Super hyprid EA

Mit diesem Hybrid-Handelsroboter können Sie eine Strategie oder mehrere Strategien gleichzeitig ausführen. Sie können Grid, Martingale oder Hedging einzeln verwenden oder sie miteinander kombinieren, wie z. B. die integrierte XAUUSD-Voreinstellung, die Grid → Martingale → Hedging nacheinander ausführt.

Auto Symbol Detection & Auto Presets

Der EA erkennt automatisch das gehandelte Symbol (10 Hauptpaare + XAUUSD) und wendet die entsprechenden optimierten Einstellungen an.

Vollständig anpassbare Strategielogik

Sie können die EA-Einstellungen so anpassen, dass sie praktisch jedem Handelsansatz entsprechen, den Sie benötigen.

Automatische Anpassung des Chart-Zeitrahmens

Der EA kann den Chart-Zeitrahmen automatisch entsprechend der gewählten Strategie/des gewählten Profils einstellen.

Hybridstrategie-Engine

Enthält drei integrierte Strategien: Grid, Martingale und Hedging - einzeln oder in beliebiger Kombination verwendbar.

Drawdown-Schutz

Eingebaute Drawdown-Kontrolle, um das Konto zu schützen und das Risiko zu verwalten.

Zeitfilter

Der Handel kann auf bestimmte Stunden/Sessions beschränkt werden, je nach Ihren Präferenzen.