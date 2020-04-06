Happy Nation EA

Der EA wird zukünftige Updates erhalten, um neue strukturelle Veränderungen im Ökosystem des australischen Dollar-Marktes zu berücksichtigen.

HappyNation EA priorisiert die Kapitalerhaltung durch mehrere Schichten des Schutzes. Der EA enthält zwar eine optionale Positionsskalierungsfunktion für eine verbesserte Erholung, diese ist jedoch vollständig kontrollierbar und kann deaktiviert werden. Alle Risikoparameter sind transparent und anpassbar, meine bevorzugten Eingaben sind im EA enthalten (SETFILES), aber Sie können Ihr maximales Engagement, die Erholungsniveaus und die Drawdown-Grenzen selbst bestimmen. Nichts ist versteckt, nichts läuft wild. MAX Holding ist AKTIVIERT!

STRATEGIE-ÜBERSICHT



Multi-Timeframe-Signalanalyse, optimiert für M30-Charts Erkennt Preisausdehnungen mit hohem Momentum, gefolgt von einer potenziellen Mittelwertumkehr Bestätigt Einstiege mit Hilfe einer proprietären Kerzenstrukturanalyse und der Erkennung von Momentum-Anomalien Intelligente Filterung vermeidet minderwertige Marktbedingungen Eingebautes Adaptive Recovery System für Drawdown-Management





SCHLÜSSEL-FILTER & AUSFÜHRUNGSSCHUTZ

Signal-Erkennung

Signal-Empfindlichkeit: Einstellbare Auslöseschwelle für Volatilitätsbedingungen

Einstiegsbestätigung: Doppelte Bestätigungslogik ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )

Trend-Ausrichtung: Anpassbarer Trendfilter ( TrendPeriod )

Momentum & Volatilität

Momentum-Spitzen: Proprietärer Schwankungsdetektor ( MomentumFactor , MomentumLookback )

Tägliche Range-Kontrolle: Min/Max-Bereichsfilter ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )

Preiszonen-Filter: Logik für die Nähe von Schlüsselzonen ( ZoneLookback , ZoneProximity )

Risiko & Schutz

Spread-Schutz: Filtert Bedingungen mit hoher Spanne ( MaxSpreadPips )

Haltezeitlimit: Automatische Positionsverwaltung für Swaps ( MaxHoldingHours )

Tägliche DD-Obergrenze: Dollar-basierte Verlustbegrenzung ( MaxAllowedDDDollars )

Nachrichten-Sperre: Optionaler Schutz vor wichtigen Nachrichten ( NewsBlockBefore/AfterHours )

Gewinn-Management

Single Trade TP: Individueller Take-Profit ( SingleTP_Pips )

Basket TP: Kombinierter Multi-Trade TP ( BasketTP_Pips )

Jeder-Gewinn-Modus: Optionale sofortige Schließung beim ersten Gewinn

Adaptive Erholung

Intelligente Mittelwertbildung: Intelligente Erholungsabstände ( BaseRecoveryStep )

Adaptive Schritte: Progressive Abstandsskalierung ( RecoveryAdaptFactor )

Wiederherstellungs-Verzögerung: Zeitabstand zwischen den Rettungseinträgen

Los-Skalierung: Optionales Positionswachstum ( ScalingFactor )

Losgrößenbestimmung

Festes Los: Manuell ( BaseLotSize )

Automatisches Los: Gleichgewichtsbasierte dynamische Größenbestimmung ( BalancePerLot )