Market Golden Goose

Markt Golden Goose EA

MGG ist ein Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die konsistente Leistung, intelligentes Risikomanagement und vollautomatischen Handel auf MetaTrader 5 suchen.

Der EA wurde mit dem Schwerpunkt auf Robustheit und Kontrolle entwickelt und verwendet eine Kombination aus fortschrittlicher Logik, präzisen Marktdaten und Volatilitätsfiltern, um sichere und effiziente Trades zu ermöglichen.

🎯 EA-Ziel

Qualitativ hochwertige Einstiege auf der Grundlage objektiver und wiederholbarer Regeln, die die emotionale Einmischung reduzieren und die Chancen bei Trends und Mikrobewegungen des Marktes maximieren.

Der EA ist so konzipiert, dass er auch auf kleinen Konten läuft, indem er keine Marting Gale verwendet und nur ein Raster und eine intelligente Hedge-Strategie einsetzt, um die Position so schnell wie möglich wieder auf einen guten Durchschnittspreis zurückzuführen.

🧠 Wie der EA funktioniert

(EA-Name) kombiniert:

📌 Trendidentifikations-Algorithmus

📌 RSI-Marktrichtungsfilter

📌 Automatisches Risikomanagement

📌 Break-even-, Partial- und Trailing-Stop-Module

📌 Zeit- und High-Spread-Filter

Die Strategie vermeidet den Handel in Zeiten geringer Liquidität und zielt darauf ab, präzise Bewegungen auf der Grundlage realer Volatilität und struktureller Preisbedingungen zu erfassen.

⚙️ Hauptmerkmale

✔️ Vollständig automatisiert

✔️ Vollständige Parameteranpassung

✔️ Funktioniert auf Real- und Demokonten

✔️ Verwendet keine Martingale- oder risikoreichen Methoden

✔️ Geringe CPU- und Speichernutzung

✔️ Visuelles Panel mit Handelsinformationen

✔️ Kompatibel mit jedem Broker und Kontotyp

✔️ Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Aktien, Indizes und Kryptowährungen

💼 Empfohlen für

Anfänger und fortgeschrittene Trader

Diejenigen, die Strategien mit kontrolliertem Risiko automatisieren möchten

Profis, die ihr Portfolio zusätzlich diversifizieren möchten

Jeder, der einen soliden, anpassbaren und zuverlässigen EA benötigt

🔧 Konfigurierbare Parameter

Losgröße und Risiko pro Handel

Stop Loss und Take Profit

Break-even-Einstellungen

Trailing Stop-Einstellungen

Handelsplan

Trend- und Volatilitätsfilter

Einstiegs- und Ausstiegsregeln

Panel-Farben und -Thema

📘 Anforderungen

MetaTrader 5

VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Niedrige Spreads verbessern die Leistung

Schnell ausgeführte Konten bevorzugt

📞 Unterstützung & Updates

Wenn Sie Market Golden Goose kaufen, erhalten Sie:

Lebenslange Updates

Direkte Kundenunterstützung

Anleitung zur Installation und Optimierung

Ich stehe immer zur Verfügung, um bei der Konfiguration, Optimierung und allen Fragen zu helfen.