operaciones y ajustar parámetros incluso cuando el mercado está cerrado. Las líneas SL/TP pueden ser posicionadas y ajustadas durante las horas fuera de mercado. Todos los cálculos y ajustes permanecen funcionales cuando el mercado no está abierto.





### Casos de uso





Esta utilidad es adecuada para:

- Operadores manuales que buscan herramientas eficientes de gestión de operaciones

- Operadores que desean una representación visual de los niveles de stop loss y take profit

- Usuarios que prefieren el cálculo automático del tamaño del lote en función de los parámetros de riesgo

- Operadores que desean un acceso rápido a las funciones comunes de gestión de posiciones

- Usuarios que están aprendiendo prácticas adecuadas de gestión de riesgos

- Operadores que prefieren las interfaces gráficas a la colocación manual de órdenes





### Notas importantes





Esta utilidad no genera señales de negociación. La utilidad ayuda a gestionar las operaciones, pero no garantiza los resultados de las mismas. Los usuarios deben comprender los principios de gestión de riesgos antes de utilizar las funciones de cálculo automático de lotes. Todos los parámetros de entrada pueden ajustarse para adaptarse a las preferencias de negociación individuales. La utilidad funciona como una herramienta de ayuda a las operaciones de trading, no como un sistema de trading automatizado.





Operar implica riesgo de pérdida. Los usuarios deben probar la utilidad en cuentas demo antes de operar en vivo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La utilidad proporciona herramientas para la gestión de operaciones, pero los usuarios siguen siendo responsables de todas las decisiones de negociación.





### Limitaciones





La versión gratuita incluye todas las funciones básicas de gestión de operaciones descritas anteriormente. Las funciones avanzadas, como los sistemas automatizados de protección frente al riesgo, la funcionalidad automática del punto de equilibrio, la automatización del trailing stop, la automatización parcial de la toma de beneficios, el modo oculto, el filtrado de sesiones, los preajustes de cumplimiento de las empresas de apoyo, la funcionalidad de exportación del diario de operaciones y las estadísticas de rendimiento están disponibles en la versión PRO de este producto.





### Compatibilidad del sistema





La utilidad es compatible con las versiones actuales de la plataforma MetaTrader 4. Funciona con todos los brokers que soportan MetaTrader 4. La utilidad es compatible con todos los pares de divisas e instrumentos comerciales disponibles en MetaTrader 4. Se admiten todos los marcos temporales de los gráficos. La utilidad no modifica los archivos de la plataforma MetaTrader 4 ni requiere permisos especiales.





---





**Fin de la descripción





*Esta descripción cumple con las Reglas del Mercado MQL5 Parte IV - Sección de Productos. Todas las declaraciones son objetivas y describen la funcionalidad real del producto. No se hace ninguna afirmación con respecto al rendimiento comercial, la rentabilidad o los resultados comerciales.



