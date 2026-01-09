Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3.

A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado, combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits, com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle.

Não é um sistema sobrecarregado, mas sim uma lógica clara, estruturada e sustentável.

🧠 Lógica principal da estratégia

  • Opera exclusivamente durante sessões de alta liquidez (Ásia, Londres, Nova York)

  • Abre múltiplas posições ao mesmo tempo, e não apenas uma

  • Estrutura de Stop Loss fixa e lógica

  • Três alvos independentes de Take Profit (TP1 / TP2 / TP3)

  • Break-Even automático após a realização de lucros parciais

  • Sem Martingale

  • Sem Grid

  • Sem médias perigosas

O resultado é uma estratégia robusta, transparente e preparada para o longo prazo.

⚙️ Principais funcionalidades

Entrada com múltiplas posições
O EA abre 3 ou mais posições simultaneamente, em vez de apenas uma operação.

Sistema Multi-Take-Profit

  • TP1: garante lucro rapidamente

  • TP2: garante lucro + Break-Even automático

  • TP3: deixa os trades vencedores correrem

Trading baseado em sessões
Opera apenas quando há volume e volatilidade reais no mercado.

Gestão de risco rigorosa

  • Stop Loss fixo

  • Drawdown controlado

  • Sem sobreexposição

Totalmente automatizado

  • Não requer intervenção manual

  • Otimizado para Strategy Tester e trading ao vivo

📊 Resultados de Backtest (Strategy Tester)

Com base nos backtests fornecidos (ver screenshots):

  • Profit Factor: aproximadamente 3.0 até mais de 22.0 (dependendo do período)

  • Taxa de acerto: aproximadamente 57% – 88%

  • Drawdown controlado: aproximadamente 28% – 44%

  • Sharpe Ratio: acima de 1.0

  • Crescimento consistente do equity

  • Performance claramente acima da média do mercado

Esses resultados posicionam o EA bem acima da média, especialmente para scalping por sessões em Silver (XAGUSD).

🥈 Instrumento e Timeframe

  • Instrumento: XAGUSD (Silver)

  • Timeframe recomendado: M3

  • Mercado: Forex / Metais

👤 Para quem este EA é indicado?

✔ Traders focados em scalping profissional por sessões
✔ Usuários que preferem múltiplas posições simultâneas
✔ Traders que buscam gestão de risco real, não apostas
✔ Qualquer pessoa que queira operar Silver (XAGUSD) de forma estruturada

⚠️ Avisos importantes

  • Os resultados dependem das condições do broker (spread, execução)

  • Recomenda-se fortemente um broker com baixo spread para XAGUSD

  • Sempre teste primeiro em conta demo antes de operar em conta real

⭐ Conclusão

XAG Session Scalper PRO não é um EA comum.
É um sistema profissional de trading para Silver, criado para traders que entendem sessões, liquidez e controle de risco.

Se você procura um Expert Advisor poderoso, estável e claramente acima da média para XAGUSD, este EA entrega exatamente isso.


Mais do autor
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M3. Ele utiliza uma estratégia baseada em sessões e varredura de liquidez durante as sessões Asiática, Londres e Nova York. O EA monitora máximos e mínimos recentes (níveis pivot). Quando o preço ultrapassa um nível pivot durante uma sessão ativa, uma posição é automaticamente aberta na direção de reversão prevista. O gerencia
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário