Super hyprid EA
- Experten
- Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
- Version: 1.105
- Aktivierungen: 5
Mit diesem Hybrid-Handelsroboter können Sie eine Strategie oder mehrere Strategien gleichzeitig ausführen. Sie können Grid, Martingale oder Hedging einzeln verwenden oder sie miteinander kombinieren, wie z. B. die integrierte XAUUSD-Voreinstellung, die Grid → Martingale → Hedging nacheinander ausführt.
Erweiterte Funktionen
-
Auto Symbol Detection & Auto Presets
Der EA erkennt automatisch das gehandelte Symbol (10 Hauptpaare + XAUUSD) und wendet die entsprechenden optimierten Einstellungen an.
-
Vollständig anpassbare Strategielogik
Sie können die EA-Einstellungen so anpassen, dass sie praktisch jedem Handelsansatz entsprechen, den Sie benötigen.
-
Automatische Anpassung des Chart-Zeitrahmens
Der EA kann den Chart-Zeitrahmen automatisch entsprechend der gewählten Strategie/des gewählten Profils einstellen.
-
Hybridstrategie-Engine
Enthält drei integrierte Strategien: Grid, Martingale und Hedging - einzeln oder in beliebiger Kombination verwendbar.
-
Drawdown-Schutz
Eingebaute Drawdown-Kontrolle, um das Konto zu schützen und das Risiko zu verwalten.
-
Zeitfilter
Der Handel kann auf bestimmte Stunden/Sessions beschränkt werden, je nach Ihren Präferenzen.
-
Tagesfilter
Der Handel kann an ausgewählten Tagen der Woche aktiviert/deaktiviert werden.
Kompatibilität & Spezifikationen
-
Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker für die unterstützten FX-Paare.
XAUUSDist nur für Exness-Konten optimiert (Pro / Raw Spread / Zero).
-
Unterstützte Symbole:
AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD
-
Zeitrahmen (Periode): Automatisch anpassbar (basierend auf dem ausgewählten Profil/Strategie)
-
Unterstützung des Einzelpositionshandels: Ja
-
Mindest-Einzahlung:
-
500$ für jedes Hauptpaar, 5000$ wenn Sie es mit 10 Hauptpaaren benutzen
-
5.000$ für XAUUSD
-
-
Läuft ohne Vorkonfiguration:
Ja für die 10 FX-Paare und für XAUUSD auf Exness (Sie können die Einstellungen auch manuell anpassen, falls gewünscht).
-
Runs of Invisment:
6-10 % monatlich, wenn Sie es mit 10 Major Pairs verwendet.
