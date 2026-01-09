Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Silver（XAGUSD）専用 プロフェッショナル自動売買EA

M3時間足に最適化された高性能セッショントレーディングEA

📈 概要

XAG Session Scalper PRO は、Silver（XAGUSD） 専用に開発されたプロフェッショナルレベルの自動売買EAで、
M3（3分足）におけるセッショントレーディングに最適化されています。

本EAは 機関投資家レベルの市場行動 に基づき、
正確なセッション時間、複数ポジション同時エントリー（スケーリング）
マルチ・テイクプロフィット構造 を組み合わせることで、
リスクを管理しながら安定したデイトレード収益を目指します。

無駄なロジックは排除し、明確で持続可能な戦略のみを実装しています。

🧠 戦略のコアロジック

  • 高流動性セッションのみで取引（アジア / ロンドン / ニューヨーク）

  • 単一ポジションではなく複数ポジションを同時に保有

  • 論理的で固定された ストップロス構造

  • 3段階の独立したテイクプロフィット（TP1 / TP2 / TP3）

  • 一部利確後の 自動ブレークイーブン（BE）

  • マーチンゲールなし

  • グリッドなし

  • 危険なナンピンなし

結果として、透明性が高く、長期的に使用可能な取引ロジックとなっています。

⚙️ 主な特徴

マルチポジション・エントリー
1回のシグナルで 3ポジション以上を同時にエントリー

マルチ・テイクプロフィットシステム

  • TP1： 早期利益確定

  • TP2： 利益確定＋自動ブレークイーブン

  • TP3： 大きな値動きを最大限活用

セッションベース戦略
出来高とボラティリティがある時間帯のみ取引。

厳格なリスク管理

  • 固定ストップロス

  • 管理されたドローダウン

  • 過剰リスクなし

完全自動化

  • 手動操作不要

  • ストラテジーテスターおよび実運用に最適化

📊 バックテスト結果（Strategy Tester）

添付されたバックテスト結果（スクリーンショット参照）に基づく実績：

  • プロフィットファクター：3.0 ～ 22.0以上（期間により変動）

  • 勝率：57% ～ 88%

  • 管理されたドローダウン：28% ～ 44%

  • シャープレシオ： 1.0以上

  • 安定したエクイティカーブ

  • 市場平均を大きく上回るパフォーマンス

これらの結果は、Silver（XAGUSD）のセッション・スキャルピングEAとして明確に平均以上であることを示しています。

🥈 対象銘柄・時間足

  • 取引銘柄： XAGUSD（シルバー）

  • 推奨時間足： M3

  • 市場： Forex / 貴金属

👤 このEAに適している方

本格的なセッション・スキャルピングを行いたい方
複数ポジション戦略を好むトレーダー
✔ ギャンブルではなく 本物のリスク管理を重視する方
Silver（XAGUSD）を体系的に取引したい方

⚠️ 注意事項

  • 実際の結果はブローカー条件（スプレッド、約定速度）に依存します

  • XAGUSDの低スプレッドブローカーを強く推奨します

  • 実運用前に必ず デモ口座でテストしてください

⭐ 総評

XAG Session Scalper PRO は単なるEAではありません。
これは、セッション・流動性・リスク管理を理解したトレーダーのために設計された
プロフェッショナルなシルバー自動売買システムです。

平均以上のパフォーマンスを持つXAGUSD向けEAを探している方にとって、
本EAは非常に有力な選択肢となるでしょう。


