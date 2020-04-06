Happy Nation EA
- Experten
- Andrijana Radojevic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Preis: 99 $
WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und eine ausführliche Installationsanleitung zu erhalten.
HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert.
Es bietet einen extrem niedrigen Drawdown (1-5%), schnelle Handelszyklen (≈90% innerhalb von 24h geschlossen) und eine strenge Exposure-Kontrolle durch paarspezifische Max Holding Hours.
Backtested ab 2022 mit 99,9% Tick-Modellierungsqualität und speziell für die neuesten Marktbedingungen entwickelt, nicht für veraltetes Verhalten vor 2020.
Die Mindesteinlage beträgt nur $100, funktioniert mit allen Losgrößen und wird regelmäßig aktualisiert, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
-Mindesteinlage: $100 (ich persönlich verwende mindestens $500, weil ich mit allen Paaren handle!)
- Zeitrahmen: M30
- Unterstützte Paare: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
- Strategietyp: 1 Handelsstrategie + Smart Controlled Grid mit Max Holding Time
- Lotgröße: Funktioniert mit allen Lots (0.01+)
- Leverage: 1:30 Minimum
💠 Zyklus: 90% Trades schließen in <24h
🏆 PROP FIRM FRIENDLY!
Vollständig kompatibel ECN/RAW Spread-Konten.
Ich habe es verwendet und getestet auf Brokern : IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial...
Der EA wird zukünftige Updates erhalten, um neue strukturelle Veränderungen im Ökosystem des australischen Dollar-Marktes zu berücksichtigen.
STRATEGIE-ÜBERSICHT
SCHLÜSSEL-FILTER & AUSFÜHRUNGSSCHUTZ
Signal-Erkennung
-
Signal-Empfindlichkeit: Einstellbare Auslöseschwelle für Volatilitätsbedingungen
-
Einstiegsbestätigung: Doppelte Bestätigungslogik ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )
-
Trend-Ausrichtung: Anpassbarer Trendfilter ( TrendPeriod )
Momentum & Volatilität
-
Momentum-Spitzen: Proprietärer Schwankungsdetektor ( MomentumFactor , MomentumLookback )
-
Tägliche Range-Kontrolle: Min/Max-Bereichsfilter ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )
-
Preiszonen-Filter: Logik für die Nähe von Schlüsselzonen ( ZoneLookback , ZoneProximity )
Risiko & Schutz
-
Spread-Schutz: Filtert Bedingungen mit hoher Spanne ( MaxSpreadPips )
-
Haltezeitlimit: Automatische Positionsverwaltung für Swaps ( MaxHoldingHours )
-
Tägliche DD-Obergrenze: Dollar-basierte Verlustbegrenzung ( MaxAllowedDDDollars )
-
Nachrichten-Sperre: Optionaler Schutz vor wichtigen Nachrichten ( NewsBlockBefore/AfterHours )
Gewinn-Management
-
Single Trade TP: Individueller Take-Profit ( SingleTP_Pips )
-
Basket TP: Kombinierter Multi-Trade TP ( BasketTP_Pips )
-
Jeder-Gewinn-Modus: Optionale sofortige Schließung beim ersten Gewinn
Adaptive Erholung
-
Intelligente Mittelwertbildung: Intelligente Erholungsabstände ( BaseRecoveryStep )
-
Adaptive Schritte: Progressive Abstandsskalierung ( RecoveryAdaptFactor )
-
Wiederherstellungs-Verzögerung: Zeitabstand zwischen den Rettungseinträgen
-
Los-Skalierung: Optionales Positionswachstum ( ScalingFactor )
Losgrößenbestimmung
-
Festes Los: Manuell ( BaseLotSize )
-
Automatisches Los: Gleichgewichtsbasierte dynamische Größenbestimmung ( BalancePerLot )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INSTALLATION & UNTERSTÜTZUNG
1. Kopieren Sie `HAPPY NATION EA.ex4` in: MQL4/Experts/
2. Starten Sie MetaTrader 4 neu.
3. Öffnen Sie ein AUD-Paar-Chart (empfohlen M30) und hängen Sie den EA an.
4. Passen Sie die Risikoparameter und Filter an Ihren Broker und Ihr Risikoprofil an.
✔ Volle Unterstützung bei der Installation und Erstkonfiguration
✔ Hilfe bei der Brokerwahl, Symbolauswahl und Risikoeinstellungen
✔ Laufende Verbesserungen mit Fokus auf Stabilität und Drawdown-Kontrolle