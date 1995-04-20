Cosmic Nexus ist ein reines Momentum-Histogramm, das entwickelt wurde, um die dominierende Kraft im Markt mit sofortiger visueller Klarheit zu zeigen. Anstatt schwankende Werte darzustellen, vereinfacht es das Momentum in zwei klare Zustände: Cosmic Ascension (grün), wenn der Aufwärtsdruck dominiert, und Celestial Descent (violett), wenn die Abwärtsenergie die Kontrolle übernimmt. Das macht die Trenderkennung schnell und intuitiv, selbst in volatilen Phasen.

Sie können den Cosmic Nexus als Richtungsfilter, als Trendbestätigungsebene oder als Timing-Hinweis für Momentumverschiebungen verwenden. Ein Farbwechsel auf einem geschlossenen Balken signalisiert eine neue Phase und kann helfen, Ein- oder Ausstiege zu bestätigen. Der Indikator enthält optionale Alarme, die erst nach dem Schließen des Balkens ausgelöst werden, um stabile, nicht nachmalende Signale zu gewährleisten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Indikator mit Ihrer primären Strategie kombinieren - verwenden Sie das Histogramm, um die Richtung zu bestätigen, anstatt eigenständige Trades zu generieren.