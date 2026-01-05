Trend Ripper Oscillator ist ein fortschrittlicher Momentum- und Trenddruck-Indikator, der entwickelt wurde, um starke Marktbewegungen im frühesten Stadium zu erkennen. Er kombiniert die Logik von Power Momentum und Echo Reaction, um den Echtzeit-Kampf zwischen bullischer Kraft und bärischem Druck zu messen. Das Ergebnis ist ein dynamischer Oszillator, der Trendbeschleunigung, Erschöpfung und entscheidende Umkehrungen mit außergewöhnlicher Klarheit hervorhebt.

Der Indikator passt seine Empfindlichkeit automatisch an das gehandelte Symbol an (Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen, Rohstoffe) und gewährleistet so ein konsistentes Verhalten über verschiedene Märkte und Preisskalen hinweg. Visuelles Feedback wird durch übersichtliche Histogramme und optionale Signallinien geliefert, während intelligente Warnmeldungen Händler benachrichtigen, wenn hochwahrscheinliche Momentum-Verschiebungen auftreten.

So verwenden Sie

Der Oszillator wird in einem separaten Fenster dargestellt.

BullRush (Gold-Histogramm): Erscheint, wenn die bullische Kraft dominiert. Eine zunehmende Größe des Histogramms signalisiert ein stärkeres Aufwärtsmomentum und Potenzial für eine Trendfortsetzung.

BearCrush (rotes Histogramm): Erscheint, wenn der bärische Druck die Kontrolle übernimmt. Sich ausdehnende Balken weisen auf ein sich beschleunigendes Abwärtsmomentum hin.

PowerLine & EchoLine (optional): Wenn diese Linien aktiviert sind, zeigen sie Momentum-Crossovers an, die häufig starken Marktbewegungen vorausgehen.

Handelslogik

Kauf-Setup: Das BullRush-Histogramm erscheint oder dehnt sich über Null aus, idealerweise nachdem die PowerLine die EchoLine überquert hat.

Verkaufs-Setup: Das BearCrush-Histogramm erscheint oder dehnt sich unter Null aus, idealerweise nach einem PowerLine-Durchgang unter der EchoLine.

Bekräftigung: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Signale mit dem Trend des höheren Zeitrahmens oder wichtigen Unterstützungs-/Widerstandszonen übereinstimmen.

Alarme

Integrierte Alarme werden nur dann ausgelöst, wenn das Momentum einen dynamischen Schwellenwert überschreitet, so dass schwache Signale herausgefiltert werden und der Fokus auf die wichtigsten Bewegungen gelegt wird.

Der Trend Ripper Oscillator ist ideal für Scalping, Intraday-Handel und Trendfolgestrategien, bei denen Timing und Momentum-Klarheit entscheidend sind.