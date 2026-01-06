Super hyprid EA

Este robot de trading híbrido le permite ejecutar una o varias estrategias al mismo tiempo. Puede utilizar Grid, Martingale o Hedging individualmente, o combinarlas entre sí, como el preajuste XAUUSD incorporado, que ejecuta Grid → Martingale → Hedging en secuencia.

Funciones avanzadas

  1. Detección automática de símbolos y preajustes automáticos
    El EA detecta automáticamente el símbolo negociado (10 pares principales + XAUUSD) y aplica los ajustes optimizados adecuados.

  2. Lógica de estrategia totalmente personalizable
    Puede personalizar la configuración del EA para que se adapte prácticamente a cualquier enfoque de negociación que necesite.

  3. Ajuste automático del marco temporal del gráfico
    El EA puede ajustar automáticamente el marco temporal del gráfico según la estrategia/perfil seleccionado.

  4. Motor de Estrategia Híbrida
    Incluye tres estrategias incorporadas: Grid, Martingale, y Hedging-utilizables individualmente o juntas en cualquier combinación.

  5. Drawdown Protection
    Control de drawdown incorporado para ayudar a proteger la cuenta y gestionar el riesgo.

  6. Filtro horario
    Las operaciones pueden restringirse a horas/sesiones específicas según sus preferencias.

  7. Filtro diario
    La negociación puede activarse o desactivarse en determinados días de la semana.

Compatibilidad y especificaciones

  • Compatibilidad con brokers: Funciona con cualquier broker para los pares FX soportados.
    XAUUSDestá optimizado sólo para cuentas Exness (Pro / Raw Spread / Zero).

  • Símbolos soportados:
    AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD

  • Marco temporal (periodo): Autoajustable (en función del perfil/estrategia seleccionado)

  • Soporte para operaciones de posición única:

  • Depósito Mínimo:

    • $500 por cada par principal,5000$ si lo utiliza con 10 pares principales

    • 5.000$ para XAUUSD

  • Ejecuciones Sin Pre-Configuración:
    Sí para los 10 pares FX y para XAUUSD en Exness (también puede personalizar manualmente la configuración si lo desea).

  • Runs Of Invisment:
    6-10 % Mensual si lo utilizó con 10 Pares Principales.

Comentarios 1
E481337
101
E481337 2026.01.06 14:02 
 

Amazing Results with the 10 Major Pairs Testing,it gives Very Stable Results

Filtro:
