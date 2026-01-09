Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor

M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır

📈 Genel Bakış

XAG Session Scalper PRO, özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır.

Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması,
aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve
çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir.
Amaç, riski kontrol altında tutarken istikrarlı günlük kazançlar elde etmektir.

Bu EA karmaşık değil; net, disiplinli ve sürdürülebilir bir mantık sunar.

🧠 Stratejinin Temel Mantığı

  • Sadece yüksek likiditeli seanslarda işlem yapar (Asya, Londra, New York)

  • Tek pozisyon yerine aynı anda birden fazla pozisyon açar

  • Mantıklı ve sabit Stop-Loss yapısı

  • Üç bağımsız Take-Profit seviyesi (TP1 / TP2 / TP3)

  • Kısmi kâr alındıktan sonra otomatik Break-Even

  • Martingale yok

  • Grid yok

  • Tehlikeli ortalama alma yok

Sonuç: Sağlam, şeffaf ve uzun vadeye uygun bir trading sistemi.

⚙️ Temel Özellikler

Çoklu Pozisyon Girişi
EA, tek işlem yerine aynı anda 3 veya daha fazla pozisyon açar.

Multi Take-Profit Sistemi

  • TP1: Hızlı kâr kilitleme

  • TP2: Kâr + otomatik Break-Even

  • TP3: Güçlü hareketlerde maksimum kazanç

Seans Bazlı Ticaret
Sadece hacim ve volatilitenin gerçekten olduğu zamanlarda işlem açar.

Sıkı Risk Yönetimi

  • Sabit Stop-Loss

  • Kontrol altında drawdown

  • Aşırı risk yok

Tam Otomatik

  • Manuel müdahale gerekmez

  • Strategy Tester ve canlı trading için optimize edilmiştir

📊 Backtest Sonuçları (Strategy Tester)

Paylaşılan backtest sonuçlarına göre (ekran görüntülerine bakınız):

  • Profit Factor: yaklaşık 3.0 – 22.0+ (test dönemine bağlı)

  • Kazanma Oranı: yaklaşık %57 – %88

  • Kontrollü Drawdown: yaklaşık %28 – %44

  • Sharpe Oranı: 1.0’ın üzerinde

  • Düzenli equity büyümesi

  • Piyasa ortalamasının belirgin şekilde üzerinde performans

Bu veriler, EA’yı özellikle Silver (XAGUSD) seans scalping alanında ortalamanın açıkça üstüne koymaktadır.

🥈 Enstrüman & Zaman Dilimi

  • Enstrüman: XAGUSD (Silver)

  • Önerilen Timeframe: M3

  • Piyasa: Forex / Metaller

👤 Bu EA Kimler İçin Uygun?

Profesyonel seans scalping yapmak isteyen traderlar
Aynı anda birden fazla pozisyon kullanmayı tercih edenler
✔ Kumar değil, gerçek risk yönetimi isteyenler
Silver (XAGUSD) işlemlerini sistemli yapmak isteyen herkes

⚠️ Önemli Uyarılar

  • Sonuçlar broker koşullarına bağlıdır (spread, emir iletimi)

  • XAGUSD için düşük spreadli broker şiddetle tavsiye edilir

  • Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta test ediniz

⭐ Sonuç

XAG Session Scalper PRO, sıradan bir EA değildir.
Seansları, likiditeyi ve riski anlayan traderlar için geliştirilmiş
profesyonel bir Silver trading sistemidir.

Eğer XAGUSD için güçlü, stabil ve ortalamanın üzerinde performans sunan bir Expert Advisor arıyorsanız, bu EA beklentilerinizi karşılayacaktır.


