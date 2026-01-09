Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor

M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır

📈 Genel Bakış

XAG Session Scalper PRO, özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır.

Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması,

aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve

çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir.

Amaç, riski kontrol altında tutarken istikrarlı günlük kazançlar elde etmektir.

Bu EA karmaşık değil; net, disiplinli ve sürdürülebilir bir mantık sunar.

🧠 Stratejinin Temel Mantığı

Sadece yüksek likiditeli seanslarda işlem yapar (Asya, Londra, New York)

Tek pozisyon yerine aynı anda birden fazla pozisyon açar

Mantıklı ve sabit Stop-Loss yapısı

Üç bağımsız Take-Profit seviyesi (TP1 / TP2 / TP3)

Kısmi kâr alındıktan sonra otomatik Break-Even

Martingale yok

Grid yok

Tehlikeli ortalama alma yok

Sonuç: Sağlam, şeffaf ve uzun vadeye uygun bir trading sistemi.

⚙️ Temel Özellikler

✅ Çoklu Pozisyon Girişi

EA, tek işlem yerine aynı anda 3 veya daha fazla pozisyon açar.

✅ Multi Take-Profit Sistemi

TP1: Hızlı kâr kilitleme

TP2: Kâr + otomatik Break-Even

TP3: Güçlü hareketlerde maksimum kazanç

✅ Seans Bazlı Ticaret

Sadece hacim ve volatilitenin gerçekten olduğu zamanlarda işlem açar.

✅ Sıkı Risk Yönetimi

Sabit Stop-Loss

Kontrol altında drawdown

Aşırı risk yok

✅ Tam Otomatik

Manuel müdahale gerekmez

Strategy Tester ve canlı trading için optimize edilmiştir

📊 Backtest Sonuçları (Strategy Tester)

Paylaşılan backtest sonuçlarına göre (ekran görüntülerine bakınız):

Profit Factor: yaklaşık 3.0 – 22.0+ (test dönemine bağlı)

Kazanma Oranı: yaklaşık %57 – %88

Kontrollü Drawdown: yaklaşık %28 – %44

Sharpe Oranı: 1.0’ın üzerinde

Düzenli equity büyümesi

Piyasa ortalamasının belirgin şekilde üzerinde performans

Bu veriler, EA’yı özellikle Silver (XAGUSD) seans scalping alanında ortalamanın açıkça üstüne koymaktadır.

🥈 Enstrüman & Zaman Dilimi

Enstrüman: XAGUSD (Silver)

Önerilen Timeframe: M3

Piyasa: Forex / Metaller

👤 Bu EA Kimler İçin Uygun?

✔ Profesyonel seans scalping yapmak isteyen traderlar

✔ Aynı anda birden fazla pozisyon kullanmayı tercih edenler

✔ Kumar değil, gerçek risk yönetimi isteyenler

✔ Silver (XAGUSD) işlemlerini sistemli yapmak isteyen herkes

⚠️ Önemli Uyarılar

Sonuçlar broker koşullarına bağlıdır (spread, emir iletimi)

XAGUSD için düşük spreadli broker şiddetle tavsiye edilir

Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta test ediniz

⭐ Sonuç

XAG Session Scalper PRO, sıradan bir EA değildir.

Seansları, likiditeyi ve riski anlayan traderlar için geliştirilmiş

profesyonel bir Silver trading sistemidir.

Eğer XAGUSD için güçlü, stabil ve ortalamanın üzerinde performans sunan bir Expert Advisor arıyorsanız, bu EA beklentilerinizi karşılayacaktır.