Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 14.0
- Attivazioni: 5
Expert Advisor professionale per Silver (XAGUSD)
Progettato per il trading di sessione ad alte prestazioni sul timeframe M3
📈 Panoramica
XAG Session Scalper PRO è un Expert Advisor di livello professionale, sviluppato specificamente per Silver (XAGUSD) e ottimizzato per il trading di sessione sul timeframe M3.
La strategia si basa sul comportamento istituzionale del mercato, combinando orari di sessione precisi, apertura simultanea di più posizioni (scaling) e un sistema Multi Take-Profit, con l’obiettivo di ottenere profitti intraday costanti mantenendo il rischio sotto controllo.
Non è un sistema sovraccarico, ma una logica chiara, strutturata e sostenibile.
🧠 Logica principale della strategia
Trading esclusivamente durante le sessioni ad alta liquidità (Asia, Londra, New York)
Apertura di più posizioni contemporaneamente, non un solo trade
Struttura di Stop-Loss fissa e logica
Tre obiettivi Take-Profit indipendenti (TP1 / TP2 / TP3)
Break-Even automatico dopo la realizzazione di profitti parziali
Nessun Martingale
Nessun Grid
Nessuna mediazione pericolosa
Il risultato è una strategia robusta, trasparente e pensata per il lungo periodo.
⚙️ Caratteristiche principali
✅ Ingresso multi-posizione
L’EA apre 3 o più posizioni simultaneamente, invece di una sola.
✅ Sistema Multi Take-Profit
TP1: presa di profitto rapida
TP2: presa di profitto + Break-Even automatico
TP3: lascia correre le operazioni vincenti
✅ Trading basato sulle sessioni
Le operazioni vengono aperte solo quando sono presenti volume e volatilità reali.
✅ Gestione del rischio rigorosa
Stop-Loss fisso
Drawdown controllato
Nessuna sovraesposizione
✅ Completamente automatizzato
Nessun intervento manuale richiesto
Ottimizzato per Strategy Tester e trading reale
📊 Risultati dei Backtest (Strategy Tester)
Basato sui backtest forniti (vedi screenshot):
Profit Factor: circa 3.0 fino a oltre 22.0 (a seconda del periodo)
Win Rate: circa 57% – 88%
Drawdown controllato: circa 28% – 44%
Sharpe Ratio: superiore a 1.0
Crescita costante dell’equity
Performance chiaramente superiore alla media del mercato
Questi risultati collocano l’EA ben al di sopra della media, soprattutto nel session scalping su Silver (XAGUSD).
🥈 Strumento e Timeframe
Strumento: XAGUSD (Silver)
Timeframe consigliato: M3
Mercato: Forex / Metalli
👤 A chi è adatto questo EA?
✔ Trader orientati al session scalping professionale
✔ Utenti che preferiscono più posizioni simultanee
✔ Trader che cercano una vera gestione del rischio, non gioco d’azzardo
✔ Chi desidera tradare Silver (XAGUSD) in modo strutturato
⚠️ Note importanti
I risultati dipendono dalle condizioni del broker (spread, esecuzione)
È fortemente consigliato un broker a basso spread per XAGUSD
Testare sempre prima su conto demo prima dell’uso in reale
⭐ Conclusione
XAG Session Scalper PRO non è un EA qualunque.
È un sistema di trading professionale per Silver, progettato per trader che comprendono le sessioni, la liquidità e il controllo del rischio.
Se stai cercando un Expert Advisor potente, stabile e chiaramente sopra la media per XAGUSD, questo EA soddisfa pienamente queste aspettative.