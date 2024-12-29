Spinosaurus

Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen





Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen.





Die Farben können nach Belieben angepasst werden





Geeignet für jeden Zeitrahmen





Vor dem Kauf in der Demo testen





Viel Spaß mit

