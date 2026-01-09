Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 14.0
- Ativações: 5
XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3.
A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado, combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits, com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle.
Não é um sistema sobrecarregado, mas sim uma lógica clara, estruturada e sustentável.
🧠 Lógica principal da estratégia
-
Opera exclusivamente durante sessões de alta liquidez (Ásia, Londres, Nova York)
-
Abre múltiplas posições ao mesmo tempo, e não apenas uma
-
Estrutura de Stop Loss fixa e lógica
-
Três alvos independentes de Take Profit (TP1 / TP2 / TP3)
-
Break-Even automático após a realização de lucros parciais
-
Sem Martingale
-
Sem Grid
-
Sem médias perigosas
O resultado é uma estratégia robusta, transparente e preparada para o longo prazo.
⚙️ Principais funcionalidades
✅ Entrada com múltiplas posições
O EA abre 3 ou mais posições simultaneamente, em vez de apenas uma operação.
✅ Sistema Multi-Take-Profit
-
TP1: garante lucro rapidamente
-
TP2: garante lucro + Break-Even automático
-
TP3: deixa os trades vencedores correrem
✅ Trading baseado em sessões
Opera apenas quando há volume e volatilidade reais no mercado.
✅ Gestão de risco rigorosa
-
Stop Loss fixo
-
Drawdown controlado
-
Sem sobreexposição
✅ Totalmente automatizado
-
Não requer intervenção manual
-
Otimizado para Strategy Tester e trading ao vivo
📊 Resultados de Backtest (Strategy Tester)
Com base nos backtests fornecidos (ver screenshots):
-
Profit Factor: aproximadamente 3.0 até mais de 22.0 (dependendo do período)
-
Taxa de acerto: aproximadamente 57% – 88%
-
Drawdown controlado: aproximadamente 28% – 44%
-
Sharpe Ratio: acima de 1.0
-
Crescimento consistente do equity
-
Performance claramente acima da média do mercado
Esses resultados posicionam o EA bem acima da média, especialmente para scalping por sessões em Silver (XAGUSD).
🥈 Instrumento e Timeframe
-
Instrumento: XAGUSD (Silver)
-
Timeframe recomendado: M3
-
Mercado: Forex / Metais
👤 Para quem este EA é indicado?
✔ Traders focados em scalping profissional por sessões
✔ Usuários que preferem múltiplas posições simultâneas
✔ Traders que buscam gestão de risco real, não apostas
✔ Qualquer pessoa que queira operar Silver (XAGUSD) de forma estruturada
⚠️ Avisos importantes
-
Os resultados dependem das condições do broker (spread, execução)
-
Recomenda-se fortemente um broker com baixo spread para XAGUSD
-
Sempre teste primeiro em conta demo antes de operar em conta real
⭐ Conclusão
XAG Session Scalper PRO não é um EA comum.
É um sistema profissional de trading para Silver, criado para traders que entendem sessões, liquidez e controle de risco.
Se você procura um Expert Advisor poderoso, estável e claramente acima da média para XAGUSD, este EA entrega exatamente isso.