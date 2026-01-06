Super hyprid EA

Mit diesem Hybrid-Handelsroboter können Sie eine Strategie oder mehrere Strategien gleichzeitig ausführen. Sie können Grid, Martingale oder Hedging einzeln verwenden oder sie miteinander kombinieren, wie z. B. die integrierte XAUUSD-Voreinstellung, die Grid → Martingale → Hedging nacheinander ausführt.

Erweiterte Funktionen

  1. Auto Symbol Detection & Auto Presets
    Der EA erkennt automatisch das gehandelte Symbol (10 Hauptpaare + XAUUSD) und wendet die entsprechenden optimierten Einstellungen an.

  2. Vollständig anpassbare Strategielogik
    Sie können die EA-Einstellungen so anpassen, dass sie praktisch jedem Handelsansatz entsprechen, den Sie benötigen.

  3. Automatische Anpassung des Chart-Zeitrahmens
    Der EA kann den Chart-Zeitrahmen automatisch entsprechend der gewählten Strategie/des gewählten Profils einstellen.

  4. Hybridstrategie-Engine
    Enthält drei integrierte Strategien: Grid, Martingale und Hedging - einzeln oder in beliebiger Kombination verwendbar.

  5. Drawdown-Schutz
    Eingebaute Drawdown-Kontrolle, um das Konto zu schützen und das Risiko zu verwalten.

  6. Zeitfilter
    Der Handel kann auf bestimmte Stunden/Sessions beschränkt werden, je nach Ihren Präferenzen.

  7. Tagesfilter
    Der Handel kann an ausgewählten Tagen der Woche aktiviert/deaktiviert werden.

Kompatibilität & Spezifikationen

  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker für die unterstützten FX-Paare.
    XAUUSDist nur für Exness-Konten optimiert (Pro / Raw Spread / Zero).

  • Unterstützte Symbole:
    AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD

  • Zeitrahmen (Periode): Automatisch anpassbar (basierend auf dem ausgewählten Profil/Strategie)

  • Unterstützung des Einzelpositionshandels: Ja

  • Mindest-Einzahlung:

    • 500$ für jedes Hauptpaar, 5000$ wenn Sie es mit 10 Hauptpaaren benutzen

    • 5.000$ für XAUUSD

  • Läuft ohne Vorkonfiguration:
    Ja für die 10 FX-Paare und für XAUUSD auf Exness (Sie können die Einstellungen auch manuell anpassen, falls gewünscht).

  • Runs of Invisment:
    6-10 % monatlich, wenn Sie es mit 10 Major Pairs verwendet.

Auswahl:
101
