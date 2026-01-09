Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Expert Advisor professionnel pour le Silver (XAGUSD)

Conçu pour le trading de sessions haute performance sur le timeframe M3

📈 Présentation

XAG Session Scalper PRO est un Expert Advisor de niveau professionnel, spécialement développé pour le Silver (XAGUSD) et optimisé pour le trading par sessions sur le timeframe M3.

La stratégie repose sur le comportement institutionnel du marché, en combinant des horaires de sessions précis, l’ouverture simultanée de plusieurs positions (scaling) et un système multi Take-Profit, afin de générer des profits intraday réguliers tout en maintenant un risque maîtrisé.

Il ne s’agit pas d’un système surchargé, mais d’une logique claire, structurée et durable.

🧠 Logique principale de la stratégie

Trading uniquement pendant les sessions à forte liquidité (Asie, Londres, New York)

Plusieurs positions ouvertes simultanément , et non un seul trade

Structure de Stop-Loss fixe et logique

Trois objectifs Take-Profit indépendants (TP1 / TP2 / TP3)

Break-Even automatique après la prise de profits partiels

Aucun Martingale

Aucun Grid

Aucun moyennage dangereux

Le résultat est une stratégie robuste, transparente et conçue pour le long terme.

⚙️ Fonctionnalités principales

✅ Entrée multi-positions

L’EA ouvre 3 positions ou plus en même temps, au lieu d’un seul ordre.

✅ Système Multi Take-Profit

TP1 : sécurisation rapide des gains

TP2 : sécurisation des gains + Break-Even automatique

TP3 : laisser courir les trades gagnants

✅ Trading basé sur les sessions

Les trades sont exécutés uniquement lorsque le volume et la volatilité sont présents.

✅ Gestion stricte du risque

Stop-Loss fixe

Drawdown contrôlé

Aucune surexposition

✅ Entièrement automatisé

Aucune intervention manuelle requise

Optimisé pour le Strategy Tester et le trading en conditions réelles

📊 Résultats des backtests (Strategy Tester)

Basé sur les backtests fournis (voir captures d’écran) :

Profit Factor : environ 3.0 jusqu’à plus de 22.0 (selon la période)

Taux de réussite : environ 57 % – 88 %

Drawdown contrôlé : environ 28 % – 44 %

Ratio de Sharpe : supérieur à 1.0

Croissance régulière de l’equity

Performance clairement supérieure à la moyenne du marché

Ces résultats positionnent cet EA nettement au-dessus de la moyenne, en particulier pour le scalping de sessions sur le Silver (XAGUSD).

🥈 Instrument & Timeframe

Instrument : XAGUSD (Silver)

Timeframe recommandé : M3

Marché : Forex / Métaux

👤 À qui s’adresse cet EA ?

✔ Traders axés sur le scalping de sessions professionnel

✔ Utilisateurs préférant plusieurs positions simultanées

✔ Traders recherchant une véritable gestion du risque, et non du hasard

✔ Toute personne souhaitant trader le Silver (XAGUSD) de manière structurée

⚠️ Informations importantes

Les résultats dépendent des conditions du broker (spread, exécution)

Un broker à faible spread pour XAGUSD est fortement recommandé

Toujours tester sur compte démo avant une utilisation en réel

⭐ Conclusion

XAG Session Scalper PRO n’est pas un EA ordinaire.

C’est un système de trading professionnel pour le Silver, conçu pour les traders qui comprennent les sessions, la liquidité et le contrôle du risque.

Si vous recherchez un Expert Advisor performant, stable et clairement au-dessus de la moyenne pour XAGUSD, cet EA répond pleinement à ces exigences.