Prime Gold DCA Algo
- Experten
- Nguyen Khac Diep
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam
Am besten mit XAUUSD - bitte beachten Sie, dass DCA eine Strategie mit hohem Risiko ist
Bitte finden Sie Ihre beste Einstellung mit dem Backtest, bevor Sie mit einem echten Konto handeln!
Mit Standardeinstellung:
- Einlage: 10k
- Lot Handel ab 0.01
- DCA Pip: 1000 (mehr 5 Preis wird einen neuen Handel öffnen)
- Trailing Start: 2
- Nachlaufender Stopp: 1
- Schnell-Langsam-Signal: 24-52-18
Beachte:
- Am besten mit Spread max < 25
- Zeitrahmen: M1
- Wichtig: Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf
Unterstützung: Whatsapp +84879118113
E-Mail: admin@primecapitalvn. com