Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Gold Liquidity Sweep EA Eric John Peter Meissner Experts

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA è un Expert Advisor sviluppato specificamente per operare su XAUUSD (Oro) sul timeframe M3. Utilizza una strategia basata sulle sessioni e sui sweep di liquidità durante le sessioni asiatica, Londra e New York. L’EA monitora massimi e minimi recenti (livelli pivot). Quando il prezzo supera un livello pivot durante una sessione attiva, una posizione viene aperta automaticamente nella direzione di inversione pre