Non Repaint Diamonds ist ein präzisionsgefertigter MT5-Indikator, der Händlern äußerst zuverlässige Chartsignale liefert, die nach der Bestätigung stabil bleiben.





Im Gegensatz zu Repainting-Tools, die sich im Nachhinein verschieben oder verschwinden, hält dieser Indikator seine Signale an Ort und Stelle fest, so dass Händler mit Zuversicht analysieren können. Er markiert das Diagramm mit deutlichen rautenförmigen Signalen, die potenzielle Wendepunkte in der Marktstruktur hervorheben.





Das Tool bietet eine flexible Anpassung der Signaldarstellung, der Offsets und der Alarmeinstellungen (Ton, Nachricht, E-Mail oder Mobile Push). Mit eingebauten Filtern zur Reduzierung des Marktrauschens passt es sich gut an verschiedene Handelsstile an - Scaling, Intraday oder Swing.





Das intuitive Design gewährleistet eine klare Sichtbarkeit von Hausse- und Baisse-Bedingungen direkt auf dem Kursgeschehen, so dass es leicht in bestehende Strategien integriert werden kann.





Ob als eigenständiges Signalsystem oder in Kombination mit anderen Methoden, Non Repaint Diamonds verschafft Händlern Klarheit, Disziplin und einen Vorsprung bei der Entscheidungsfindung ohne Repainting.

