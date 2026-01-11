AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Expert Advisor professionnel pour le trading de l’Or (XAUUSD), conçu pour une constance à long terme et un contrôle strict du risque

Il ne reste que quelques copies à prix réduit — une fois épuisées, le prix sera immédiatement augmenté à $299.99.

LIVE SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile


AI Aurum Pivot est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’Or (XAUUSD), avec un objectif clair : constance à long terme, drawdown contrôlé et gestion du risque de niveau professionnel.

  • Ce n’est pas un EA de martingale.
  • Ce n’est pas un système de grid ou de recovery.
  • Et ce n’est pas un produit à « 90–99 % de taux de réussite » destiné à impressionner sur le court terme.

AI Aurum Pivot a été développé avec une approche professionnelle :

pertes contrôlées, trades de qualité et performance durable dans le temps.


Concept de trading principal : Breakout de Pivot Confirmé (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot repose sur une stratégie de breakout de pivot confirmé.

L’EA ne prédit pas les sommets ou les creux et n’entre pas sur le marché de manière impulsive.

Sa logique d’exécution est simple et disciplinée :

  • Le système identifie d’abord les Pivot High et Pivot Low confirmés

  • Ce n’est qu’après la formation claire de la structure de marché que l’EA envisage un trade

  • Les trades sont exécutés via des ordres en attente, et non par des entrées au marché aléatoires

Cette approche permet de :

  • Réduire le bruit et l’exposition aux marchés en range

  • Éviter les breakouts faibles ou prématurés

  • Entrer uniquement lorsque le marché montre une intention directionnelle claire


Ce que fait réellement l’« IA » (clarification importante)

L’IA de AI Aurum Pivot NE génère PAS de signaux de trading.

La logique de trading est déterministe et fixe.

L’IA agit comme un filtre de qualité et une couche de décision du risque, comparable à un gestionnaire de risque interne.

Avant d’autoriser un trade, l’IA évalue :

  • Les conditions de marché au moment du breakout

  • L’efficacité du ratio risque/rendement (Risk-to-Reward)

  • La solidité structurelle du setup

Si le score de qualité n’atteint pas le seuil requis, le trade est ignoré, même si un breakout de pivot valide est présent.

Différence clé par rapport à la majorité des EA du marché :

  • EA traditionnels : signal = trade

  • AI Aurum Pivot : signal → contrôle de qualité → décision


Pourquoi le taux de réussite est modéré mais le système reste rentable

AI Aurum Pivot ne cherche pas à maximiser le taux de réussite.

Il se concentre sur une espérance mathématique positive :

  • Taux de réussite typique : 45–55 %

  • Ratio risque/rendement moyen : 1.8–2.0 ou plus

Cela signifie :

  • Une perte est limitée à -1R

  • Un trade gagnant rapporte souvent +2R ou davantage

Même avec un taux de réussite modéré, le système reste rentable sur le long terme grâce à une gestion disciplinée du risque et à une structure de rendement favorable.

C’est la logique utilisée par les traders professionnels, et non par des systèmes de jeu de hasard destinés au retail.


Gestion du risque et compatibilité Prop Firm

La gestion du risque est le fondement de AI Aurum Pivot.

Caractéristiques clés :

  • Stop Loss défini dès l’entrée

  • Aucun élargissement du stop

  • Pas de grid ni d’empilement de positions

  • Aucune logique de martingale

  • Aucun trade émotionnel de récupération

En conséquence :

  • Le drawdown reste contrôlé

  • La courbe de capital est fluide et cohérente

  • Le système est bien aligné avec les règles des Prop Firms, y compris les limites de drawdown journalier et maximal


Pourquoi AI Aurum Pivot est optimisé pour l’Or (XAUUSD)

L’or est connu pour :

  • Sa forte volatilité

  • Ses pics soudains et faux breakouts

  • L’élargissement du spread en conditions instables

AI Aurum Pivot ne cherche pas à trader chaque mouvement de l’or.

Il :

  • Filtre la volatilité de faible qualité

  • Trade uniquement des breakouts structurellement propres

  • Privilégie la qualité plutôt que la fréquence des trades

Pour cette raison, l’EA offre les meilleures performances sur des unités de temps élevées, en particulier D1, où la structure du marché est plus claire et le bruit réduit.


Configuration recommandée pour l’Or (XAUUSD)

  • Symbole : XAUUSD

  • Unité de temps : D1 (Daily)

  • Paramètres : utiliser les paramètres par défaut

Étapes d’installation :

  1. Ouvrir un graphique XAUUSD

  2. Passer l’unité de temps en D1

  3. Attacher AI Aurum Pivot

  4. Activer l’Algo Trading

Aucune optimisation complexe n’est requise.


Configuration du risque (paramètre le plus important)

AI Aurum Pivot prend en charge le mode Risque en Pourcentage et le mode Lot Fixe.

Recommandé : mode Risque en Pourcentage

  • Ajuste automatiquement la taille de position en fonction du solde du compte

  • Maintient une exposition au risque cohérente dans le temps

Valeurs suggérées :

  • Comptes Prop Firm : 0.25 % – 0.75 % par trade

  • Comptes personnels : 0.5 % – 1.0 % par trade

Cette approche garantit un contrôle du risque stable lorsque le compte augmente ou diminue.

Mode Lot Fixe

  • Adapté uniquement aux tests ou aux utilisateurs expérimentés

  • Non recommandé pour les Prop Firms en raison d’un scaling du risque inégal


Recommandations d’exploitation

  • Un EA par compte

  • Un seul graphique (XAUUSD D1)

  • Éviter les changements fréquents de paramètres

  • Utiliser un VPS pour une exécution ininterrompue


Avertissement sur les risques

Le trading du Forex et des CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

AI Aurum Pivot est un outil de trading, pas une garantie de profit.

Les conditions de marché peuvent changer et des pertes sont possibles.

Utilisez toujours une gestion du risque appropriée et ne tradez jamais avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.


