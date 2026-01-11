AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot —— 专为长期稳定性与严格风险控制打造的专业黄金（XAUUSD）交易 EA

仅剩少量优惠拷贝——售罄后价格将立即上调至 $299.99

LIVE SIGNAL： https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile


AI Aurum Pivot 是一款全自动化 Expert Advisor专为黄金（XAUUSD）交易而设计，核心目标是长期稳定性、可控回撤以及专业级风险管理。

  • 不是马丁格尔 EA。
  • 不是网格或补仓恢复系统。
  • 不是为了短期炫耀而打造的“90–99% 胜率”产品。

AI Aurum Pivot 以专业交易理念开发：

可控亏损、优质交易、长期可持续表现。


核心交易理念：确认型枢轴突破（Confirmed Pivot Breakout）

AI Aurum Pivot 基于确认型枢轴突破策略。

EA 不预测顶部或底部，也不会冲动入场。

其执行逻辑简洁且高度纪律化：

  • 系统首先识别已确认的 Pivot High 与 Pivot Low

  • 仅在市场结构清晰形成后才考虑交易

  • 通过挂单执行交易，而非随机市价进场

该方法有助于：

  • 降低噪音与震荡行情暴露

  • 避免弱势或过早的突破

  • 仅在市场明确展现方向意图时入场


“AI” 实际在做什么（重要说明）

AI Aurum Pivot 中的 AI 并不生成交易信号。

交易逻辑本身是确定性且固定的

AI 作为质量过滤器与风险决策层，类似于内部风险经理。

在允许任何交易之前，AI 会评估：

  • 突破发生时的市场环境

  • 风险回报效率（Risk-to-Reward）

  • 交易结构强度

若质量评分未达到设定阈值，即使存在有效的枢轴突破，交易也会被跳过

这与市场上多数 EA 有本质区别：

  • 传统 EA：信号 = 交易

  • AI Aurum Pivot：信号 → 质量检查 → 决策


为什么胜率适中但系统仍能盈利

AI Aurum Pivot 不追求极高胜率

它专注于正向期望值

  • 典型胜率：45–55%

  • 平均风险回报比：1.8–2.0 或更高

这意味着：

  • 单笔亏损被限制在 -1R

  • 盈利交易通常可获得 +2R 或以上

即使胜率适中，系统也能凭借严格的风险控制与有利的回报结构，在长期保持盈利。

这是专业交易者所采用的逻辑，而非散户式赌博系统。


风险管理与 Prop Firm 兼容性

风险管理是 AI Aurum Pivot 的基石。

主要特征：

  • 入场即设定止损

  • 不扩大止损

  • 无网格、无加仓

  • 无马丁格尔逻辑

  • 无情绪化“回本”交易

因此：

  • 回撤保持可控

  • 资金曲线平滑且合理

  • 与 Prop Firm 规则高度匹配，包括日内与最大回撤限制


为什么 AI Aurum Pivot 专为黄金（XAUUSD）优化

黄金具有以下特点：

  • 高波动性

  • 突发性行情与假突破

  • 不稳定时期点差扩大

AI Aurum Pivot 不会试图捕捉黄金的每一次波动

相反，它：

  • 过滤低质量波动

  • 仅交易结构清晰的突破

  • 重质量、轻频率

因此，该 EA 在高周期（尤其是 D1）表现最佳，此时市场结构更清晰、噪音更少。


黄金（XAUUSD）推荐设置

  • 交易品种： XAUUSD

  • 时间周期： D1（日线）

  • 参数设置： 使用默认参数

安装步骤：

  1. 打开 XAUUSD 图表

  2. 切换至 D1 周期

  3. 加载 AI Aurum Pivot

  4. 启用 Algo Trading

无需复杂优化。


风险配置（最重要的设置）

AI Aurum Pivot 支持 风险百分比（Risk Percentage）固定手数（Fixed Lot） 两种模式。

推荐：风险百分比模式

  • 根据账户余额自动调整仓位

  • 长期保持一致的风险暴露

建议数值：

  • Prop Firm 账户：0.25% – 0.75% / 笔

  • 个人账户：0.5% – 1.0% / 笔

该方式可在账户增长或回撤时保持稳定的风险控制。

固定手数模式（Fixed Lot）

  • 仅适用于测试或经验丰富的用户

  • 不建议用于 Prop Firm（风险缩放不均衡）


使用建议

  • 一个账户仅运行一个 EA

  • 仅使用一个图表（XAUUSD D1）

  • 避免频繁更改参数

  • 建议使用 VPS 以确保稳定运行


风险提示

外汇与 CFD 交易具有高风险，并不适合所有投资者。

历史业绩不代表未来结果。AI Aurum Pivot 是交易工具，而非盈利保证。

市场环境可能变化，亏损始终存在。

请务必进行合理的风险管理，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。


