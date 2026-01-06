Super hyprid EA

Этот гибридный торговый робот (Hybrid EA) позволяет запускать одну стратегию или несколько стратегий одновременно. Вы можете использовать Grid (сетку), Martingale (мартингейл) или Hedging (хеджирование) по отдельности, либо комбинировать их — например, встроенный пресет для XAUUSD выполняет стратегии последовательно: Grid → Martingale → Hedging.

Расширенные функции

1) Автоопределение символа и автопресеты

EA автоматически определяет торгуемый инструмент (10 основных валютных пар + XAUUSD) и применяет соответствующие оптимизированные настройки.

2) Полностью настраиваемая логика стратегии

Вы можете настроить параметры EA так, чтобы они соответствовали практически любому торговому подходу, который вам нужен.

3) Автоматическая настройка таймфрейма графика

EA может автоматически устанавливать таймфрейм графика в соответствии с выбранной стратегией/профилем.

4) Гибридный стратегический движок

Включает три встроенные стратегии: Grid, Martingale и Hedging — их можно использовать по отдельности или совместно в любой комбинации.

5) Защита по просадке

Встроенный контроль просадки помогает защищать счёт и управлять риском.

6) Фильтр по времени

Торговлю можно ограничить определёнными часами/сессиями по вашему выбору.

7) Фильтр по дням недели

Торговлю можно включать/выключать в выбранные дни недели.

Совместимость и характеристики