Strength Oscillator Pro ist ein professioneller Momentum-Oszillator zur Messung von direktionalem Preisdruck mittels prozentualer Stärkeanalyse über ein konfigurierbares Rückblickfenster. Anstatt sich auf herkömmliche begrenzte Oszillatoren zu stützen, wertet er die tatsächliche relative Preisänderung aus, was ihn äußerst effektiv für die Identifizierung von Momentum-Verschiebungen, Trendstärke und Fortsetzungszonen auf allen Märkten und Zeitrahmen macht.

Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und besteht aus drei synchronisierten Komponenten. Das farbige Histogramm stellt die Rohstärke dar: grüne Balken zeigen einen positiven Aufwärtsdruck an, während rote Balken einen negativen Abwärtsdruck anzeigen. Dieses Histogramm reagiert schnell auf Kursbewegungen und ist ideal, um eine frühzeitige Expansion oder Kontraktion des Momentums zu erkennen. Die geglättete Linie wendet die EMA-Filterung auf die Rohdaten an, reduziert das Rauschen und zeigt die vorherrschende Tendenz auf. Die Signallinie, ein zusätzlicher EMA der geglätteten Linie, liefert Timing-Bestätigungen und Crossover-basierte Signale.

Ein zentraler Nullwert dient als Gleichgewichtspunkt zwischen Hausse und Baisse. Eine Stärke oberhalb der Null-Linie spiegelt die Dominanz der Aufwärtsbewegung wider, während eine Stärke unterhalb der Null-Linie die Dominanz der Abwärtsbewegung widerspiegelt. Der integrierte Spike-Schutz verhindert, dass abnormale Kurssprünge den Oszillator verzerren, und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Ausgabe auch unter volatilen Bedingungen. Der MaxBars-Limiter ermöglicht kontrollierte historische Berechnungen zur Leistungsoptimierung, insbesondere auf niedrigeren Zeitrahmen oder bei der Verwendung mehrerer Indikatoren.

Wie zu verwenden

Trend Bias : Handeln Sie in der Richtung der Stärke relativ zur Nulllinie.

Momentum-Bestätigung : Sich ausdehnende Histogrammbalken bestätigen zunehmenden Druck.

Signalüberschneidungen : Das Kreuzen der geglätteten Linie oberhalb der Signallinie begünstigt Käufe; das Kreuzen unterhalb begünstigt Verkäufe.

Einstiegszeitpunkt : Am besten in Kombination mit der Preisaktion, der Struktur oder der Richtung des höheren Zeitrahmens.

EA-Filterung: Ideal als Momentum- oder Trendfilter in automatisierten Systemen.

Strength Oscillator Pro bietet eine saubere, unverfälschte Ansicht der Marktstärke mit Klarheit, Stabilität und Kontrolle auf professionellem Niveau.