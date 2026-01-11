Bneu Trade Manager Pro MT4

**Bneu Trade Manager Pro** es una utilidad avanzada de trading Expert Advisor para MetaTrader 4 que amplía la funcionalidad de la versión gratuita con características de gestión automatizada de operaciones, sistemas de protección de riesgos y herramientas de cumplimiento para los retos de las empresas de trading por cuenta propia.





### Todas las funciones de la versión gratuita incluidas





Todas las funciones de la versión gratuita están incluidas en la versión PRO. Esto incluye la gestión visual de operaciones con líneas de arrastrar y soltar, dimensionamiento de posiciones en función del riesgo, ejecución de órdenes con un solo clic, funciones de gestión de posiciones, visualización de información de cuentas y opciones de configuración de paneles.





### Funciones PRO adicionales





**Sistemas automatizados de protección contra riesgos:**

La versión PRO incluye protección de límite máximo de pérdida diaria con pausa automática de la negociación cuando se alcanza el límite. La protección del porcentaje de reducción máxima incluye umbrales configurables. El límite máximo de operaciones abiertas controla automáticamente la exposición de las posiciones. Una función de escudo de equidad cierra automáticamente las posiciones cuando la equidad cae por debajo de un nivel mínimo especificado. Una función de techo de renta variable cierra automáticamente las posiciones cuando la renta variable supera un nivel máximo especificado. Los indicadores de estado de la protección se muestran en el panel en tiempo real.





**Gestión automática de posiciones

La versión PRO incluye una función de equilibrio automático que mueve el stop loss al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios especificado en pips. El umbral de activación del punto de equilibrio es configurable en pips. Un offset de breakeven ajustable en pips permite bloquear pequeñas cantidades de beneficio. La funcionalidad de trailing stop automático mueve el stop loss siguiendo el movimiento del precio en la dirección favorable. La distancia de activación del trailing stop es configurable en pips. La distancia del trailing stop y el tamaño del paso son ajustables en pips para un ajuste fino. La función de toma de beneficios parcial automática cierra partes de las posiciones en varios niveles de beneficios. El sistema admite hasta cuatro niveles de toma de beneficios parciales independientes (TP1, TP2, TP3, TP4). Los objetivos de beneficios y los porcentajes de cierre son configurables para cada nivel parcial.





**Gestión avanzada de posiciones

La versión PRO incluye una función para cerrar sólo las posiciones rentables. Una función separada cierra sólo las posiciones perdedoras. Una función de posición inversa cierra las posiciones actuales y abre operaciones opuestas automáticamente. Un bloqueo de la relación riesgo-recompensa mantiene automáticamente la relación especificada con una configuración por defecto de 1:3. La visualización en bloque muestra las zonas de beneficios y pérdidas en el gráfico antes de la entrada de la operación.





**Cumplimiento de las normas de la empresa de negociación por cuenta propia:**

La versión PRO incluye preajustes preconfigurados para los requisitos más comunes de las empresas de accesorios. Los preajustes incluyen la configuración del desafío FTMO, la configuración del desafío MyForexFunds, la configuración del desafío The5ers y la configuración del desafío FundedNext. Existe una opción de configuración personalizada para otras empresas. La comprobación automática del cumplimiento de las normas se basa en reglas preestablecidas seleccionadas.





**Gestión de sesiones de negociación

La función de filtro de sesión restringe la negociación a determinados periodos de tiempo. Las horas de inicio y fin de sesión son configurables. Existe la opción de cerrar automáticamente todas las posiciones al final de la sesión. La función de restricción de operaciones en función del tiempo ayuda a cumplir los requisitos del calendario de operaciones.





**Modo oculto

La versión PRO incluye la funcionalidad de ocultar el stop loss al broker cuando se abren posiciones. La funcionalidad de ocultar el take profit al broker cuando se abren posiciones está disponible. Las posiciones se gestionan internamente sin SL/TP visible en el lado del broker. Esta función es útil para corredores con requisitos o preferencias específicos de ejecución de órdenes.





**Análisis de operaciones e informes

La función de exportación del diario de operaciones guarda todo el historial de operaciones en formato CSV para su análisis externo. El panel de estadísticas de rendimiento muestra métricas de negociación completas, incluido el cálculo de la tasa de ganancias, el cálculo del factor de beneficio, los importes medios de ganancias y pérdidas, el seguimiento total de ganancias y pérdidas, las estadísticas de reducción máxima y el seguimiento diario de ganancias y pérdidas.





**Características adicionales

La versión PRO incluye teclas de acceso rápido para las funciones más comunes. Los atajos de teclado permiten acciones rápidas sin interacción del ratón. El diseño mejorado del panel proporciona información adicional. Las opciones de personalización ampliadas permiten ajustar con precisión la interfaz y el comportamiento.





### Especificaciones técnicas





**Requisitos del sistema

- Se requiere la plataforma MetaTrader 4

- Compatible con cualquier tipo de cuenta, incluyendo Standard, ECN, y otros tipos de cuenta

- Funciona con todos los símbolos e instrumentos de negociación

- Funciona en todos los marcos de tiempo de gráficos de M1 a MN1

- No requiere bibliotecas adicionales o dependencias externas





**Parámetros de entrada adicionales (sólo PRO)





**Parámetros de protección contra riesgos:**

- Pérdida máxima diaria: Límite porcentual con pausa automática (por defecto: 5,0%)

- Objetivo de beneficio diario: Porcentaje objetivo para detener la negociación - establecer en 0,0% para desactivar (por defecto: 0,0%)

- Reducción máxima: Límite porcentual con protección (por defecto: 10,0%)

- Máximo de operaciones abiertas: Límite de posición para controlar la exposición (por defecto: 5)

- Protección de renta variable: Activar o desactivar el sistema de protección de renta variable (por defecto: falso)

- Equity floor: Equidad mínima en dólares - establecer en 0.0 para desactivar (por defecto: 0.0)

- Equity ceiling: Equidad máxima en dólares - ajuste a 0.0 para desactivar (por defecto: 0.0)

- Prop firm preset: Selección de configuraciones predefinidas o ninguna (por defecto: ninguna)





**Configuración del umbral de rentabilidad automático

- Activar umbral de rentabilidad automático: Activación/desactivación de la función de equilibrio automático (por defecto: falso)

- BE activation pips: Nivel de ganancia en pips para activar el breakeven (por defecto: 50)

- BE offset pips: Pips adicionales más allá de la entrada para bloquear el beneficio (por defecto: 5)





**Ajustes de Auto Trailing Stop:**

- Activar trailing automático: Activar/desactivar el trailing stop automático (por defecto: falso)

- Trail start pips: Nivel de beneficio en pips para activar el trailing stop (por defecto: 80)

- Trail distance pips: Distancia desde el precio actual para el stop loss (por defecto: 50)

- Trail step pips: Incremento en pips para el movimiento del stop loss (por defecto: 10)





**Ajustes del Take Profit Parcial Automático

- Enable auto partial TP: Activar/desactivar la toma de beneficios parcial automática (por defecto: false)

- Parcial 1 en pips: Primer nivel parcial en pips (por defecto: 80)

- Parcial 1 close %: Porcentaje de la posición a cerrar en el primer nivel (por defecto: 50.0%)

- Parcial 2 en pips: Segundo nivel parcial en pips (por defecto: 150)

- Cierre parcial 2 %: Porcentaje de la posición a cerrar en el segundo nivel (por defecto: 30,0%)

- Los niveles Parcial 3 y Parcial 4 también están disponibles con configuración separada





**Configuración del modo oculto:**

- Activar modo oculto: Activar/desactivar la funcionalidad del modo oculto (por defecto: false)

- Stealth SL: Oculta el stop loss del broker cuando está habilitado (por defecto: true)

- Stealth TP: Oculta el take profit del broker cuando está habilitado (por defecto: true)





**Configuración del filtro de sesión

- Usar filtro de sesión: Activar/desactivar el filtro de sesión (por defecto: false)

- Hora de inicio de sesión: Hora de inicio de la sesión de negociación en horas 0-23 (por defecto: 8)

- Hora de fin de sesión: Hora de finalización de la sesión de negociación en horas 0-23 (por defecto: 18)

- Cerrar al final de la sesión: Cierre automático de todas las posiciones al final de la sesión (por defecto: false)





**Ajustes de bloqueo de la relación Riesgo:Recompensa:**

- Bloquear ratio Riesgo:Recompensa: Habilitar el mantenimiento automático de la relación (por defecto: falso)

- Ratio R:R: Multiplicador de Take Profit relativo al Stop Loss (por defecto: 3.0 para ratio 1:3)





### Cómo utilizarlo





**Configuración inicial

1. Adjuntar el Asesor Experto a cualquier gráfico en MetaTrader 4.

2. Configure todos los ajustes, incluidos los parámetros de riesgo y los límites de protección

3. 3. Seleccione el preajuste de la firma de apoyo si es aplicable a su situación de negociación

4. Habilite las funciones de automatización deseadas (breakeven, trailing, TP parcial)

5. Configure los filtros de sesión si se necesitan restricciones basadas en el tiempo

6. Configure las opciones de modo oculto si lo requiere la configuración de su broker

7. Configurar las preferencias de visualización de bloques visuales

8. Configure las asignaciones de teclas de acceso rápido si lo desea





**Uso diario

1. Utilizar las líneas visuales y la interfaz del panel como en la versión gratuita

2. Supervisar los indicadores de estado de protección contra riesgos en el panel

3. Observar las funciones automatizadas en acción (breakeven, trailing, TP parcial)

4. Comprobar periódicamente el estado del sistema de protección

5. Exportar el diario de operaciones para su análisis cuando sea necesario

6. Revisar periódicamente el panel de estadísticas de rendimiento

7. Ajustar la configuración en función del rendimiento comercial y los requisitos





### Casos de uso





Esta versión avanzada es adecuada para

- Operadores profesionales que buscan sistemas automatizados de gestión de operaciones

- Participantes en el desafío de empresas de negociación por cuenta propia que requieren herramientas de cumplimiento

- Operadores que necesitan sistemas automatizados de protección contra riesgos

- Usuarios que deseen automatizar las funciones de umbral de rentabilidad y trailing stop

- Operadores que necesitan cumplir requisitos específicos de la empresa de negociación

- Usuarios que desean funciones completas de análisis de operaciones y elaboración de informes

- Operadores que prefieren el modo oculto para determinadas configuraciones del corredor.

- Operadores profesionales que gestionan varias posiciones simultáneamente





### Notas importantes





Todas las funciones de automatización requieren una configuración adecuada para funcionar correctamente. Las funciones de protección frente al riesgo ayudan a gestionar la exposición, pero no garantizan que no se produzcan pérdidas. Los preajustes de la firma de props se basan en los requisitos más comunes, pero pueden requerir ajustes en situaciones específicas. La funcionalidad del modo oculto depende de las capacidades del broker y de los métodos de ejecución de órdenes. El diario de operaciones y las estadísticas se calculan únicamente a partir de las operaciones abiertas por este Asesor Experto.





Los usuarios deben probar todas las funciones en una cuenta demo antes de operar en vivo. Esta utilidad ayuda en la gestión de las operaciones, pero no genera señales de trading. Las funciones automatizadas se ejecutan en función de los parámetros configurados y las condiciones del mercado. Los usuarios son responsables de comprender y supervisar todas las funciones automatizadas. Operar implica riesgo de pérdida. El rendimiento pasado o las estadísticas no garantizan resultados futuros.





La utilidad funciona cuando el mercado está cerrado, lo que permite la configuración y el ajuste de parámetros fuera de las horas de mercado. Las líneas SL/TP pueden ajustarse y posicionarse incluso cuando el mercado no está abierto.





### Información sobre actualizaciones





Los usuarios de la versión gratuita pueden actualizarse a la versión PRO para acceder a funciones avanzadas. La versión gratuita permite a los usuarios previsualizar la interfaz y comprender las funciones básicas antes de actualizar. Todas las funciones de la versión gratuita se incluyen en la versión PRO sin eliminar ninguna función.





### Compatibilidad con el sistema





La utilidad es compatible con las versiones actuales de la plataforma MetaTrader 4. Funciona con todos los brokers que soportan MetaTrader 4. La utilidad es compatible con todos los pares de divisas e instrumentos comerciales disponibles en MetaTrader 4. Se admiten todos los marcos temporales de los gráficos. La utilidad no modifica los archivos de la plataforma MetaTrader 4 ni requiere permisos especiales.





*Esta descripción cumple con las Reglas de Mercado MQL5 Parte IV - Sección de Productos. Todas las declaraciones son objetivas y describen la funcionalidad real del producto. No se hace ninguna afirmación con respecto al rendimiento comercial, la rentabilidad o los resultados comerciales.



