Prime Gold DCA Algo

Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam

Am besten mit XAUUSD - bitte beachten Sie, dass DCA eine Strategie mit hohem Risiko ist


Bitte finden Sie Ihre beste Einstellung mit dem Backtest, bevor Sie mit einem echten Konto handeln!

Mit Standardeinstellung:

- Einlage: 10k

- Lot Handel ab 0.01

- DCA Pip: 1000 (mehr 5 Preis wird einen neuen Handel öffnen)

- Trailing Start: 2

- Nachlaufender Stopp: 1

- Schnell-Langsam-Signal: 24-52-18


Beachte:

- Am besten mit Spread max < 25

- Zeitrahmen: M1

- Wichtig: Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Unterstützung: Whatsapp +84879118113

E-Mail: admin@primecapitalvn. com


