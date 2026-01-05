Strength Oscillator Pro es un oscilador de impulso de calidad profesional diseñado para medir la presión direccional del precio mediante un análisis de fuerza basado en porcentajes en una ventana de retroceso configurable. En lugar de basarse en los tradicionales osciladores acotados, evalúa el verdadero cambio de precio relativo, lo que lo hace muy eficaz para identificar los cambios de impulso, la fuerza de la tendencia y las zonas de continuación en todos los mercados y plazos.

El indicador funciona en una ventana independiente y consta de tres componentes sincronizados. El histograma de colores representa la fuerza bruta: las barras verdes indican presión alcista positiva, mientras que las barras rojas indican presión bajista negativa. Este histograma reacciona rápidamente al movimiento de los precios y es ideal para detectar la expansión o contracción temprana del impulso. La línea suavizada aplica un filtrado EMA a los datos de fuerza brutos, reduciendo el ruido y revelando el sesgo direccional dominante. La línea de señal, una EMA adicional de la línea suavizada, proporciona confirmación del momento y señales basadas en cruces.

Un nivel cero central actúa como punto de equilibrio entre las condiciones alcistas y bajistas. La fuerza por encima de cero refleja el dominio alcista, mientras que la fuerza por debajo de cero refleja el dominio bajista. La protección contra picos integrada evita que los saltos anormales de los precios distorsionen el oscilador, garantizando una salida estable y fiable incluso en condiciones volátiles. El limitador MaxBars permite realizar cálculos históricos controlados para optimizar el rendimiento, especialmente en plazos más cortos o cuando se ejecutan varios indicadores.

Cómo utilizarlo

Tendencia : Opere en la dirección de la fuerza relativa a la línea cero.

Confirmación del impulso : La expansión de las barras del histograma confirma el aumento de la presión.

Cruces de señales : El cruce de la línea suavizada por encima de la línea de señal favorece las compras; el cruce por debajo favorece las ventas.

Momento de entrada : La mejor combinación con la acción del precio, la estructura o la dirección del marco temporal superior.

Filtrado de EA: Ideal como filtro de impulso o tendencia en sistemas automatizados.

Strength Oscillator Pro ofrece una visión limpia y sin repintados de la fuerza del mercado con claridad, estabilidad y control de nivel profesional.