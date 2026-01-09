Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 14.0
- アクティベーション: 5
Silver（XAGUSD）専用 プロフェッショナル自動売買EA
M3時間足に最適化された高性能セッショントレーディングEA
📈 概要
XAG Session Scalper PRO は、Silver（XAGUSD） 専用に開発されたプロフェッショナルレベルの自動売買EAで、
M3（3分足）におけるセッショントレーディングに最適化されています。
本EAは 機関投資家レベルの市場行動 に基づき、
正確なセッション時間、複数ポジション同時エントリー（スケーリング）、
マルチ・テイクプロフィット構造 を組み合わせることで、
リスクを管理しながら安定したデイトレード収益を目指します。
無駄なロジックは排除し、明確で持続可能な戦略のみを実装しています。
🧠 戦略のコアロジック
-
高流動性セッションのみで取引（アジア / ロンドン / ニューヨーク）
-
単一ポジションではなく複数ポジションを同時に保有
-
論理的で固定された ストップロス構造
-
3段階の独立したテイクプロフィット（TP1 / TP2 / TP3）
-
一部利確後の 自動ブレークイーブン（BE）
-
マーチンゲールなし
-
グリッドなし
-
危険なナンピンなし
結果として、透明性が高く、長期的に使用可能な取引ロジックとなっています。
⚙️ 主な特徴
✅ マルチポジション・エントリー
1回のシグナルで 3ポジション以上を同時にエントリー。
✅ マルチ・テイクプロフィットシステム
-
TP1： 早期利益確定
-
TP2： 利益確定＋自動ブレークイーブン
-
TP3： 大きな値動きを最大限活用
✅ セッションベース戦略
出来高とボラティリティがある時間帯のみ取引。
✅ 厳格なリスク管理
-
固定ストップロス
-
管理されたドローダウン
-
過剰リスクなし
✅ 完全自動化
-
手動操作不要
-
ストラテジーテスターおよび実運用に最適化
📊 バックテスト結果（Strategy Tester）
添付されたバックテスト結果（スクリーンショット参照）に基づく実績：
-
プロフィットファクター： 約 3.0 ～ 22.0以上（期間により変動）
-
勝率： 約 57% ～ 88%
-
管理されたドローダウン： 約 28% ～ 44%
-
シャープレシオ： 1.0以上
-
安定したエクイティカーブ
-
市場平均を大きく上回るパフォーマンス
これらの結果は、Silver（XAGUSD）のセッション・スキャルピングEAとして明確に平均以上であることを示しています。
🥈 対象銘柄・時間足
-
取引銘柄： XAGUSD（シルバー）
-
推奨時間足： M3
-
市場： Forex / 貴金属
👤 このEAに適している方
✔ 本格的なセッション・スキャルピングを行いたい方
✔ 複数ポジション戦略を好むトレーダー
✔ ギャンブルではなく 本物のリスク管理を重視する方
✔ Silver（XAGUSD）を体系的に取引したい方
⚠️ 注意事項
-
実際の結果はブローカー条件（スプレッド、約定速度）に依存します
-
XAGUSDの低スプレッドブローカーを強く推奨します
-
実運用前に必ず デモ口座でテストしてください
⭐ 総評
XAG Session Scalper PRO は単なるEAではありません。
これは、セッション・流動性・リスク管理を理解したトレーダーのために設計された
プロフェッショナルなシルバー自動売買システムです。
平均以上のパフォーマンスを持つXAGUSD向けEAを探している方にとって、
本EAは非常に有力な選択肢となるでしょう。