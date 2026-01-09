Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3.

A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado, combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits, com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle.

Não é um sistema sobrecarregado, mas sim uma lógica clara, estruturada e sustentável.

🧠 Lógica principal da estratégia

Opera exclusivamente durante sessões de alta liquidez (Ásia, Londres, Nova York)

Abre múltiplas posições ao mesmo tempo , e não apenas uma

Estrutura de Stop Loss fixa e lógica

Três alvos independentes de Take Profit (TP1 / TP2 / TP3)

Break-Even automático após a realização de lucros parciais

Sem Martingale

Sem Grid

Sem médias perigosas

O resultado é uma estratégia robusta, transparente e preparada para o longo prazo.

⚙️ Principais funcionalidades

✅ Entrada com múltiplas posições

O EA abre 3 ou mais posições simultaneamente, em vez de apenas uma operação.

✅ Sistema Multi-Take-Profit

TP1: garante lucro rapidamente

TP2: garante lucro + Break-Even automático

TP3: deixa os trades vencedores correrem

✅ Trading baseado em sessões

Opera apenas quando há volume e volatilidade reais no mercado.

✅ Gestão de risco rigorosa

Stop Loss fixo

Drawdown controlado

Sem sobreexposição

✅ Totalmente automatizado

Não requer intervenção manual

Otimizado para Strategy Tester e trading ao vivo

📊 Resultados de Backtest (Strategy Tester)

Com base nos backtests fornecidos (ver screenshots):

Profit Factor: aproximadamente 3.0 até mais de 22.0 (dependendo do período)

Taxa de acerto: aproximadamente 57% – 88%

Drawdown controlado: aproximadamente 28% – 44%

Sharpe Ratio: acima de 1.0

Crescimento consistente do equity

Performance claramente acima da média do mercado

Esses resultados posicionam o EA bem acima da média, especialmente para scalping por sessões em Silver (XAGUSD).

🥈 Instrumento e Timeframe

Instrumento: XAGUSD (Silver)

Timeframe recomendado: M3

Mercado: Forex / Metais

👤 Para quem este EA é indicado?

✔ Traders focados em scalping profissional por sessões

✔ Usuários que preferem múltiplas posições simultâneas

✔ Traders que buscam gestão de risco real, não apostas

✔ Qualquer pessoa que queira operar Silver (XAGUSD) de forma estruturada

⚠️ Avisos importantes

Os resultados dependem das condições do broker (spread, execução)

Recomenda-se fortemente um broker com baixo spread para XAGUSD

Sempre teste primeiro em conta demo antes de operar em conta real

⭐ Conclusão

XAG Session Scalper PRO não é um EA comum.

É um sistema profissional de trading para Silver, criado para traders que entendem sessões, liquidez e controle de risco.

Se você procura um Expert Advisor poderoso, estável e claramente acima da média para XAGUSD, este EA entrega exatamente isso.