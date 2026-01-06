Super hyprid EA
- 专家
- Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
- 版本: 1.105
- 激活: 5
这款混合交易机器人（Hybrid EA）支持同时运行单一策略或多种策略。您可以单独使用 网格（Grid）、马丁格尔（Martingale） 或 对冲（Hedging），也可以将它们组合使用——例如内置的 XAUUSD 预设，会按顺序执行 网格 → 马丁格尔 → 对冲。
高级功能
1) 自动识别交易品种与自动预设参数
EA 会自动识别当前交易品种（10 个主要货币对 + XAUUSD），并自动应用相应的优化设置。
2) 策略逻辑可完全自定义
您可以自定义 EA 的参数设置，以匹配几乎任何您需要的交易方式与策略。
3) 自动调整图表时间周期
EA 可根据所选策略/配置文件自动设置图表的时间周期（Timeframe）。
4) 混合策略引擎
内置三种策略：网格（Grid）、马丁格尔（Martingale）、对冲（Hedging），可单独使用，也可任意组合同时运行。
5) 回撤保护
内置回撤控制功能，用于保护账户并管理风险。
6) 时间过滤
可根据您的偏好，将交易限制在指定的时间段/交易时段内。
7) 交易日过滤
可在一周内选择特定日期启用或禁用交易。
兼容性与规格说明
-
经纪商兼容性： 对于支持的外汇货币对，可在任何经纪商上运行。
XAUUSD 仅针对 Exness 账户优化（Pro / Raw Spread / Zero）。
-
支持的交易品种：
AUDUSD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、XAUUSD
-
时间周期（Period）： 可自动调整（根据所选配置/策略）
-
支持单仓位交易： 是
-
最低入金要求：
-
每个主要货币对：500 美元（若用于 10 个主要货币对组合交易，总建议资金为 5000 美元）
-
XAUUSD：5000 美元
-
-
无需预配置即可运行：
对 10 个外汇货币对以及 Exness 的 XAUUSD 均可直接运行（如有需要也可手动自定义参数）。
-
投资回报范围（预期）：
若用于 10 个主要货币对组合交易，月度目标范围约 6%–10%。
