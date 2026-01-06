Super hyprid EA
- Asesores Expertos
- Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
- Versión: 1.105
- Activaciones: 5
Este robot de trading híbrido le permite ejecutar una o varias estrategias al mismo tiempo. Puede utilizar Grid, Martingale o Hedging individualmente, o combinarlas entre sí, como el preajuste XAUUSD incorporado, que ejecuta Grid → Martingale → Hedging en secuencia.
Funciones avanzadas
-
Detección automática de símbolos y preajustes automáticos
El EA detecta automáticamente el símbolo negociado (10 pares principales + XAUUSD) y aplica los ajustes optimizados adecuados.
-
Lógica de estrategia totalmente personalizable
Puede personalizar la configuración del EA para que se adapte prácticamente a cualquier enfoque de negociación que necesite.
-
Ajuste automático del marco temporal del gráfico
El EA puede ajustar automáticamente el marco temporal del gráfico según la estrategia/perfil seleccionado.
-
Motor de Estrategia Híbrida
Incluye tres estrategias incorporadas: Grid, Martingale, y Hedging-utilizables individualmente o juntas en cualquier combinación.
-
Drawdown Protection
Control de drawdown incorporado para ayudar a proteger la cuenta y gestionar el riesgo.
-
Filtro horario
Las operaciones pueden restringirse a horas/sesiones específicas según sus preferencias.
-
Filtro diario
La negociación puede activarse o desactivarse en determinados días de la semana.
Compatibilidad y especificaciones
-
Compatibilidad con brokers: Funciona con cualquier broker para los pares FX soportados.
XAUUSDestá optimizado sólo para cuentas Exness (Pro / Raw Spread / Zero).
-
Símbolos soportados:
AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD
-
Marco temporal (periodo): Autoajustable (en función del perfil/estrategia seleccionado)
-
Soporte para operaciones de posición única: Sí
-
Depósito Mínimo:
-
$500 por cada par principal,5000$ si lo utiliza con 10 pares principales
-
5.000$ para XAUUSD
-
-
Ejecuciones Sin Pre-Configuración:
Sí para los 10 pares FX y para XAUUSD en Exness (también puede personalizar manualmente la configuración si lo desea).
-
Runs Of Invisment:
6-10 % Mensual si lo utilizó con 10 Pares Principales.
Amazing Results with the 10 Major Pairs Testing,it gives Very Stable Results