Silver（XAGUSD）専用 プロフェッショナル自動売買EA

M3時間足に最適化された高性能セッショントレーディングEA

📈 概要

XAG Session Scalper PRO は、Silver（XAGUSD） 専用に開発されたプロフェッショナルレベルの自動売買EAで、

M3（3分足）におけるセッショントレーディングに最適化されています。

本EAは 機関投資家レベルの市場行動 に基づき、

正確なセッション時間、複数ポジション同時エントリー（スケーリング）、

マルチ・テイクプロフィット構造 を組み合わせることで、

リスクを管理しながら安定したデイトレード収益を目指します。

無駄なロジックは排除し、明確で持続可能な戦略のみを実装しています。

🧠 戦略のコアロジック

高流動性セッションのみで取引 （アジア / ロンドン / ニューヨーク）

単一ポジションではなく複数ポジションを同時に保有

論理的で固定された ストップロス構造

3段階の独立したテイクプロフィット（TP1 / TP2 / TP3）

一部利確後の 自動ブレークイーブン（BE）

マーチンゲールなし

グリッドなし

危険なナンピンなし

結果として、透明性が高く、長期的に使用可能な取引ロジックとなっています。

⚙️ 主な特徴

✅ マルチポジション・エントリー

1回のシグナルで 3ポジション以上を同時にエントリー。

✅ マルチ・テイクプロフィットシステム

TP1： 早期利益確定

TP2： 利益確定＋自動ブレークイーブン

TP3： 大きな値動きを最大限活用

✅ セッションベース戦略

出来高とボラティリティがある時間帯のみ取引。

✅ 厳格なリスク管理

固定ストップロス

管理されたドローダウン

過剰リスクなし

✅ 完全自動化

手動操作不要

ストラテジーテスターおよび実運用に最適化

📊 バックテスト結果（Strategy Tester）

添付されたバックテスト結果（スクリーンショット参照）に基づく実績：

プロフィットファクター： 約 3.0 ～ 22.0以上 （期間により変動）

勝率： 約 57% ～ 88%

管理されたドローダウン： 約 28% ～ 44%

シャープレシオ： 1.0以上

安定したエクイティカーブ

市場平均を大きく上回るパフォーマンス

これらの結果は、Silver（XAGUSD）のセッション・スキャルピングEAとして明確に平均以上であることを示しています。

🥈 対象銘柄・時間足

取引銘柄： XAGUSD（シルバー）

推奨時間足： M3

市場： Forex / 貴金属

👤 このEAに適している方

✔ 本格的なセッション・スキャルピングを行いたい方

✔ 複数ポジション戦略を好むトレーダー

✔ ギャンブルではなく 本物のリスク管理を重視する方

✔ Silver（XAGUSD）を体系的に取引したい方

⚠️ 注意事項

実際の結果はブローカー条件（スプレッド、約定速度）に依存します

XAGUSDの低スプレッドブローカー を強く推奨します

実運用前に必ず デモ口座でテストしてください

⭐ 総評

XAG Session Scalper PRO は単なるEAではありません。

これは、セッション・流動性・リスク管理を理解したトレーダーのために設計された

プロフェッショナルなシルバー自動売買システムです。

平均以上のパフォーマンスを持つXAGUSD向けEAを探している方にとって、

本EAは非常に有力な選択肢となるでしょう。