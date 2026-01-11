Bneu Trade Manager Pro MT4

Der **Bneu Trade Manager Pro** ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 4, der die Funktionalität der kostenlosen Version um automatisierte Handelsmanagement-Funktionen, Risikoschutzsysteme und Compliance-Tools für die Herausforderungen von Eigenhandelsunternehmen erweitert.





### Alle Funktionen der kostenlosen Version enthalten





Alle Funktionen der kostenlosen Version sind auch in der PRO-Version enthalten. Dazu gehören visuelles Handelsmanagement mit Drag-and-Drop-Linien, risikobasierte Positionsgrößen, One-Click-Order-Ausführung, Positionsmanagement-Funktionen, Anzeige von Kontoinformationen und Panel-Konfigurationsoptionen.





### Zusätzliche PRO-Funktionen





**Automatisierte Risikoschutzsysteme:**

Die PRO-Version umfasst einen Schutz gegen maximale Tagesverluste mit automatischer Handelspause bei Erreichen des Limits. Der maximale prozentuale Drawdown-Schutz umfasst konfigurierbare Schwellenwerte. Das Limit für maximal offene Trades kontrolliert automatisch das Positionsrisiko. Eine Equity-Shield-Funktion schließt automatisch Positionen, wenn der Aktienkurs unter eine bestimmte Untergrenze fällt. Eine Equity-Ceiling-Funktion schließt Positionen automatisch, wenn das Eigenkapital ein bestimmtes Höchstniveau überschreitet. Die Indikatoren für den Schutzstatus werden in Echtzeit auf dem Bedienfeld angezeigt.





**Automatisches Positionsmanagement:**

Die PRO-Version enthält eine automatische Breakeven-Funktion, die den Stop-Loss auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau in Pips erreicht. Die Breakeven-Aktivierungsschwelle ist in Pips konfigurierbar. Ein einstellbarer Breakeven-Offset in Pips ermöglicht das Festhalten von kleinen Gewinnbeträgen. Die automatische Trailing-Stop-Funktion verschiebt den Stop-Loss, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt. Der Aktivierungsabstand des Trailing-Stops ist in Pips konfigurierbar. Der Trailing-Stop-Abstand und die Schrittgröße sind zur Feinabstimmung in Pips einstellbar. Die Funktion zur automatischen teilweisen Gewinnmitnahme schließt Teile von Positionen auf mehreren Gewinnstufen. Das System unterstützt bis zu vier separate partielle Take-Profit-Levels (TP1, TP2, TP3, TP4). Gewinnziele und Schließungsprozentsätze sind für jedes partielle Niveau konfigurierbar.





**Erweitertes Positionsmanagement:**

Die PRO-Version enthält eine Funktion, mit der nur profitable Positionen geschlossen werden können. Eine separate Funktion schließt nur Verlustpositionen. Eine Funktion zur Umkehrung von Positionen schließt aktuelle Positionen und eröffnet automatisch gegenteilige Trades. Eine Risiko-Ertrags-Verhältnis-Sperre hält das festgelegte Verhältnis automatisch bei einer Standardkonfiguration von 1:3 aufrecht. Die visuelle Blockanzeige zeigt Gewinn- und Verlustzonen auf dem Chart an, bevor der Handel beginnt.





**Eigenständige Handelsfirmenkonformität:**

Die PRO-Version enthält vorkonfigurierte Voreinstellungen für gängige Anforderungen von Handelsunternehmen. Zu den Voreinstellungen gehören die Konfiguration der FTMO-Herausforderungen, die Konfiguration der MyForexFunds-Herausforderungen, die Konfiguration der The5ers-Herausforderungen und die Konfiguration der FundedNext-Herausforderungen. Für andere Firmen steht eine benutzerdefinierte Konfiguration zur Verfügung. Die automatische Konformitätsprüfung erfolgt auf der Grundlage ausgewählter voreingestellter Regeln.





**Handelssitzungsmanagement:**

Die Sitzungsfilterfunktionalität schränkt den Handel auf bestimmte Zeiträume ein. Die Start- und Endzeiten der Sitzungen sind konfigurierbar. Option zur automatischen Schließung aller Positionen am Ende der Sitzung ist verfügbar. Zeitbasierte Handelsbeschränkungsfunktionen helfen bei der Durchsetzung von Handelsplananforderungen.





**Stealth-Modus:**

Die PRO-Version enthält die Funktion, den Stop-Loss beim Eröffnen von Positionen vor dem Broker zu verbergen. Die Funktion zum Verbergen des Take-Profits vor dem Broker bei der Eröffnung von Positionen ist verfügbar. Positionen werden intern verwaltet, ohne dass SL/TP auf der Brokerseite sichtbar sind. Diese Funktion ist nützlich für Broker mit spezifischen Anforderungen oder Präferenzen bei der Auftragsausführung.





**Handelsanalyse und Berichterstattung:**

Die Exportfunktion des Handelsjournals speichert den gesamten Handelsverlauf im CSV-Format zur externen Analyse. Das Performance-Statistik-Panel zeigt umfassende Handelsmetriken an, einschließlich der Berechnung der Gewinnrate, des Gewinnfaktors, der durchschnittlichen Gewinn- und Verlustbeträge, der Verfolgung des Gesamtgewinns und -verlusts, der Statistiken zum maximalen Drawdown und der täglichen Gewinn- und Verlustverfolgung.





**Zusätzliche komfortable Funktionen:**

Die PRO-Version enthält Hotkey-Unterstützung für gängige Funktionen. Tastaturkürzel ermöglichen schnelle Aktionen ohne Mausinteraktion. Ein verbessertes Panel-Layout bietet zusätzliche Informationsanzeigen. Erweiterte Anpassungsoptionen ermöglichen die Feinabstimmung von Oberfläche und Verhalten.





### Technische Daten





**Systemvoraussetzungen:**

- MetaTrader 4-Plattform erforderlich

- Kompatibel mit jedem Kontotyp, einschließlich Standard-, ECN- und anderen Kontotypen

- Funktioniert mit allen Handelssymbolen und Instrumenten

- Funktioniert auf allen Chart-Zeitfenstern von M1 bis MN1

- Erfordert keine zusätzlichen Bibliotheken oder externen Abhängigkeiten





**Zusätzliche Eingabeparameter (nur PRO):**





**Risikoschutz-Einstellungen:**

- Maximaler Tagesverlust: Prozentuales Limit mit automatischer Pause (Standard: 5,0%)

- Tägliches Gewinnziel: Prozentuales Ziel zum Beenden des Handels - zum Deaktivieren auf 0,0% setzen (Standard: 0,0%)

- Maximaler Drawdown: Prozentuales Limit mit Schutz (Standardwert: 10,0%)

- Maximal offene Trades: Positionslimit zur Kontrolle des Engagements (Standardwert: 5)

- Aktienschutz: Aktivieren oder Deaktivieren des Aktienschutzsystems (Standardwert: false)

- Eigenkapital-Untergrenze: Mindestkapital in Dollar - zum Deaktivieren auf 0,0 setzen (Standardwert: 0,0)

- Eigenkapital-Obergrenze: Maximales Eigenkapital in Dollar - zum Deaktivieren auf 0,0 setzen (Standardwert: 0,0)

- Prop-Firmen-Voreinstellung: Auswahl von vordefinierten Konfigurationen oder keine (Standard: keine)





**Auto-Breakeven-Einstellungen:**

- Automatischen Breakeven aktivieren: Ein/Aus-Schalter für die automatische Breakeven-Funktionalität (Standard: false)

- BE-Aktivierung Pips: Gewinnniveau in Pips, um den Breakeven auszulösen (Standardwert: 50)

- BE-Ausgleichs-Pips: Zusätzliche Pips über den Einstieg hinaus, um den Gewinn zu sichern (Standardwert: 5)





**Auto Trailing Stop Einstellungen:**

- Automatisches Trailing einschalten: Ein/Aus-Schalter für automatischen Trailing-Stop (Standard: false)

- Trailing Start Pips: Gewinnniveau in Pips zur Aktivierung des Trailing (Standardwert: 80)

- Trailing-Abstand Pips: Abstand vom aktuellen Kurs für den Stop Loss (Standardwert: 50)

- Trail Schritt Pips: Schrittweite in Pips für die Stop-Loss-Bewegung (Standardwert: 10)





**Auto Partial Take Profit Einstellungen:**

- Enable auto partial TP: Ein/Aus-Schalter für automatischen partiellen Take Profit (Voreinstellung: false)

- Teilweise 1 bei Pips: Erstes partielles Level in Pips (Standardwert: 80)

- Teilweise 1 schließen %: Prozentsatz der Position, die beim ersten Level geschlossen werden soll (Standardwert: 50,0%)

- Teilweise 2 bei Pips: Zweiter Teillevel in Pips (Standardwert: 150)

- Teilweise 2 schließen %: Prozentsatz der Position, die auf dem zweiten Level geschlossen werden soll (Standardwert: 30,0%)

- Partial 3 und Partial 4 Levels sind auch mit separater Konfiguration verfügbar





**Stealth-Modus-Einstellungen:**

- Stealth-Modus aktivieren: Ein/Aus-Schalter für die Stealth-Modus-Funktionalität (Standard: false)

- Stealth SL: Stop Loss vor dem Broker verbergen, wenn aktiviert (Standardwert: true)

- Stealth TP: Versteckt den Take Profit vor dem Broker, wenn aktiviert (Standard: true)





**Sitzungsfilter-Einstellungen:**

- Sitzungsfilter verwenden: Ein-/Ausschalten des Sitzungsfilters (Standard: false)

- Session Start Stunde: Startzeit der Handelssitzung in Stunden 0-23 (Standardwert: 8)

- Sitzungsendzeit: Endzeit der Handelssitzung in Stunden 0-23 (Standardwert: 18)

- Bei Sitzungsende schließen: Automatisches Schließen aller Positionen bei Sitzungsende (Standard: false)





**RR Ratio Lock Einstellungen:**

- Lock Risk:Reward Ratio: Automatische Verhältnispflege aktivieren (Standardwert: false)

- R:R-Verhältnis: Take-Profit-Multiplikator im Verhältnis zum Stop-Loss (Standardwert: 3,0 für ein Verhältnis von 1:3)





### Wie zu verwenden





**Erstmalige Einrichtung:**

1. Verbinden Sie den Expert Advisor mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 4

2. Konfigurieren Sie alle Einstellungen, einschließlich der Risikoparameter und Schutzgrenzen.

3. Wählen Sie eine Prop-Firm-Voreinstellung, falls dies für Ihre Handelssituation zutreffend ist

4. Aktivieren Sie die gewünschten Automatisierungsfunktionen (Breakeven, Trailing, partieller TP)

5. Konfigurieren Sie Sitzungsfilter, wenn zeitliche Beschränkungen erforderlich sind

6. Richten Sie Optionen für den Stealth-Modus ein, falls dies für Ihre Broker-Konfiguration erforderlich ist

7. Konfigurieren Sie die Anzeigepräferenzen für visuelle Blöcke

8. Legen Sie Hotkey-Zuweisungen fest, falls gewünscht





**Tägliche Nutzung:**

1. Verwenden Sie die visuellen Linien und die Bedienfeldoberfläche wie in der kostenlosen Version

2. Überwachen Sie die Risikoschutz-Statusanzeigen auf dem Bedienfeld

3. Beobachten Sie automatisierte Funktionen in Aktion (Breakeven, Trailing, Partial TP)

4. Regelmäßige Überprüfung des Status des Schutzsystems

5. Exportieren Sie bei Bedarf das Handelsjournal zur Analyse

6. Regelmäßige Überprüfung des Leistungsstatistik-Panels

7. Einstellungen je nach Handelsleistung und Anforderungen anpassen





### Use Cases





Diese erweiterte Version ist geeignet für:

- Professionelle Händler, die ein automatisiertes Handelsmanagementsystem suchen

- Teilnehmer von Eigenhandelsunternehmen, die Compliance-Tools benötigen

- Händler, die automatisierte Risikoabsicherungssysteme benötigen

- Benutzer, die Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen automatisieren möchten

- Händler, die spezifische Anforderungen von Handelsunternehmen erfüllen müssen

- Anwender, die umfassende Handelsanalysen und Berichtsfunktionen wünschen

- Händler, die den Stealth-Modus für bestimmte Broker-Konfigurationen bevorzugen

- Professionelle Trader, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten





### Wichtige Hinweise





Alle Automatisierungsfunktionen erfordern eine ordnungsgemäße Konfiguration, um wie vorgesehen zu funktionieren. Risikoschutzfunktionen helfen bei der Risikoverwaltung, bieten aber keine Garantie gegen Verluste. Die Voreinstellungen für Prop-Firmen basieren auf allgemein bekannten Anforderungen, müssen aber möglicherweise für bestimmte Situationen angepasst werden. Die Funktionalität des Stealth-Modus hängt von den Fähigkeiten des Brokers und den Auftragsausführungsmethoden ab. Das Handelsjournal und die Statistiken werden nur aus den von diesem Expert Advisor eröffneten Geschäften berechnet.





Benutzer sollten alle Funktionen vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen. Dieses Dienstprogramm unterstützt das Handelsmanagement, generiert aber keine Handelssignale. Automatisierte Funktionen werden auf der Grundlage der konfigurierten Parameter und Marktbedingungen ausgeführt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle automatisierten Funktionen zu verstehen und zu überwachen. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Frühere Leistungen oder Statistiken sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.





Das Dienstprogramm funktioniert, wenn der Markt geschlossen ist, so dass Einstellungen und Parameteranpassungen auch außerhalb der Marktzeiten möglich sind. SL/TP-Linien können angepasst und positioniert werden, auch wenn der Markt nicht geöffnet ist.





### Informationen zum Upgrade





Benutzer der kostenlosen Version können auf die PRO-Version upgraden, um Zugang zu erweiterten Funktionen zu erhalten. Die kostenlose Version ermöglicht es den Benutzern, die Benutzeroberfläche zu testen und die grundlegenden Funktionen zu verstehen, bevor sie ein Upgrade durchführen. Alle Funktionen der kostenlosen Version sind auch in der PRO-Version enthalten, ohne dass Funktionen entfernt werden.





### System-Kompatibilität





Das Programm ist mit den aktuellen Versionen der MetaTrader 4-Plattform kompatibel. Es funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 4 unterstützen. Das Utility unterstützt alle Währungspaare und Handelsinstrumente, die in MetaTrader 4 verfügbar sind. Alle Chart-Zeitrahmen werden unterstützt. Das Dienstprogramm ändert keine MetaTrader 4-Plattformdateien und erfordert keine besonderen Berechtigungen.





---





**Ende der Beschreibung**





*Diese Beschreibung entspricht den MQL5 Marktregeln Teil IV - Abschnitt Produkte. Alle Aussagen sind sachlich und beschreiben die tatsächliche Produktfunktionalität. Es werden keine Ansprüche in Bezug auf Handelsleistung, Rentabilität oder Handelsergebnisse erhoben.



