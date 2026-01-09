Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Expert Advisor professionale per Silver (XAGUSD)

Progettato per il trading di sessione ad alte prestazioni sul timeframe M3

📈 Panoramica

XAG Session Scalper PRO è un Expert Advisor di livello professionale, sviluppato specificamente per Silver (XAGUSD) e ottimizzato per il trading di sessione sul timeframe M3.

La strategia si basa sul comportamento istituzionale del mercato, combinando orari di sessione precisi, apertura simultanea di più posizioni (scaling) e un sistema Multi Take-Profit, con l’obiettivo di ottenere profitti intraday costanti mantenendo il rischio sotto controllo.

Non è un sistema sovraccarico, ma una logica chiara, strutturata e sostenibile.

🧠 Logica principale della strategia

  • Trading esclusivamente durante le sessioni ad alta liquidità (Asia, Londra, New York)

  • Apertura di più posizioni contemporaneamente, non un solo trade

  • Struttura di Stop-Loss fissa e logica

  • Tre obiettivi Take-Profit indipendenti (TP1 / TP2 / TP3)

  • Break-Even automatico dopo la realizzazione di profitti parziali

  • Nessun Martingale

  • Nessun Grid

  • Nessuna mediazione pericolosa

Il risultato è una strategia robusta, trasparente e pensata per il lungo periodo.

⚙️ Caratteristiche principali

Ingresso multi-posizione
L’EA apre 3 o più posizioni simultaneamente, invece di una sola.

Sistema Multi Take-Profit

  • TP1: presa di profitto rapida

  • TP2: presa di profitto + Break-Even automatico

  • TP3: lascia correre le operazioni vincenti

Trading basato sulle sessioni
Le operazioni vengono aperte solo quando sono presenti volume e volatilità reali.

Gestione del rischio rigorosa

  • Stop-Loss fisso

  • Drawdown controllato

  • Nessuna sovraesposizione

Completamente automatizzato

  • Nessun intervento manuale richiesto

  • Ottimizzato per Strategy Tester e trading reale

📊 Risultati dei Backtest (Strategy Tester)

Basato sui backtest forniti (vedi screenshot):

  • Profit Factor: circa 3.0 fino a oltre 22.0 (a seconda del periodo)

  • Win Rate: circa 57% – 88%

  • Drawdown controllato: circa 28% – 44%

  • Sharpe Ratio: superiore a 1.0

  • Crescita costante dell’equity

  • Performance chiaramente superiore alla media del mercato

Questi risultati collocano l’EA ben al di sopra della media, soprattutto nel session scalping su Silver (XAGUSD).

🥈 Strumento e Timeframe

  • Strumento: XAGUSD (Silver)

  • Timeframe consigliato: M3

  • Mercato: Forex / Metalli

👤 A chi è adatto questo EA?

✔ Trader orientati al session scalping professionale
✔ Utenti che preferiscono più posizioni simultanee
✔ Trader che cercano una vera gestione del rischio, non gioco d’azzardo
✔ Chi desidera tradare Silver (XAGUSD) in modo strutturato

⚠️ Note importanti

  • I risultati dipendono dalle condizioni del broker (spread, esecuzione)

  • È fortemente consigliato un broker a basso spread per XAGUSD

  • Testare sempre prima su conto demo prima dell’uso in reale

⭐ Conclusione

XAG Session Scalper PRO non è un EA qualunque.
È un sistema di trading professionale per Silver, progettato per trader che comprendono le sessioni, la liquidità e il controllo del rischio.

Se stai cercando un Expert Advisor potente, stabile e chiaramente sopra la media per XAGUSD, questo EA soddisfa pienamente queste aspettative.


