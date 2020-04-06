Happy Nation EA

Preis: 99 $

WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und eine ausführliche Installationsanleitung zu erhalten.

SETFILES - HIER HERUNTERLADEN!

HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert.
Es bietet einen extrem niedrigen Drawdown (1-5%), schnelle Handelszyklen (≈90% innerhalb von 24h geschlossen) und eine strenge Exposure-Kontrolle durch paarspezifische Max Holding Hours.
Backtested ab 2022 mit 99,9% Tick-Modellierungsqualität und speziell für die neuesten Marktbedingungen entwickelt, nicht für veraltetes Verhalten vor 2020.
Die Mindesteinlage beträgt nur $100, funktioniert mit allen Losgrößen und wird regelmäßig aktualisiert, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

-Mindesteinlage: $100 (ich persönlich verwende mindestens $500, weil ich mit allen Paaren handle!)
- Zeitrahmen: M30
- Unterstützte Paare: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
- Strategietyp: 1 Handelsstrategie + Smart Controlled Grid mit Max Holding Time
- Lotgröße: Funktioniert mit allen Lots (0.01+)
- Leverage: 1:30 Minimum

💠 Zyklus: 90% Trades schließen in <24h
🏆 PROP FIRM FRIENDLY!

Vollständig kompatibel ECN/RAW Spread-Konten.
Ich habe es verwendet und getestet auf Brokern : IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial...


Der EA wird zukünftige Updates erhalten, um neue strukturelle Veränderungen im Ökosystem des australischen Dollar-Marktes zu berücksichtigen.

HappyNation EA priorisiert die Kapitalerhaltung durch mehrere Schichten des Schutzes. Der EA enthält zwar eine optionale Positionsskalierungsfunktion für eine verbesserte Erholung, diese ist jedoch vollständig kontrollierbar und kann deaktiviert werden. Alle Risikoparameter sind transparent und anpassbar, meine bevorzugten Eingaben sind im EA enthalten (SETFILES), aber Sie können Ihr maximales Engagement, die Erholungsniveaus und die Drawdown-Grenzen selbst bestimmen. Nichts ist versteckt, nichts läuft wild. MAX Holding ist AKTIVIERT!

STRATEGIE-ÜBERSICHT

  • Multi-Timeframe-Signalanalyse, optimiert für M30-Charts
  • Erkennt Preisausdehnungen mit hohem Momentum, gefolgt von einer potenziellen Mittelwertumkehr
  • Bestätigt Einstiege mit Hilfe einer proprietären Kerzenstrukturanalyse und der Erkennung von Momentum-Anomalien
  • Intelligente Filterung vermeidet minderwertige Marktbedingungen
  • Eingebautes Adaptive Recovery System für Drawdown-Management

    • SCHLÜSSEL-FILTER & AUSFÜHRUNGSSCHUTZ

    Signal-Erkennung

    • Signal-Empfindlichkeit: Einstellbare Auslöseschwelle für Volatilitätsbedingungen

    • Einstiegsbestätigung: Doppelte Bestätigungslogik ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )

    • Trend-Ausrichtung: Anpassbarer Trendfilter ( TrendPeriod )

    Momentum & Volatilität

    • Momentum-Spitzen: Proprietärer Schwankungsdetektor ( MomentumFactor , MomentumLookback )

    • Tägliche Range-Kontrolle: Min/Max-Bereichsfilter ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )

    • Preiszonen-Filter: Logik für die Nähe von Schlüsselzonen ( ZoneLookback , ZoneProximity )

    Risiko & Schutz

    • Spread-Schutz: Filtert Bedingungen mit hoher Spanne ( MaxSpreadPips )

    • Haltezeitlimit: Automatische Positionsverwaltung für Swaps ( MaxHoldingHours )

    • Tägliche DD-Obergrenze: Dollar-basierte Verlustbegrenzung ( MaxAllowedDDDollars )

    • Nachrichten-Sperre: Optionaler Schutz vor wichtigen Nachrichten ( NewsBlockBefore/AfterHours )

    Gewinn-Management

    • Single Trade TP: Individueller Take-Profit ( SingleTP_Pips )

    • Basket TP: Kombinierter Multi-Trade TP ( BasketTP_Pips )

    • Jeder-Gewinn-Modus: Optionale sofortige Schließung beim ersten Gewinn

    Adaptive Erholung

    • Intelligente Mittelwertbildung: Intelligente Erholungsabstände ( BaseRecoveryStep )

    • Adaptive Schritte: Progressive Abstandsskalierung ( RecoveryAdaptFactor )

    • Wiederherstellungs-Verzögerung: Zeitabstand zwischen den Rettungseinträgen

    • Los-Skalierung: Optionales Positionswachstum ( ScalingFactor )

    Losgrößenbestimmung

    • Festes Los: Manuell ( BaseLotSize )

    • Automatisches Los: Gleichgewichtsbasierte dynamische Größenbestimmung ( BalancePerLot )


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    INSTALLATION & UNTERSTÜTZUNG

    1. Kopieren Sie `HAPPY NATION EA.ex4` in: MQL4/Experts/

    2. Starten Sie MetaTrader 4 neu.

    3. Öffnen Sie ein AUD-Paar-Chart (empfohlen M30) und hängen Sie den EA an.

    4. Passen Sie die Risikoparameter und Filter an Ihren Broker und Ihr Risikoprofil an.


    Volle Unterstützung bei der Installation und Erstkonfiguration

    Hilfe bei der Brokerwahl, Symbolauswahl und Risikoeinstellungen

    Laufende Verbesserungen mit Fokus auf Stabilität und Drawdown-Kontrolle

