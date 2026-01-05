Cosmic Nebula ist ein fortschrittlicher MT4-Momentum- und Trend-State-Oszillator, der den klassischen ADX-Directional-Flow in ein Multi-State-Marktstrukturmodell umwandelt. Durch die Kombination von Richtungsdruck, Triple-EMA (TEMA)-Glättung und gewichtetem Signalvergleich visualisiert er die Marktbedingungen als unterschiedliche "kosmische Phasen" und ermöglicht es Händlern, Trendstärke, Übergänge und Erschöpfung sofort zu erkennen.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster ausgeführt und zeigt vier farbkodierte Histogrammzustände um eine Null-Gleichgewichtslinie an. Jeder Zustand repräsentiert eine spezifische Interaktion zwischen dem internen Momentum(Core Energy) und seinem geglätteten Benchmark(Gravity Wave). Auf diese Weise wird das Rauschen entfernt, während gleichzeitig frühe Informationen über Stärkeverschiebungen und Regimewechsel erhalten bleiben. Optionale Warnungen und akustische Benachrichtigungen signalisieren bedeutsame Übergänge ohne erneutes Malen.

Histogramm-Zustände

Neutronenstern (Aqua) : Starker Aufwärtstrend mit beschleunigender Kraft.

Nebelleuchten (Blau) : Der bullische Druck bleibt bestehen, aber das Momentum stabilisiert sich oder komprimiert sich.

Asteroidenfeld (Violett-Rot) : Bärischer Druck entsteht mit nachlassender Abwärtskraft.

Schwarzes Loch (Magenta): Starkes bärisches Momentum mit zunehmender Anziehungskraft.

Intern bezieht Cosmic Nebula seine Kraft aus ADX +DI / -DI-Differenzen, die durch TEMA-Glättung in Quantenqualität gefiltert und durch ein gewichtetes Gravitationssignal bestätigt werden. Eine wählbare Zeitrahmen-Option ermöglicht die Analyse auf höheren Zeitrahmen, während auf niedrigeren Charts gehandelt wird.

Wie man es benutzt

Trend-Identifikation : Handeln Sie in Richtung eines Neutronensterns oder Schwarzen Lochs.

Fortsetzung vs. Übergang : Nebelglühen und Asteroidenfeld weisen auf Konsolidierungen, Pullbacks oder frühe Umkehrungen hin.

Null-Linien-Bias : Werte über der Null-Linie begünstigen Käufe, Werte unter der Null-Linie begünstigen Verkäufe.

Einstiegszeitpunkt : Kombinieren Sie Zustandsverschiebungen mit Preisaktionen, Strukturen oder Unterstützungen/Widerständen.

Warnungen: Aktivieren Sie Gravitationswarnungen für Zustandsänderungen bei neuen Balken.

Cosmic Nebula ist ideal für Trend-Trader, Momentum-Strategien und EA-Filterung, da es eine klare, unverfälschte Sicht auf die Marktenergie und Richtungsdominanz bietet.