Spinosaurus
- Indikatoren
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 29 Dezember 2024
- Aktivierungen: 5
Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen
Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen.
Die Farben können nach Belieben angepasst werden
Geeignet für jeden Zeitrahmen
Vor dem Kauf in der Demo testen
Viel Spaß mit
